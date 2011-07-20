Çin'de bir Apple Store klonu ortaya çıktı









Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülke Çin Halk Cumhuriyeti. 1.5 milyara yaklaşan nüfusun 450 milyonu internet kullanıyor. Bu sayı bile dünya ülkelerinin hemen hemen hepsinin nüfusundan fazla.





Bu kadar büyük bir potansiyele sahip ülke gerek teknoloji devleri gerekse farklı ticari devler tarafından en büyük yatırım alanı olarak görülüyor. Ancak hükümetin uyguladığı sert politikalar ve katı filtrelemeler nedeniyle iş yapabilmek oldukça zor. Örneğin Google, Facebook, Twitter gibi hizmetlere erişim yasak.





Dış yatırımın eksikliğinden doğan boşluğu bizzat Çin sermayesi dolduruyor. Kendi arama motoru, kendi internet tarayıcısı, kendi mobil işletim sistemi, kendi sosyal ağı ile Çin vatandaşlarına eksiklik hissettirmiyor.





Yıllardır süren bu durum elektronik ürün pazarına da yansımış durumda. Popüler elektronik cihazların ülkede o kadar çok klonu var ki pek çoğunu birbirinden ayırmak imkansız. Klonlama konusunda ise en büyük problemi Apple yaşıyor. iPhone, iPad ve iPod modellerinin onlarca klonunu Çin pazarında bulmak mümkün.





Fakat son yaşanan bir gelişme klonlama işinin nereye kadar gidebileceğini gösterdi.





Birdabroad adlı bir gezi blogu Kunming şehrine yaptığı ziyaret esnasında ilginç bir olayla karşılaştı. Çin’de sadece Pekin ve Şangay’da bulunan Apple Store’dan bir tane de bu şehirde vardı. Mağazayı gezerek fotoğraflarını çeken blog yazarları resmi mağazaların birebir tüm dekorasyonunun buraya yerleştirildiğini farketti.





Mağazanın klon olduğunu gösteren işaretler ise kısmen dökülmüş duvar boyaları, yer yer mat ışıklar, olmaması gereken Apple Store tabelası ve isimleri bulunmayan mavi tişörtlü çalışanlar. Yazarların belirttiğine göre mağaza patronu daha sonra fotoğraf çekilmesini engelliyor.





Mağaza tamamen korsan olarak çalışıyor. Çünkü resmi olarak Apple’ın Kunming şehrinde bir mağazası yok. 5 gün sonra yine aynı yere giden yazarlar mağazanın yerinde yeller estiğini görmüş. Bu kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolan mağaza yazarları şaşırtırken daha da şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşmışlar. Şehrin daha ileri kısımlarında açılmış iki tane daha korsan Apple mağazası.





Çin’de ortaya çıkan bu durum elbette Apple açısından endişe verici ve dava süreçlerini başlatacak gelişmeler. Çünkü Apple Çin’e iki yeni mağaza daha açarak hakimiyetini artırmak istiyor. Bu şekilde rekabet edebilmesi çok zorlaşıyor. Korsan mağazacılığın önü alınmazsa Apple bu ülkede ciddi kar kaybına uğrayabilir.