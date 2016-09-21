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Çin'in 2011'de fırlattığı uzay laboratuvarı yakında Yeryüzü'ne çarpacak

Kalıcı bir uzay istasyonuna sahip olmayı hedefleyen Çin, hazırlık amaçlı fırlattığı Tiangong 1 isimli uzay laborutavarının kontrolünü kaybetti. Uzay aracı 2017'de Dünya'ya düşüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,4b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2011 yılında fırlatılan Çin'in ilk uzay laboratuvarı Tiangong-1, önümüzdeki yıl içerisinde Dünya'ya düşecek. Dünya için herhangi bir problemin oluşmayacağını ifade eden Çinli yetkililer, uzay aracının kendisi için belirlenen tüm görevleri ayrıntılı bir şekilde tamamladığını da ayrıca belirttiler.

Şu anda Yeryüzü'nden 370 kilometre yükseklikte bulunan 8.5 ton ağırlığındaki uzay aracı, Çin'in 2022 yılında yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3 için hazırlık amacıyla fırlatılmıştı. Tiangong 1'in halefi Tiangong 2'de hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz hafta fırlatıldı.

Laboratuvarın çok büyük kısmı düşüş sırasında yok olacak

Çin'in İnsanlı Uzay Görevleri Ofisi'nden Wu Ping, uzay aracının çok büyük ihtimalle 2017'nin ikinci yarısında Dünya'ya düşeceğini ifade etti. Yeryüzü'nde herhangi bir tehlikenin oluşmayacağını belirten Wu Ping,"Yaptığımız hesaplamalara göre uzay aracının çok büyük bir kısmı iniş sırasında yanacak." sözlerini kullandı.

Çin'in yaptığı açıklamada şüphe uyandıran kısımlar

Çin, bu durumun herhangi bir tehlikeye yol açmayacağını söylüyor ancak aslında işin şüphe uyandıran tarafları da yok değil. Uzay aracının Yeryüzü'ne düşeceğini belirten yetkililer bu düşüşün kontrollü mü yoksa kontrolsüz mü olacağını açıklamıyorlar. Zira Görevinin sonuna gelen bu tür uzay araçları Dünya'daki yaşam için tehlike oluşturmayacak şekilde genelde istemli olarak okyanuslara iniş yapmaya zorlanır; ancak Çin, uzay aracının tam olarak nereye iniş yapacağını veya şu anda kendi kontrolleri altında olup olmadığını açıklamıyor.

Bunlar haricinde Tiangong 1'in Dünya'ya düşeceği açıklamasının çok geç yapılması da bir başka ilginçlik olarak göze çarpıyor. Zira uzay aracının Çin'in kontrolünden çıktığı ve Yeryüzü'ne çarpacağı uzun zamandır uzay topluluklarında konuşulan bir durumdu. Ancak Çin'in konuya dair yaptığı açıklamalar hem çok geç hem de biraz eksik geldi.

Çin'in tehlike hakkında Dünya'yı uyarmak için son dakikaya kadar bekleyebileceğini belirten Space.com'dan Leonard David de,"Bu uzay aracının parçaları yaşamın yoğun olduğu bir bölgeye gelirse gerçekten çok kötü bir gün olur; ancak muhtemelen bir okyanusa veya yaşamın olmadığı bir yere düşecektir. Yine de bekleyip görmek lazım." ifadelerini kullanıyor.
 

http://www.popularmechanics.com/space/satellites/a22936/tiangong-falling-to-earth/ Yorum Yaz
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sniper23 3 yıl en beğenilen
Burda verilmek istenen mesaj: Kafalara dikkat edin.
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tropeus77 3 yıl
çin malı
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serkan78689 3 yıl
türkiyede boş bir araziye düşse olabilecek haberleri düşünemiyorum...
-Çoruma ufo düştü!
-Çorumun abc ilçesindeki köylüler düşen ufo yu parçalayıp satmak için birbirleriyle yarıştı.
-Çorumlu köylülere vergi şoku.
türkiyede boş bir araziye düşse olabilecek haberleri düşünemiyorum...-Çoruma ufo düştü!-Çorumun abc ilçesindeki köylüler düşen ufo yu parçalayıp satmak ...
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sukru_32 3 yıl
Çin malı değil mi.?Derlerya gökten ....yağsa bize....düşer..
bugünler için söylenmiş kesin :)
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RushEpicsTR 3 yıl
Bu aletin içinde nükleer bomba var ve istedikleri bir yere kaza süsüyle düşürecekler benden söylemesi..
(Biraz fazla abartılı bi öngörü)
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s_mail 3 yıl
biz mir uzay istasyonunun düşüşünü hatırlarız. çin'in ki mir'in yanında çin malı kalır.
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DH Misafiri 3 yıl
Bari bize denk gelmese
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tobepeople 3 yıl
2017'ye kadar tam yerini bulup füze denesinler işte bu fırsat her zmaan gelmiyor faz etsinler meteor düşüyor!
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deoksiriboz1000 3 yıl
bol bol hollywood filmleri izlemiş biri olarak kesinlikle newyork a düşeceğine eminim.
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Mesudum 3 yıl
Bizim ısı güdümlü yerli yapım avcı füzelerimiz var
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Technotronic 3 yıl
Can kayıpları yaşanır kesin
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KaleyDeskop 3 yıl
obama'nın evine düşer umarım
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PurposeLess sinan 3 yıl
kimin üzerine düşsün anketi yapılsın.
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