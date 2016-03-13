Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu

Çinli yetkililerin parlamental oturumlar sırasında açıkladığı planlara göre yeni teleskop Hubble'ın 300 katı daha büyük bir görüş alanına sahip olacak. Çin Ulusal Uzay Ajansı'nın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı modüler uzay istasyonu Tiangong'la da uyumlu bir şekilde çalışacak olan teleskop istenildiği takdirde uzay istasyonuna kenetlenebilecek. Böylece teleskobun tamir işleri de NASA'nın teleskoplarına oranla çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Tiangong 3:

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Çin ve Çin Ulusal Uzay İdaresi astronomi alanında özellikle son yıllarda oldukça etkileyici işlerin altına imzasını atıyor. Uzak doğu ülkesi planlarını geçtiğimiz günlerde duyurduğu bu teleskop için, "Hubble'dan 300 kat daha güçlü" ifadelerini kullanıyor olsa da; şimdilik bu sözlerin kanıtlanabilir bir tarafı olmadığını belirtmekte fayda var.



Çin'in yeni teleskobu Hubble'dan üstün olsa dahi NASA'nın 2018'de fırlatacağı bizim de Büyük görüş alanıyla dikkat çeken teleskobun gözlemlenebilir evrenin %40'ı üzerinde inceleme yapması yalnızca 10 yıl alacak. Gelişmiş özellikleriyle beraber bilim insanlarına güneş dışı gezegenler, karanlık enerji ve karanlık madde gibi alanların araştırılmasında önemli fırsatlar sunması beklenen teleskobun fırlatılış tarihi hakkındaysa henüz net bir şey yok.Çin ve Çin Ulusal Uzay İdaresi astronomi alanında özellikle son yıllarda oldukça etkileyici işlerin altına imzasını atıyor. Uzak doğu ülkesi planlarını geçtiğimiz günlerde duyurduğu bu teleskop için, "Hubble'dan 300 kat daha güçlü" ifadelerini kullanıyor olsa da; şimdilik bu sözlerin kanıtlanabilir bir tarafı olmadığını belirtmekte fayda var.Çin'in yeni teleskobu Hubble'dan üstün olsa dahi NASA'nın 2018'de fırlatacağı bizim de geçtiğimiz haftalarda haberini yaptığımız James Webb Uzay Teleskobu gerçeğini de unutmamak gerek. Büyük ülkeler arasındaki bu teleskop rekabetinin astronomi alanında çok güzel meyveler vereceği şimdiden görülebiliyor.

Çin NASA'nın Hubble'ından daha güçlü bir uzay teleskobunun planlarını açıkladı. Henüz isimlendirilmeyen teleskop evreni hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde gözlemleyecek.