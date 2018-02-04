Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

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Çin, depremin sismik öncüllerini incelemek için ilk sismo-elektromanyetik uydusunu uzaya fırlattı. Uydunun elde edeceği bilgiler deprem takibi çalışmalarında kullanılacak.

Zhangheng-1 isimli uydu A Long March-2D roketi ile Dünya’dan 500 km uzaktaki yörüngesine gönderildi. 730 kg ağırlığa sahip uydu, 5 yıllık görevi boyunca bilim insanlarının yerküredeki elektromanyetik alanı, iyonosferi ve yüksek enerjili partikülleri izlemesine yardımcı olacak.

Çin Deprem İdaresi ve İtalyan Nükleer Fizik Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen uydu, ismini Han Hanedanlığı’nın araştırmacısı ve sismoskop mucidi olarak bilinen Zhang Heng’dan aldı.

Deprem tahmini yapmayacak, tahmin çalışmalarına öncülük edecek

Zhangheng-1, uydudan deprem tahmini yapmayacak, depremin tahmin edilebilmesi için yapılan çalışmalara öncülük etmek adına bilgi aktaracak. Depremin öncesindeki ve sonrasındaki değişimler gözlemlenecek. Atmosfer, iyonosfer, manyetosfer ve jeomanyetik alandaki zamansal değişim verileri kayıt altına alınacak.

Uyduyla ilgili açıklamalarda bulunan Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) üst düzey yetkilisi Zhao Jian, “Zhangheng 1, deprem tahmin etmek için kullanılamaz ancak gelecekte bir yerküreye kurulması muhtemel deprem izleme ve tahmini sistemi için ön araştırma ve teknoloji hazırlığı olacak." dedi.

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