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Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu, önümüzdeki haftalarda Dünya'ya düşecek

Çin'in yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuvarı Tiangong 1, önümüzdeki haftalarda kontrolsüz bir şekilde Yeryüzü'ne düşecek. Yetkililer insan yaşamına olumsuz bir etki oluşturmayacağını söylüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong 1 isimli uzay laboratuvarı bildiğiniz gibi uzun bir süredir kontrolden çıkmış durumda. İlk kez 2016'nın Eylül ayında 8.5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunu artık kontrol edemediklerini açıklayan Çinli yetkililer, o gün bu gündür 2018'in ilk aylarında Tiangong 1'in Dünya'ya düşeceğini söylüyor.

Tiangong 1'in Dünya'ya düşüşünü yakından takip eden Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve The Aerospace Corporation (ABD merkezli uzay şirketi), uzun bir süredir merakla beklenen bu ana artık yalnızca birkaç hafta kaldığını söylüyor. ESA'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre uzay istasyonunu, 24 Mart-19 Nisan arasında bir tarihte kontrolsüz bir şekilde atmosfere giriş yapacak.

Ayrıca Bkz. "SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler"
Uzay istasyonunun nerelere düşebileceği konusunda bir çalışma yürüten ESA, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin risk altında olduğunu belirtiyor. Uzay ajansı Tiangong 1'in nereye düşeceğini şu an için tam olarak tahmin edemiyor olsa da İtalya, İspanya, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi birçok ülkenin tehdit altında olduğunu söylüyor.
Çinli yetkililer ise mini-uzay istasyonu Tiangong 1'in insan hayatını etkileyecek bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, "Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Wu Ping ile benzer şekilde Aerospace Corporation da Tiangong 1'in insan yaşamına herhangi bir zarar vermesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Uzay araştırmaları tarihi boyunca bu güne kadar hiçbir insan düşen bir uzay çöpü nedeniyle hayatını kaybetmedi.

Şu anda Yeryüzü'nden yaklaşık 300 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong 1, Çin'in 2022 yılında yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3 için hazırlık amacıyla fırlatılmıştı. Tiangong 1'in halefi Tiangong 2 ise hatırlayacağınız üzere 2016'nın Eylül ayında yörüngeye yerleştirilmişti. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dev uzay istasyonu Tiangong 3 öncesinde şu sıralar Tiangong 2 üzerindeki insanlı ve insansız testlerine hız kesmeden devam ediyor.

https://tecake.in/chinas-space-station-lost-contact-with-a-command-center-and-now-it-will-plummet-to-the-earth-within-weeks Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Kafamıza düşerse tersine mühendislik hakkımızdır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
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Nikomer 1 yıl
Ne hikmetse hep Çin'in Rusya'nın SS leri düşüyor kontrolsüz bir şekilde. Gravity filminde de Çin uzay istasyonu kontrolden çıkıyordu ve Abd uzay istasyonuna çarpıyordu, ilginç.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Ulan şans degilmi gelir bizim bahçeye düşer.
Bende parçalarını satarım
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KaleyDeskop 1 yıl
beyaz saraya düşse veya israil'e olmaz mı? çok şey mi istiyorum?
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Kafamıza düşerse tersine mühendislik hakkımızdır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
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