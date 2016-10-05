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Çin'den şimdi de uzay turizmi atağı: İşte Dünyanın en büyük uzay uçağı

Devlet tarafından da desteklenen Çinli bir uzay firması, Uluslararası Uzay Kongresi'ndeki bir oturum sırasında dünyanın en büyük uzay uçağına ait planlarını yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay araştırmaları alanında özellikle de son zamanlarda kendinden çokça söz ettirmeyi başaran Çin, şimdi de uzay turizmine girişmek istiyor. Uzak doğu ülkesi tam 20 kişiyi uzaya taşıyıp Yeryüzü'ne geri getirebilecek ilginç bir uzay aracına ait planları yayınladı.

China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) tarafından planları yayınlanan bu turistik uzay aracı, roket ve jet uçağı karışımı hibrit bir yapıya sahip. Tek bir parçadan oluşan uzay aracı yalnızca kendi gücüyle uzaya çıkabiliyor ve aynı şekilde Yeryüzü'ne geri dönüş yapabiliyor. Yani yörüngeye ulaşmak için herhangi bir itici rokete ihtiyaç duymuyor.

CALT, ilk aşamada bu uzay aracının mini bir versiyonunu üretmeyi hedefliyor. Alt-yörünge sınırı 100 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilecek olan bu mini versiyon sadece 5 kişilik bir kapasiteye sahip olacak. Çinli şirket, daha sonrasında aynı uzay aracının 130 kilometre yüksekliğe çıkabilen ve tam 20 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan daha büyük bir versiyonunu geliştirecek. En az 50 defa tekrar kullanılabilecek olan uzay araçlarında bir koltuğun ücretiyse 200-250 bin dolar civarında olacak.

Uzay aracının planları çok da mantıklı değil

Çin devleti tarafından da destek gören CALT, önümüzdeki iki yıl içerisinde ilk test uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyor; ancak işin uzmanları şirketin planlarına oldukça şüpheli bir şekilde yaklaşıyorlar. Ulusal Hava ve Uzay Müzesinden Roger Launius, uzay aracı hakkında verilen bilgilerin yetersiz olduğunu belirtirken,"Ana bir gemiye sahip olmayan ve aşamasız şekilde dizayn edilen bir roket üzerinde, tam 20 insanı 100 kilometre kadar yüksekliğe taşıyıp sonrasında Yeryüzü'ne indirebileceklerine ve bu işlemleri tam 50 kez gerçekleştirebileceklerine inanmaları çok enteresan. Bunu nasıl başaracaklarını açıklamadılar. Ayrıca bu uzay gemisini sadece iki yıl içerisinde test edeceklerini söylemeleri de dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Uzay aracı hakkında çok fazla teknik detaya yer verilmemiş olması nedeniyle tabi şu an için kesin bir yorum yapmak zor; ancak yine de böylesine bir uzay aracının 2 yılda geliştirilmesi pek de olası görünmüyor.

Blue Origin 2018'de uzay turizmini başlatıyor

Çin'in bu ilginç uzay aracı konsepti gerçeğe dönüşür mü bilemiyoruz ancak onlar bu planlarını geliştirmeye devam ederlerken; Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'le zaten uzay turizmini çok yakında başlatıyor. New Shepard isimli tekrar kullanılabilir alt yörünge roketini uzun bir süredir test etmeye devam eden Blue Origin, 2017 yılı içerisinde de ilk insanlı test uçuşlarına başlayacak.

New Shepard roketinin üzerine yerleştirilecek bir kapsülü 100 kilometre yüksekliğe taşıyacak olan Blue Origin, burada yolcularına yaklaşık 4 dakikalık yer çekimsiz ortam keyfi sunacak. Tek seferde toplam altı kişiyi alt yörüngeye taşıyabileceklerini ifade eden şirket 2017'deki testlerden başarılı sonuçlar aldığı takdirde ilk ücretli yolcularını 2018'de taşımayı hedefliyor.

https://www.newscientist.com/article/2107802-china-plans-worlds-biggest-spaceplane-to-carry-20-tourists/ Yorum Yaz
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20likcivi 3 yıl
pahalı 100 km az aya gitsek neyse.
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emir kustirika 3 yıl
daha sadece bilgisayar çizimleri var gerçekleşmesi 5-8 seneyi bulur bence o zaman a kadar atı alan elon orbiti geçer gibime geliyor tabi rekaben her yerde güzel
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Barni Moloztaş 3 yıl
Bir tane milenyum falcon lazım
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gxhero 3 yıl
Buna 200 bin verecek adam marsa gidip dönmesin inş. :) (Şu meşhur alman zeplini kazası gibi zengin o.ç ların hepsi yanmıştı ya o misali)
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nokta_28 3 yıl
Çin malı nede olsa... Dikkat etmek gerekir :)
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redoracle 3 yıl
200 bin dolara Mars'a gidiliyor be,çok pahalı sadece uzaya çıkıp dönmek için.

Hemde Elon Musk ve ekibi tarafından uzaya gitmek var,çin malı roketle gitmek var.
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Alpha Centauri 3 yıl
adamlar yapıyor
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sosisvesalam 3 yıl
adamlar neler yapıyor biz de dh de boş boş yorumlar atalım
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