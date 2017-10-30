Çin’den çok dikkat çekici e-ticaret hacmi istatistikleri

Fiyatların oldukça ucuz olduğu Çinli elektronik ticaret sitelerinden ihtiyaca yönelik bir şeyler satın almak artık çok moda. Sadece ülkemiz değil dünyanın pek çok ülkesi Alibaba veya Gearbest gibi kanallardan alışveriş yapıyor. Kargo süresi bir aya varsa bile tüketiciler halinden memnun. Elbette Çin de. Açıklanan istatistikler adeta dudak uçuklatacak cinsten.

Katlanarak artıyor

Çin Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İndeksi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre 2018 yılı itibariyle ülkenin yurt dışı elektronik ticaret hacmi 1.32 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Evet yanlış duymadınız trilyon dolardan bahsediyoruz. Geçen yıl bu rakam 1 trilyon dolar seviyesindeydi. Yıl bazında yüzde 31 civarında artış yaşandığı ifade ediliyor.

1.4 milyarı aşan nüfusuyla zaten ülke içerisindeki e-ticaret hacmi rekor seviyelere ulaşıyordu. Dünyanın kalan 5.5 milyarlık nüfusu da ülke dışındaki e-ticaret hacmini patlatmış durumda. Hem yurt içi hem de yurt dışı toplam e-ticaret hacminin 2018 yılında 8.8 trilyon dolara dayanması bekleniyor.

Geçen yıl yurt dışından en çok sipariş veren tüketici grubu 1980’li yıllarda doğanlar. Oranı yüzde 59 civarında. 90’lı yıllarda doğanlar ise yüzde 23 orana sahip. 70’li yıllarda doğanlar yüzde 14.4 oranını temsil ediyor. Müşterilerin büyük çoğunluğu iyi eğitimli, büyük şirketlerde çalışan ve çocuk sahibi olan kişiler.

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2016 ve 2017 yıllarında e-ticaret sitelerinde en çok satan ürünler kozmetik, bebek ve anne, ayakkabı, giyim, sağlık ürünler, aksesuar ve çanta reyonlarına ait.

Şehir bazında ise yurt dışına en çok mal gönderen Şangay olmuş. Yüzde 11.9 oranına sahip şehirden sonra Pekin geliyor. Oranı ise yüzde 11.1. Hangzhou ise yüzde 3.8 ile üçüncü sırada. Yani aslında e-ticaret yapan kişi veya firmaların Çin’in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkıyor.

Bunlar sadece 2018 yılı için tahminler. Sonraki yıllarda bu rakam katlanarak artacaktır. Çin’den ürün getirmek eskisinde çok daha kolay ve en önemli nokta insanlar artık kredi kartına çok alıştı. Bu bakımdan çekinmeden sipariş verebiliyor. Çin’deki e-ticaret patlamasının aslında en önemli sebebi bu diyebiliriz.