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Çin'de bir Apple Store klonu ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'de bir Apple Store klonu ortaya çıktı
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Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülke Çin Halk Cumhuriyeti. 1.5 milyara yaklaşan nüfusun 450 milyonu internet kullanıyor. Bu sayı bile dünya ülkelerinin hemen hemen hepsinin nüfusundan fazla.

Bu kadar büyük bir potansiyele sahip ülke gerek teknoloji devleri gerekse farklı ticari devler tarafından en büyük yatırım alanı olarak görülüyor. Ancak hükümetin uyguladığı sert politikalar ve katı filtrelemeler nedeniyle iş yapabilmek oldukça zor. Örneğin Google, Facebook, Twitter gibi hizmetlere erişim yasak.

Dış yatırımın eksikliğinden doğan boşluğu bizzat Çin sermayesi dolduruyor. Kendi arama motoru, kendi internet tarayıcısı, kendi mobil işletim sistemi, kendi sosyal ağı ile Çin vatandaşlarına eksiklik hissettirmiyor.

Yıllardır süren bu durum elektronik ürün pazarına da yansımış durumda. Popüler elektronik cihazların ülkede o kadar çok klonu var ki pek çoğunu birbirinden ayırmak imkansız. Klonlama konusunda ise en büyük problemi Apple yaşıyor. iPhone, iPad ve iPod modellerinin onlarca klonunu Çin pazarında bulmak mümkün.

Fakat son yaşanan bir gelişme klonlama işinin nereye kadar gidebileceğini gösterdi.

Birdabroad adlı bir gezi blogu Kunming şehrine yaptığı ziyaret esnasında ilginç bir olayla karşılaştı. Çin’de sadece Pekin ve Şangay’da bulunan Apple Store’dan bir tane de bu şehirde vardı. Mağazayı gezerek fotoğraflarını çeken blog yazarları resmi mağazaların birebir tüm dekorasyonunun buraya yerleştirildiğini farketti.

Mağazanın klon olduğunu gösteren işaretler ise kısmen dökülmüş duvar boyaları, yer yer mat ışıklar, olmaması gereken Apple Store tabelası ve isimleri bulunmayan mavi tişörtlü çalışanlar. Yazarların belirttiğine göre mağaza patronu daha sonra fotoğraf çekilmesini engelliyor.
Çin'de bir Apple Store klonu ortaya çıktı
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Mağaza tamamen korsan olarak çalışıyor. Çünkü resmi olarak Apple’ın Kunming şehrinde bir mağazası yok. 5 gün sonra yine aynı yere giden yazarlar mağazanın yerinde yeller estiğini görmüş. Bu kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolan mağaza yazarları şaşırtırken daha da şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşmışlar. Şehrin daha ileri kısımlarında açılmış iki tane daha korsan Apple mağazası.

Çin’de ortaya çıkan bu durum elbette Apple açısından endişe verici ve dava süreçlerini başlatacak gelişmeler. Çünkü Apple Çin’e iki yeni mağaza daha açarak hakimiyetini artırmak istiyor. Bu şekilde rekabet edebilmesi çok zorlaşıyor. Korsan mağazacılığın önü alınmazsa Apple bu ülkede ciddi kar kaybına uğrayabilir.
Çin'de bir Apple Store klonu ortaya çıktı
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
bakalım donanım haber nezaman haberin referansını/kaynağını vermeye başlıyacak..
türk eğitim sisteminde olmayan bir algı bu.. o yüzden hoş karşılıyoruz şimdilik
bakalım donanım haber nezaman haberin referansını/kaynağını vermeye başlıyacak..türk eğitim sisteminde olmayan bir algı bu.. o yüzden hoş karşılıyoruz şimdi...
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smart1978 8 yıl
Klon mağazanın dekorasyonu dökülüyormuş!... Orjinali dökülmüyordur herhalde... Orjinal mağazasından almak ile bu mağazadan astın almak arasında tek fark Apple ın kazancı daha az olmasıdır...
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fuckulteli 8 yıl
Çin hükümeti orijinal Apple'ıda yasaklasaymış bari, Çin'li taklitçiler mağazayı bile kopyalamışlar hazır..
Şu iletişim, sosyal paylaşım, internet gibi yasaklamalar haricinde ürün marka yasaklamak adamları üretemi yöneltiyor ve takdir ediyorum adamları..
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Chidori 8 yıl
Otu botu kopyalıyorlar . Hiç mi sıkılmaz insan bu klonlama işinden?
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alito 8 yıl
apple çinde dava filan açamaz. orada mağaza açmak için bile yapmadığı hokkabazlık kalmadı birde çinlilere davamı açacak.
bu mümkün değil. zaten adamlar bu yüzden bu kadar rahat klonlama yapıyorlar. apple kime dava edecek bunları? amerikanın ambargo koyamadığı tek ülke çindir herhalde.
bence apple otursun oturduğu yerde çok gocunmasın kendini çine kabul ettirmeye baksın. zaten ancak bu şekilde çin pazarında orijinalliğini gösterebilir.
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osooso148 8 yıl
yaf bi tane de AZİZ YILDIRIM klonu yapsalar da FENERBAHÇE kurtulsa
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neXXen 8 yıl
Ne kadar taklitci bir ülke yahu.
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Mickcasey 8 yıl
Adamlar şehir klonladılar dukkan klonlasa ne olacak :D
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CodeX 8 yıl Mickcasey
Mickcasey
Adamlar şehir klonladılar dukkan klonlasa ne olacak :D

Evet. Korkulur bu cinlilerden
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fatihcanery 8 yıl
sayın dh misafiri atlamadan önce,4. fotoğrafa da baksaydınız iyi olurdu
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conjure 8 yıl
2 gün önce bende Çindeydim.Quanzhou Apple'dan İphone aldım.

quanzhou'da jiuyi li sokağındaki apple store'dan bir resim.Tabi burası orjinal mağaza.Bende şaşırdım habere



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
bakalım donanım haber nezaman haberin referansını/kaynağını vermeye başlıyacak..
türk eğitim sisteminde olmayan bir algı bu.. o yüzden hoş karşılıyoruz şimdilik
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TuffkiLLe 8 yıl
max/... icep.com/portal/wp-content/uploads/steve_jobs.jpg

Huang Chin Chen
Applê şirketi Kurucu ve Ceo'su
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Klasör.:X:. 8 yıl
apple malları baya evrensel demek :D Çinde bile varmış.Adamlar apple mallarını dükkana tıkmış para kazanmış kazanacağı kadar baktıki mallar bitiyo başka bölgeye kaymışlar.yeni mallarla başka bi mağazaya gidecek demekki.
adamlar yeni mağaza açarak talebi karşılıyorlar daha ne işte...Bence bırakın davayı destek bile vermeli
Sonuçta mal çok talep çok ee ona göre de mağaza açılmalı

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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, apple store ve Apple
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