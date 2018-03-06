SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bugün 50. Falcon 9 görevine çıktı. İspanyol bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan şirket, görevi başarıyla tamamlarken önemli bir dönüm noktasını da geride bırakmış oldu.



Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden bugün Türkiye saatiyle 08.33'de kalkışa geçen Falcon 9, Madrid merkezli İspanyol şirket Hispasat'a ait "Hispasat 30W-6" isimli bir iletişim uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdı. SpaceX'in bugüne kadar taşıdığı en ağır uydu olan Hispasat 30W-6; Avrupa, Akdeniz çevresi ve Amerika'ya televizyon ve mobil iletişim gibi telekomunikasyon servisleri sunacak.



Görev başlamadan önce Twitter'dan bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk ise, Hispasat 30W-6 görevi hakkında,"Falcon 9 bu gece 50. kalkışını gerçekleştiriyor. İspanya için Hispasat uydusunu yörüngeye taşıyacak. 6 tonluk ağırlığı ve yaklaşık bir şehir otobüsü boyutundaki ebatlarıyla Hispasat, bugüne kadar yer eşzamanlı yörüngeye taşıdığımız en büyük uydu olacak." ifadelerini kullanmıştı.



Tabi görev her ne kadar başarılı bir şekilde sonlanmış olsa da SpaceX görevlerinin genellikle en heyecanlı kısmı olan Falcon 9 iniş denemeleri bugünkü Hispasat görevinde gerçekleşmedi. Roketin iniş yapacağı yerde hava ve deniz şartlarının uydun olmadığını ifade eden SpaceX yetkilileri,"Okyanustaki yaklaşık 8 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle bugün iniş denemesi gerçekleştirmemiz mümkün olmadı." sözlerini kullanıyor.

Falcon 9'un kalkış anları:





Bir devrime imza atan roket İlk kez 2010 yılının Haziran ayında kalkışa geçen Falcon 9 roketi, yaklaşık 8 yıllık işlev süreci boyunca inanılmaz başarılara imza atarak bir anlamıyla uzay sektörünü tekrar şekillendirdi. Tekrar kullanılabilir özellikleriyle hem uzay severleri hem de sektörün devlerini etkilemeyi başaran roket, ilk kez 20. görevinde, 22 Kasım 2015'te başarılı bir iniş denemesi gerçekleştirmiş ve çok önemli bir devrime imza atmıştı.



SpaceX, ilk inişin ardından katlanarak devam eden başarılarıyla beraber bugün uzay sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. ABD devleti ve NASA gibi dev müşterileri rakiplerinin elinden alan şirket, ayrıca Avrupa ve Asya'dan da birçok devlet ve şirket için görevlere çıkıyor. Her geçen yıl çıkılan görev sayısını artırmaya devam eden SpaceX, elde ettiği gelirleri ise nihai hedef olan Mars projelerine yatırıyor.



Bakalım Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy ile elde ettiği başarıların ardından Mars'a insan götüren ilk şirket olarak da tarihe geçecek mi. İlk kez 2010 yılının Haziran ayında kalkışa geçen Falcon 9 roketi, yaklaşık 8 yıllık işlev süreci boyunca inanılmaz başarılara imza atarak bir anlamıyla uzay sektörünü tekrar şekillendirdi. Tekrar kullanılabilir özellikleriyle hem uzay severleri hem de sektörün devlerini etkilemeyi başaran roket, ilk kez 20. görevinde, 22 Kasım 2015'te başarılı bir iniş denemesi gerçekleştirmiş ve çok önemli bir devrime imza atmıştı.SpaceX, ilk inişin ardından katlanarak devam eden başarılarıyla beraber bugün uzay sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. ABD devleti ve NASA gibi dev müşterileri rakiplerinin elinden alan şirket, ayrıca Avrupa ve Asya'dan da birçok devlet ve şirket için görevlere çıkıyor. Her geçen yıl çıkılan görev sayısını artırmaya devam eden SpaceX, elde ettiği gelirleri ise nihai hedef olan Mars projelerine yatırıyor.Bakalım Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy ile elde ettiği başarıların ardından Mars'a insan götüren ilk şirket olarak da tarihe geçecek mi.

https://www.space.com/39890-spacex-launches-communications-satellite-50th-falcon-9-flight.html