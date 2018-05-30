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Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor

2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan Tiangong-2 isimli uzay istasyonu için Çin, Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerden bilim insanlarının istasyonda çalışmak için başvurabileceğini duyurdu.
12 ay
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor
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Çin'in 2011 yılında fırlattığı ve görev süresi 2013 yılında sona eren Tiangong-1 isimli uzay istasyonu geçtiğimiz ayın başında atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti. Çin'in bugüne kadar kullanılan en büyük uzay istasyonu olması için inşa ettiği ve 2012 yılında uzaya gönderdiği Tinagong-2 isimli uzay istasyonunun ise bir an önce insanlı faaliyetlere başlaması ve Tiangong-1'in yerini alması hedefleniyor. 2022 yılına kadar istasyonda bilim insanlarının çalışabilir hale geleceğini açıklayan Çin, istasyonu dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına açmak istiyor.


''Çatışma ve savaş alanı değil'' 

Çin'in BM Büyükelçisi Shi Zhongjun yaptığı çağrıda 1967 yılında imzalanan Dış Uzay Anlaşması'na atıfta bulunarak uzayın insanlık için ortak bir bölge olduğunu vurguladı. ''Çin Uzay İstasyonu yalnızca Çin'e ait değil aynı zamanda tüm dünyaya ait.'' diyen Zhongjun; uzayı yeni bir çatışma ve savaş alanı olarak değerlendirmek yerine ortak çıkarlarla teşvik edilen bir keşif sahası olarak görmek gerektiğini de vurguladı. Zhongjun'ın açıklamalarına göre BM'ye üye ülkelerdeki bilim insanları Tiangong-2'de görev almak isterlerse Çin Uzay Ajansı'na başvuruda bulunabilecek ve ajans bütün başvuruları dikkatlice değerlendirecek.


Bununla birlikte Çinli yetkililerin ifadelerine göre istasyonun 3 farklı şekilde kullanımı mümkün olacak: Bilim insanları Çin'in istasyon için sağlayacağı olanak ve hizmetlerden faydalanarak deney yapabilecek, kendi geliştirdikleri ürünleri istasyona getirip deneylerde kullanabilecek veya kendi geliştirdikleri ürünlerle istasyon dışında deneylerini tamamlayabilecek. Bilim insanları çok fazla kısıtlamayan bu kullanım senaryoları ile olabildiğince fazla kişinin başvurması hedefleniyor.


Çin daha önce uluslararası işbirlikleri ile uzay çalışmaları yürütmüş olsa da genel olarak uzay programını diğer ülkelerden ayrı bir şekilde yalnız sürdürmeyi tercih ediyor. Son yıllarda Avrupa Uzay Ajansı ile yaptığı çalışmalar Çin'in uzay programında dışa açılma yönünde bir politika izlediğini gösterirken Shi Zhongjun'ın açıklamaları da bu politikayı doğruluyor. 


https://www.engadget.com/2018/05/29/china-is-inviting-international-scientists-to-its-future-space-s/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 12 ay en beğenilen
Ülkemizin ISS(Uluslarası Uzay İstasyonuna) üye olmaması zaten çağ dışı bir davranış. Bugünkü uzay keşifleri geçmiş zamanın coğrafi keşifleri gibi, eğer yine kaçırırsak bu keşif serüvenini, sonumuz vahim olabilir.
O yüzden ISS'yede en kötü bu Çin istasyonunada girmek için çabalamalıyız hatta ESA(Avrupa Uzay Ajansı) ve CERN(Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) bunlara kesin girmemiz lazım ve bu kuruluşlara girişte kolay aslında, AB gibi bir ön şartı siyasi amacı yokk. Sadece araştırma amaçlı bilim insanları için. Bunların artık cidden ciddiye alınması lazım 20 30 yıl sonra seçimi kimin kazandığı değil bu araştırmaları kimin yaptığı önemli olacak. Artık Boş şeyleri tartışmayı bitirip bilim ve mühendisliğede vakit ayırmamız lazım.
Ülkemizin ISS(Uluslarası Uzay İstasyonuna) üye olmaması zaten çağ dışı bir davranış. Bugünkü uzay keşifleri geçmiş zamanın coğrafi keşifleri gibi, eğer yine kaç...
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DH Misafiri 11 ay
Çin'in çalışma felsefesini çok beğendim. Uzay çalışmalarında güç birliği oluşturmak çok güzel.
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sabe 12 ay
Düşürülen uçakta bulunan Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan özel testler sonucunda Türkiye'nin ilk astronot adayı olarak seçilmişti.
ACI haberin, bölgede görevli askeri unsurlarca ilk olarak Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'e bildirildiği, Özel'in de konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Gül ve Bodrum'da tatilini sürdüren Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiği ifade edildi.
Evli ve 1 çocuk babası şehit Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın annesi Zennure Ertan, taziyeye gelenlere ''Oğlum, 'hayatım uçak' diyordu.
Bülent ŞANLIKAN / İSTANBUL
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1BilimAdamı 12 ay en beğenilen
Ülkemizin ISS(Uluslarası Uzay İstasyonuna) üye olmaması zaten çağ dışı bir davranış. Bugünkü uzay keşifleri geçmiş zamanın coğrafi keşifleri gibi, eğer yine kaçırırsak bu keşif serüvenini, sonumuz vahim olabilir.
O yüzden ISS'yede en kötü bu Çin istasyonunada girmek için çabalamalıyız hatta ESA(Avrupa Uzay Ajansı) ve CERN(Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) bunlara kesin girmemiz lazım ve bu kuruluşlara girişte kolay aslında, AB gibi bir ön şartı siyasi amacı yokk. Sadece araştırma amaçlı bilim insanları için. Bunların artık cidden ciddiye alınması lazım 20 30 yıl sonra seçimi kimin kazandığı değil bu araştırmaları kimin yaptığı önemli olacak. Artık Boş şeyleri tartışmayı bitirip bilim ve mühendisliğede vakit ayırmamız lazım.
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