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Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu

Son zamanlarda astronomi alanında oldukça dikkat çekici işler yapan Çin, Hubble'dan 300 kat daha geniş görüş alanına sahip yeni bir uzay teleskobunun planlarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin NASA'nın Hubble'ından daha güçlü bir uzay teleskobunun planlarını açıkladı. Henüz isimlendirilmeyen teleskop evreni hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde gözlemleyecek.

Çinli yetkililerin parlamental oturumlar sırasında açıkladığı planlara göre yeni teleskop Hubble'ın 300 katı daha büyük bir görüş alanına sahip olacak. Çin Ulusal Uzay Ajansı'nın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı modüler uzay istasyonu Tiangong'la da uyumlu bir şekilde çalışacak olan teleskop istenildiği takdirde uzay istasyonuna kenetlenebilecek. Böylece teleskobun tamir işleri de NASA'nın teleskoplarına oranla çok daha kolay bir şekilde gerçekleşecek. Tiangong 3:
Büyük görüş alanıyla dikkat çeken teleskobun gözlemlenebilir evrenin %40'ı üzerinde inceleme yapması yalnızca 10 yıl alacak. Gelişmiş özellikleriyle beraber bilim insanlarına güneş dışı gezegenler, karanlık enerji ve karanlık madde gibi alanların araştırılmasında önemli fırsatlar sunması beklenen teleskobun fırlatılış tarihi hakkındaysa henüz net bir şey yok.

Çin ve Çin Ulusal Uzay İdaresi astronomi alanında özellikle son yıllarda oldukça etkileyici işlerin altına imzasını atıyor. Uzak doğu ülkesi planlarını geçtiğimiz günlerde duyurduğu bu teleskop için, "Hubble'dan 300 kat daha güçlü" ifadelerini kullanıyor olsa da; şimdilik bu sözlerin kanıtlanabilir bir tarafı olmadığını belirtmekte fayda var.

Çin'in yeni teleskobu Hubble'dan üstün olsa dahi NASA'nın 2018'de fırlatacağı bizim de geçtiğimiz haftalarda haberini yaptığımız James Webb Uzay Teleskobu gerçeğini de unutmamak gerek. Büyük ülkeler arasındaki bu teleskop rekabetinin astronomi alanında çok güzel meyveler vereceği şimdiden görülebiliyor.

http://www.popsci.com/chinas-answer-to-hubble-telescope Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Hubble kadar dahi başarılı olsun.Fakat elde edilen tüm veriler insanlık ile oynanmadan paylaşılsın.
Yanıtla +10
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yoksulseytan22 3 yıl
SON DAKİKA...
DÜNYA ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
MARS ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
JÜPİTER ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
PLÜTON ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
Yanıtla +7
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muratai 3 yıl
Butun finansal verilerini kafasina gore yazan cizen ulkenin lafina mi inanalim?
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BekirTemel 3 yıl
Çin'i sevmeyebiliriz ama tebrik edilmeyi hak ediyorlar
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savarog 3 yıl
İsim önerebilirim, "dragon eye".
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Tensi 3 yıl
NASA yeni teeskobunu L2'ye oturtacak. Cinliler o yorungedeki bakim ve gelistirme maliyetini cok yuksek bulmus olmalilar ki moduler ve uzay istasyonu uyumlu yapmislar. Yillar icinde dusuk maliyetle gucunu daha da arttiracaklar. Mantikli secim yapmislar.
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redwolf0 3 yıl
Arda turanı uzaya gönderin
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bu çekik gözlüler fena geliyor.

İçimden bir ses nedense ileride ABD-Rusya ittifakının Çin'e karşı oluşacağını söylüyor.
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Hubble kadar dahi başarılı olsun.Fakat elde edilen tüm veriler insanlık ile oynanmadan paylaşılsın.
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yoksulseytan22 3 yıl
SON DAKİKA...
DÜNYA ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
MARS ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
JÜPİTER ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
PLÜTON ARDA TURAN I KONUŞUYOR!
Yanıtla +7
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casperfriendly 3 yıl
Evrenin bilinmeyen noktalarına yolculuk. Kulağa heyecan verici geliyor.
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kımyasal 3 yıl
abd-rusya arasındaki yarıştan sonra,sıra abd,çin maçında.
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kirmik 3 yıl
böyle bir işe girişeceksen hubble düzeyinde veya ondan daha kötü bir şey yapma lüksün yok zaten. neticede hubble 80'li yıllarda tasarlandı ve yapıldı. aradan 30 yıl geçmiş...
Yanıtla +4
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tahir40 3 yıl
Sonra ABD Rusya Avrupa ne yapıyor diye dikizlemek için imal edilmiş askeri gözlem uydusuna dönüşmesin de :)
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emir kustirika 3 yıl
muratai
Butun finansal verilerini kafasina gore yazan cizen ulkenin lafina mi inanalim?

:D
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Ussuz 3 yıl
Uzaydaki çöpler ne olacak onları düşünsünler ilk
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