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Çin’den çok dikkat çekici e-ticaret hacmi istatistikleri

Ülkenizdeki e-ticaret platformlarında pahalı bulduğunuz bir ürünün daha ucuzunu bulmak için baktığınız ilk yer neresi? Elbette Çin. Bu ilgi ülkedeki e-ticaret hacmini patlattı.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’den çok dikkat çekici e-ticaret hacmi istatistikleri

Fiyatların oldukça ucuz olduğu Çinli elektronik ticaret sitelerinden ihtiyaca yönelik bir şeyler satın almak artık çok moda. Sadece ülkemiz değil dünyanın pek çok ülkesi Alibaba veya Gearbest gibi kanallardan alışveriş yapıyor. Kargo süresi bir aya varsa bile tüketiciler halinden memnun. Elbette Çin de. Açıklanan istatistikler adeta dudak uçuklatacak cinsten.

Katlanarak artıyor

Çin Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İndeksi tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre 2018 yılı itibariyle ülkenin yurt dışı elektronik ticaret hacmi 1.32 trilyon dolar seviyesine ulaşacak. Evet yanlış duymadınız trilyon dolardan bahsediyoruz. Geçen yıl bu rakam 1 trilyon dolar seviyesindeydi. Yıl bazında yüzde 31 civarında artış yaşandığı ifade ediliyor.

1.4 milyarı aşan nüfusuyla zaten ülke içerisindeki e-ticaret hacmi rekor seviyelere ulaşıyordu. Dünyanın kalan 5.5 milyarlık nüfusu da ülke dışındaki e-ticaret hacmini patlatmış durumda. Hem yurt içi hem de yurt dışı toplam e-ticaret hacminin 2018 yılında 8.8 trilyon dolara dayanması bekleniyor.

Geçen yıl yurt dışından en çok sipariş veren tüketici grubu 1980’li yıllarda doğanlar. Oranı yüzde 59 civarında. 90’lı yıllarda doğanlar ise yüzde 23 orana sahip. 70’li yıllarda doğanlar yüzde 14.4 oranını temsil ediyor. Müşterilerin büyük çoğunluğu iyi eğitimli, büyük şirketlerde çalışan ve çocuk sahibi olan kişiler.

Ayrıca Bkz. "Eski akıllı telefonlarınızı atmayın, sanal madencilikte kullanın"

2016 ve 2017 yıllarında e-ticaret sitelerinde en çok satan ürünler kozmetik, bebek ve anne, ayakkabı, giyim, sağlık ürünler, aksesuar ve çanta reyonlarına ait.

Şehir bazında ise yurt dışına en çok mal gönderen Şangay olmuş. Yüzde 11.9 oranına sahip şehirden sonra Pekin geliyor. Oranı ise yüzde 11.1. Hangzhou ise yüzde 3.8 ile üçüncü sırada. Yani aslında e-ticaret yapan kişi veya firmaların Çin’in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkıyor.

Bunlar sadece 2018 yılı için tahminler. Sonraki yıllarda bu rakam katlanarak artacaktır. Çin’den ürün getirmek eskisinde çok daha kolay ve en önemli nokta insanlar artık kredi kartına çok alıştı. Bu bakımdan çekinmeden sipariş verebiliyor. Çin’deki e-ticaret patlamasının aslında en önemli sebebi bu diyebiliriz. 

 

http://www.ecns.cn/business/2017/10-30/278910.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Usbehci 1 yıl en beğenilen
Yapmayın şöyle haberler... Zaten ortalık karışık yurtdışı alışverişi konusunda, olan bize olacak. Mümkün olduğunca az dikkat çekmeliyiz.
1 Yanıt Yanıtla +39
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son mohican 1 yıl
Yurt dışından ilk ürünümü getirdiğimde gümrük sınırı 150 euro'ydu. daha sonra 100 euro'ya, 70 euro'ya en son olarakta "gümrük sınırının yükselmesi bekleniyor" haberinden sonra 30 euro'ya düşürdüler.Paypal'ı kapattılar bu yüzden ebay'dan ürün getiremiyoruz.Hükümet kendisi bişey alacağında "İtibarda tasarruf olmaz" diyerek bol kepçeden dağıtırken, sıra halka gelince sineğin yağını nasıl çıkarırım hesabı yapıyor.Kendi adıma özellikle bu haberden sonra gümrük sınırının 10 euro'ya düşmesini bekliyorum.Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım!!!!!
Yurt dışından ilk ürünümü getirdiğimde gümrük sınırı 150 euro'ydu. daha sonra 100 euro'ya, 70 euro'ya en son olarakta "gümrük sınırının yükselmesi bekleniyor" h...
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Yanıtla +13
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murdocklawless 1 yıl
alibaba toptancıdır, oradan toplu alırsın yani ithal edersin. parakendeci aliexpress'tir.
Yanıtla +7
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Arkadaşlar bu sitelerden ürün satın alıp abd de satılması iyi gelir getirir mi acaba ?
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yawuz58 1 yıl
resme bakılırsa bunlarda türk kargo firmaları gibi çalışıyor bütün koliler yarlerde
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huntedman 1 yıl
eee benden aldığı vergi ile bedavaya cami yapar makarna dağıtırsa bende elimden geldiği kadar vergi vermemenin yollarını ararım.
Camiye girişten ücret alınsun.
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son mohican 1 yıl
Yurt dışından ilk ürünümü getirdiğimde gümrük sınırı 150 euro'ydu. daha sonra 100 euro'ya, 70 euro'ya en son olarakta "gümrük sınırının yükselmesi bekleniyor" haberinden sonra 30 euro'ya düşürdüler.Paypal'ı kapattılar bu yüzden ebay'dan ürün getiremiyoruz.Hükümet kendisi bişey alacağında "İtibarda tasarruf olmaz" diyerek bol kepçeden dağıtırken, sıra halka gelince sineğin yağını nasıl çıkarırım hesabı yapıyor.Kendi adıma özellikle bu haberden sonra gümrük sınırının 10 euro'ya düşmesini bekliyorum.Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım!!!!!
Yanıtla +13
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alemburda34 1 yıl
11.11 gununde bir gozum aliexpress te bir gozum n11.com da
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murdocklawless 1 yıl
alibaba toptancıdır, oradan toplu alırsın yani ithal edersin. parakendeci aliexpress'tir.
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cryzboy43 1 yıl
8.8 trılyon dedıgın yuan olması lazım $ degil - 3 kurus alıyorsunuz dıye 3 kurusluk ıs yapma hakkı vermez - bu yorum agır kacabılır ama sadece bu haberle alakalı deyıl genel olarak ekrem71 hakkındakı gorusum
1 Yanıt Yanıtla +2
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ekrem71 1 yıl cryzboy43
Hayır dolar bazında. Yuan olarak yaklaşık 6 katını hesap edin
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Usbehci 1 yıl en beğenilen
Yapmayın şöyle haberler... Zaten ortalık karışık yurtdışı alışverişi konusunda, olan bize olacak. Mümkün olduğunca az dikkat çekmeliyiz.
1 Yanıt Yanıtla +39
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kadirirdem 1 yıl Usbehci
Katılıyorum,sonra hükumet fark edip yeni bir vergi dayatması yapacak.
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K_Spartakus 1 yıl
Tahtakale de bile AliExpress ten pahalıya ürün satılıyorsa Çinliler doğru yolda demektir ki benim ilk ve tek tercihim AliExpress tir. Türk e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak pişmanlıktır.
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