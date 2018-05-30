Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor

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Çin'in 2011 yılında fırlattığı ve görev süresi 2013 yılında sona eren Tiangong-1 isimli uzay istasyonu geçtiğimiz ayın başında atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti. Çin'in bugüne kadar kullanılan en büyük uzay istasyonu olması için inşa ettiği ve 2012 yılında uzaya gönderdiği Tinagong-2 isimli uzay istasyonunun ise bir an önce insanlı faaliyetlere başlaması ve Tiangong-1'in yerini alması hedefleniyor. 2022 yılına kadar istasyonda bilim insanlarının çalışabilir hale geleceğini açıklayan Çin, istasyonu dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına açmak istiyor.





''Çatışma ve savaş alanı değil''

Çin'in BM Büyükelçisi Shi Zhongjun yaptığı çağrıda 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması'na atıfta bulunarak uzayın insanlık için ortak bir bölge olduğunu vurguladı. ''Çin Uzay İstasyonu yalnızca Çin'e ait değil aynı zamanda tüm dünyaya ait.'' diyen Zhongjun; uzayı yeni bir çatışma ve savaş alanı olarak değerlendirmek yerine ortak çıkarlarla teşvik edilen bir keşif sahası olarak görmek gerektiğini de vurguladı. Zhongjun'ın açıklamalarına göre BM'ye üye ülkelerdeki bilim insanları Tiangong-2'de görev almak isterlerse Çin Uzay Ajansı'na başvuruda bulunabilecek ve ajans bütün başvuruları dikkatlice değerlendirecek.





Bununla birlikte Çinli yetkililerin ifadelerine göre istasyonun 3 farklı şekilde kullanımı mümkün olacak: Bilim insanları Çin'in istasyon için sağlayacağı olanak ve hizmetlerden faydalanarak deney yapabilecek, kendi geliştirdikleri ürünleri istasyona getirip deneylerde kullanabilecek veya kendi geliştirdikleri ürünlerle istasyon dışında deneylerini tamamlayabilecek. Bilim insanları çok fazla kısıtlamayan bu kullanım senaryoları ile olabildiğince fazla kişinin başvurması hedefleniyor.





Çin daha önce uluslararası işbirlikleri ile uzay çalışmaları yürütmüş olsa da genel olarak uzay programını diğer ülkelerden ayrı bir şekilde yalnız sürdürmeyi tercih ediyor. Son yıllarda Avrupa Uzay Ajansı ile yaptığı çalışmalar Çin'in uzay programında dışa açılma yönünde bir politika izlediğini gösterirken Shi Zhongjun'ın açıklamaları da bu politikayı doğruluyor.

https://www.engadget.com/2018/05/29/china-is-inviting-international-scientists-to-its-future-space-s/