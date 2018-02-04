Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

Dünyada depremlerle başı dertte olan ülkelerden Çin, depremin manyetik etkilerinin araştırılması ve takibi yapılması için uzaya uydu gönderdi. Uydu, 5 yıl boyunca bilgi aktaracak.
1 yıl
1,7b
1
3
Uzay
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi
Tam Boyutta Gör

Çin, depremin sismik öncüllerini incelemek için ilk sismo-elektromanyetik uydusunu uzaya fırlattı. Uydunun elde edeceği bilgiler deprem takibi çalışmalarında kullanılacak.

Zhangheng-1 isimli uydu A Long March-2D roketi ile Dünya’dan 500 km uzaktaki yörüngesine gönderildi. 730 kg ağırlığa sahip uydu, 5 yıllık görevi boyunca bilim insanlarının yerküredeki elektromanyetik alanı, iyonosferi ve yüksek enerjili partikülleri izlemesine yardımcı olacak.

Çin Deprem İdaresi ve İtalyan Nükleer Fizik Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen uydu, ismini Han Hanedanlığı’nın araştırmacısı ve sismoskop mucidi olarak bilinen Zhang Heng’dan aldı.

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

Deprem tahmini yapmayacak, tahmin çalışmalarına öncülük edecek

Zhangheng-1, uydudan deprem tahmini yapmayacak, depremin tahmin edilebilmesi için yapılan çalışmalara öncülük etmek adına bilgi aktaracak. Depremin öncesindeki ve sonrasındaki değişimler gözlemlenecek. Atmosfer, iyonosfer, manyetosfer ve jeomanyetik alandaki zamansal değişim verileri kayıt altına alınacak.

Uyduyla ilgili açıklamalarda bulunan Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) üst düzey yetkilisi Zhao Jian,  “Zhangheng 1, deprem tahmin etmek için kullanılamaz ancak gelecekte bir yerküreye kurulması muhtemel deprem izleme ve tahmini sistemi için ön araştırma ve teknoloji hazırlığı olacak." dedi.


http://dnai.in/ffhK Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Prof.Celal Şengör 1 yıl
Bir nebze gözlem yapılacak. Deprem öncesindeki kayaç gerilimleri ile beraber ortaya çıkan elektromanyetik alan, deprem öncesinde atmosferde meydana gelen değişikler ve bir çok etken izlenecek. Yenil bulguların çıkacağını tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 1 yıl
Şu Çin gibi biz de sanayileşsek keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Turkiye nin basina gelecek dogal afetlerde Cinliler istihbarat olarak ustun olacaktir. Avrasyacilar ne diyor acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kanserle mücadele çalışmalarına iki Türk doktordan büyük katkı 1 yıl Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor 1 yıl Broadcom, Qualcomm'u satın almak için 120 milyar doları gözden çıkardı 1 yıl Solo: A Star Wars Story'den ilk video ve görüntüler yayınlandı 1 yıl Hapisteki Samsung veliahtına sürpriz tahliye 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak 1 yıl Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı 1 yıl Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı 1 yıl Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl 10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite 1 yıl SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 1 yıl 2018 BMW X5 daha detaylı göründü 1 yıl LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor 1 yıl Titreyen Surface Pro 4 ekranına tek çözüm buzluk 1 yıl 1 milyon dolarlık sahte iPhone satışı yapan Çinli hapis cezası aldı 1 yıl Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti 1 yıl Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar 1 yıl iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi Sonraki Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü 1 yıl Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek 1 yıl Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor 1 yıl Samsung'un 2018'de tanıtacağı tüm Galaxy cihazların listesi sızdı 1 yıl Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak 1 yıl Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek 1 yıl Bitcoin en ucuz hangi ülkede üretiliyor? 1 yıl AMD Zen 2 tasarımı tamamlandı, ilk örnekler seneye 1 yıl Kripto para cüzdanı Ledger'da büyük güvenlik açığı 1 yıl Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor 1 yıl Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak Samsung cihaz listesi 1 yıl Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi 1 yıl Commodore 64 Mini geliyor 1 yıl Tesla, Megacharger istasyonları için müşterileriyle görüşüyor 1 yıl Apple bazı iPhone 7 modelleri için onarım programı başlattı! 1 yıl Spotify ile oyun sohbetlerinizde artık arka plan müziği kullanabileceksiniz 1 yıl Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir 1 yıl 2018 Mercedes-AMG GT4 modeli Cenevre Fuarı öncesi yakalandı 1 yıl Alcatel 3V'nin görselleri, tanıtım videosu ve tüm özellikleri açığa çıktı 1 yıl Asus Zenfone 5’in şematik görseli sızdı; özellikleri belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim