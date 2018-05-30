Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor

''Çatışma ve savaş alanı değil''
Çin'in BM Büyükelçisi Shi Zhongjun yaptığı çağrıda 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması'na atıfta bulunarak uzayın insanlık için ortak bir bölge olduğunu vurguladı. ''Çin Uzay İstasyonu yalnızca Çin'e ait değil aynı zamanda tüm dünyaya ait.'' diyen Zhongjun; uzayı yeni bir çatışma ve savaş alanı olarak değerlendirmek yerine ortak çıkarlarla teşvik edilen bir keşif sahası olarak görmek gerektiğini de vurguladı. Zhongjun'ın açıklamalarına göre BM'ye üye ülkelerdeki bilim insanları Tiangong-2'de görev almak isterlerse Çin Uzay Ajansı'na başvuruda bulunabilecek ve ajans bütün başvuruları dikkatlice değerlendirecek.
Bununla birlikte Çinli yetkililerin ifadelerine göre istasyonun 3 farklı şekilde kullanımı mümkün olacak: Bilim insanları Çin'in istasyon için sağlayacağı olanak ve hizmetlerden faydalanarak deney yapabilecek, kendi geliştirdikleri ürünleri istasyona getirip deneylerde kullanabilecek veya kendi geliştirdikleri ürünlerle istasyon dışında deneylerini tamamlayabilecek. Bilim insanları çok fazla kısıtlamayan bu kullanım senaryoları ile olabildiğince fazla kişinin başvurması hedefleniyor.
Çin daha önce uluslararası işbirlikleri ile uzay çalışmaları yürütmüş olsa da genel olarak uzay programını diğer ülkelerden ayrı bir şekilde yalnız sürdürmeyi tercih ediyor. Son yıllarda Avrupa Uzay Ajansı ile yaptığı çalışmalar Çin'in uzay programında dışa açılma yönünde bir politika izlediğini gösterirken Shi Zhongjun'ın açıklamaları da bu politikayı doğruluyor.
https://www.engadget.com/2018/05/29/china-is-inviting-international-scientists-to-its-future-space-s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O yüzden ISS'yede en kötü bu Çin istasyonunada girmek için çabalamalıyız hatta ESA(Avrupa Uzay Ajansı) ve CERN(Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) bunlara kesin girmemiz lazım ve bu kuruluşlara girişte kolay aslında, AB gibi bir ön şartı siyasi amacı yokk. Sadece araştırma amaçlı bilim insanları için. Bunların artık cidden ciddiye alınması lazım 20 30 yıl sonra seçimi kimin kazandığı değil bu araştırmaları kimin yaptığı önemli olacak. Artık Boş şeyleri tartışmayı bitirip bilim ve mühendisliğede vakit ayırmamız lazım.