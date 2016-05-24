Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı

Çin'in lityum-iyon batarya sektörü, hükümetin elektrikli araçlara verdiği teşvikle beraber 2015 yılında bir önceki yıla göre toplam kapasite bazında üçe katlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
1
2
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı
 
Çin’in en büyük kimyasal, tarım ve yaşam bilimleri pazarları analiz firmalarından CCM’in yayınladığı yeni rapora göre Çin’de hükümetin elektrikli araçlara verdiği teşvikler sayesinde lityum-iyon pil pazarı büyük bir büyüme gösterdi.
CCM’in yayınladığı rapora göre sadece 2016’nın Mayıs ayında yaklaşık 400 milyon dolar (1 milyar 178 milyon TL) civarında kaynak bu sektöre yatırıldı. Kaynakların çoğu ise Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium ve GEM CO’dan geldi.
Çin’in elektrokimyasal enerji depolama pazarının geçtiğimiz 5 yıldaki büyüme hızı ise küresel ortalamayı katlamış durumda. Raporda belirtilene göre bileşik yıllık büyüme oranı, 2010 ile 2015 yılları arasında %110 olarak gerçekleşti. Burada bir parantez açmak gerekli: Bileşik yıllık büyüme oranı, bir işin veya sektörün belirtilen yıllar arasındaki yıllık ortalama büyüme oranı için kullanılan bir tanımdır. Çin’in 5 yıl boyunca elektrokimyada yaşadığı büyüme küresel pazarla karşılaştırıldığında, ülkenin bu sektörde küresel ortalamanın 6 katı bir ortalama büyüme yakaladığı ortaya çıkıyor. Lityum-iyon pillerin bu pazardaki payı ise %66 olarak gerçekleşti.
Green Car Congress’in haberine göre 2014’te Çin 5,43 milyar lityum-iyon pil üretti ve bileşik yıllık büyüme oranı %40 olarak gerçekleşti. Üretilen piller ise küresel üretimin %70’ine denk geliyordu. 2014 yılında ilk kez 5 milyarlık üretim adedini geçen lityum-iyon pil sektörü, 2015 yılında 5,6 milyar seviyesini görerek yıllık %3,13 büyüme gösterdi. Kapasite olaraksa 2015 yılında yerel lityum-iyon pillerin üretimi 15,7 GWh seviyesine çıkarken, bu seviye bir önceki yılın üç katı olarak gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ham madde fiyatlarının artması, üretim sonrası rafinaj, depolama ve dağıtım gibi faaliyetlerin satışlarında yaşanan artışla birleşince lityum-iyon pil şirketleri hem gelirlerinde hem de net kârlarında büyük büyüme rakamları gördüler.
Halihazırda aralarında Samsung SDI ve LG Chem gibi firmaların da bulunduğu birçok büyük şirket, Çin’in büyüyen lityum-iyon pil sanayisine yatırım yapmakta. Büyüme sürdükçe, yerel yatırım seviyesinin de yükseleceği bir gerçek, tabii ki belli bir noktaya kadar. 

http://cleantechnica.com/2016/05/24/chinas-lithium-ion-battery-production-tripled-2015/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Ya şöyle bir şirkette çalışayım diyorum, Çince de var. Olur mu bu iş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Zaten herşey çinde üretiliyor.Bu durum gayet normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Wrio ile yeni bir klavye deneyimi 3 yıl Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor 3 yıl Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu 3 yıl Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk 3 yıl Samsung, OLED ekranların yerine QLED ekranlara yöneliyor 3 yıl Xiaomi Mi Drone duyuruldu 3 yıl Eski McDonald's CEO'su: Robotlar saati 15 dolara işçi çalıştırmaktan daha ucuz 3 yıl Vodafone Smart style 7, Getir ile 10 dakikada kapıda 3 yıl Google’da günde yapılan sorgu sayısı dudak uçuklatıyor 3 yıl Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek 3 yıl Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir 3 yıl Schmidt: iPhone kullanıyorum ancak Galaxy S7 daha iyi 3 yıl TÜBİTAK, Uzay Araştırmaları Enstitüsü için personel arayışında 3 yıl Vodafone’dan iki yeni Smart 7 akıllı telefonu 3 yıl Vodafone Smart Pro 7 tanıtıldı: Snapdragon 652 ve 3GB RAM 3 yıl iPhone 7 sızıntıları detaylanıyor 3 yıl Tesla sürücüsü otomatik pilottaki aracıyla otoyolda uyurken yakalandı 3 yıl Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor 3 yıl İklim değişikliğine "sahtekarlık" diyen Donald Trump, golf sahasının sular altında kalmasını istemiyor 3 yıl Hacker'lar bankaların iletişim ağlarını hedef alıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı Sonraki Samsung T3 SSD inceleme videosu: Telefonunuza 2 terabyte depolama takviyesi 3 yıl LG G5'in daha dayanıklı versiyonu X5 mi geliyor? 3 yıl Pebble Core: Adı Pebble ama akıllı saat değil 3 yıl Mobilite özel: Büyük pilli telefonlarla yapılabilecekler 3 yıl Google, şifrelerin doğruluğuna kendisi karar verecek 3 yıl Samsung, 500GB kapasiteli 750 EVO SSD serisini satışa sundu 3 yıl Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor 3 yıl Yeni nesil Pebble saatleri ile tanışın 3 yıl Yeni Macbook Pro’dan haber var 3 yıl Uncharted 4, ilk haftada 2.7 milyon satış rakamını geride bıraktı 3 yıl Corsair’den ROG anakartlara özel DDR4-3200 bellek kitleri 3 yıl Edward Snowden: Google'ın Allo uygulamasından uzak durun! 3 yıl Apple CEO'sundan tarihi itiraf "iPhone çok pahalı, düşürmeye çalışacağız" 3 yıl Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu 3 yıl Alfa Romeo 4C'nin üretim sürecine tanıklık edin 3 yıl OnePlus 3 lansmanı yine sanal gerçeklik üzerinden yapılacak 3 yıl Samsung Gear Fit 2 bağımsız bir cihaz olma yolunda ilerliyor 3 yıl Noria ile bildiğiniz tüm klimaları unutun 3 yıl Angry Birds filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı 3 yıl Hindistan'in tekrar kullanılabilir uzay mekiği ilk kez test edildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim