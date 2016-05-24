Çin'in Lityum-iyon pil sektörü üçe katlandı

Çin’in en büyük kimyasal, tarım ve yaşam bilimleri pazarları analiz firmalarından CCM’in yayınladığı yeni rapora göre Çin’de hükümetin elektrikli araçlara verdiği teşvikler sayesinde lityum-iyon pil pazarı büyük bir büyüme gösterdi.

CCM’in yayınladığı rapora göre sadece 2016’nın Mayıs ayında yaklaşık 400 milyon dolar (1 milyar 178 milyon TL) civarında kaynak bu sektöre yatırıldı. Kaynakların çoğu ise Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium ve GEM CO’dan geldi.

Çin’in elektrokimyasal enerji depolama pazarının geçtiğimiz 5 yıldaki büyüme hızı ise küresel ortalamayı katlamış durumda. Raporda belirtilene göre bileşik yıllık büyüme oranı, 2010 ile 2015 yılları arasında %110 olarak gerçekleşti. Burada bir parantez açmak gerekli: Bileşik yıllık büyüme oranı, bir işin veya sektörün belirtilen yıllar arasındaki yıllık ortalama büyüme oranı için kullanılan bir tanımdır. Çin’in 5 yıl boyunca elektrokimyada yaşadığı büyüme küresel pazarla karşılaştırıldığında, ülkenin bu sektörde küresel ortalamanın 6 katı bir ortalama büyüme yakaladığı ortaya çıkıyor. Lityum-iyon pillerin bu pazardaki payı ise %66 olarak gerçekleşti.

Green Car Congress’in haberine göre 2014’te Çin 5,43 milyar lityum-iyon pil üretti ve bileşik yıllık büyüme oranı %40 olarak gerçekleşti. Üretilen piller ise küresel üretimin %70’ine denk geliyordu. 2014 yılında ilk kez 5 milyarlık üretim adedini geçen lityum-iyon pil sektörü, 2015 yılında 5,6 milyar seviyesini görerek yıllık %3,13 büyüme gösterdi. Kapasite olaraksa 2015 yılında yerel lityum-iyon pillerin üretimi 15,7 GWh seviyesine çıkarken, bu seviye bir önceki yılın üç katı olarak gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ham madde fiyatlarının artması, üretim sonrası rafinaj, depolama ve dağıtım gibi faaliyetlerin satışlarında yaşanan artışla birleşince lityum-iyon pil şirketleri hem gelirlerinde hem de net kârlarında büyük büyüme rakamları gördüler.

Halihazırda aralarında Samsung SDI ve LG Chem gibi firmaların da bulunduğu birçok büyük şirket, Çin’in büyüyen lityum-iyon pil sanayisine yatırım yapmakta. Büyüme sürdükçe, yerel yatırım seviyesinin de yükseleceği bir gerçek, tabii ki belli bir noktaya kadar.

http://cleantechnica.com/2016/05/24/chinas-lithium-ion-battery-production-tripled-2015/