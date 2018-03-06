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SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler

Bugün İspanyol iletişim şirketi Hispasat'a ait bir uyduyu yörüngeye taşıyan SpaceX, Falcon 9 roketiyle beraber 50. görevine çıktı. Görev başarıyla sonlanırken herhangi bir iniş denemesi gerçekleşmedi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bugün 50. Falcon 9 görevine çıktı. İspanyol bir iletişim uydusunu yörüngeye taşıyan şirket, görevi başarıyla tamamlarken önemli bir dönüm noktasını da geride bırakmış oldu.

Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden bugün Türkiye saatiyle 08.33'de kalkışa geçen Falcon 9, Madrid merkezli İspanyol şirket Hispasat'a ait "Hispasat 30W-6" isimli bir iletişim uydusunu yer eşzamanlı yörüngeye taşıdı. SpaceX'in bugüne kadar taşıdığı en ağır uydu olan Hispasat 30W-6; Avrupa, Akdeniz çevresi ve Amerika'ya televizyon ve mobil iletişim gibi telekomunikasyon servisleri sunacak.

Görev başlamadan önce Twitter'dan bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk ise, Hispasat 30W-6 görevi hakkında,"Falcon 9 bu gece 50. kalkışını gerçekleştiriyor. İspanya için Hispasat uydusunu yörüngeye taşıyacak. 6 tonluk ağırlığı ve yaklaşık bir şehir otobüsü boyutundaki ebatlarıyla Hispasat, bugüne kadar yer eşzamanlı yörüngeye taşıdığımız en büyük uydu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tabi görev her ne kadar başarılı bir şekilde sonlanmış olsa da SpaceX görevlerinin genellikle en heyecanlı kısmı olan Falcon 9 iniş denemeleri bugünkü Hispasat görevinde gerçekleşmedi. Roketin iniş yapacağı yerde hava ve deniz şartlarının uydun olmadığını ifade eden SpaceX yetkilileri,"Okyanustaki yaklaşık 8 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle bugün iniş denemesi gerçekleştirmemiz mümkün olmadı." sözlerini kullanıyor.
Falcon 9'un kalkış anları:


Bir devrime imza atan roket

İlk kez 2010 yılının Haziran ayında kalkışa geçen Falcon 9 roketi, yaklaşık 8 yıllık işlev süreci boyunca inanılmaz başarılara imza atarak bir anlamıyla uzay sektörünü tekrar şekillendirdi. Tekrar kullanılabilir özellikleriyle hem uzay severleri hem de sektörün devlerini etkilemeyi başaran roket, ilk kez 20. görevinde, 22 Kasım 2015'te başarılı bir iniş denemesi gerçekleştirmiş ve çok önemli bir devrime imza atmıştı.

SpaceX, ilk inişin ardından katlanarak devam eden başarılarıyla beraber bugün uzay sektörünü adeta eline geçirmiş durumda. ABD devleti ve NASA gibi dev müşterileri rakiplerinin elinden alan şirket, ayrıca Avrupa ve Asya'dan da birçok devlet ve şirket için görevlere çıkıyor. Her geçen yıl çıkılan görev sayısını artırmaya devam eden SpaceX, elde ettiği gelirleri ise nihai hedef olan Mars projelerine yatırıyor.

Bakalım Elon Musk ve uzay şirketi SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy ile elde ettiği başarıların ardından Mars'a insan götüren ilk şirket olarak da tarihe geçecek mi. 

https://www.space.com/39890-spacex-launches-communications-satellite-50th-falcon-9-flight.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
goldstars74 1 yıl en beğenilen
Saygı değer donanım haber ekibine; yer çekimini roket dışında elektrikli motorla yenmenin mümkün olduğunu 16 aya kadar resmileştirme durumum var. Beni bekleyin. Ben uçuk kaçık birisi değilim fakat, bu ilkel roket haberlerinin övülerek anlatılması beni rahatsız ediyor. Bu çalışmam 45 yıllık hayalin ve 3 yıllık deneylerin sonucudur. Temel fizik kanunu açıklayayım; bir ağırlığı ipe bağlayarak dairesel biçimde hızla döndürüp bırakırsanız fırlayacaktır. Ağırlık itki oluşturacak bir donanımla elektrik motoru ile döndürüldüğünde yer çekimini yenmek mümkün. Beni bekleyin, aksilik olmazsa yalan olup olmadığı belirttiğim zaman çıkacaktır. İyi çalışmalar.
Saygı değer donanım haber ekibine; yer çekimini roket dışında elektrikli motorla yenmenin mümkün olduğunu 16 aya kadar resmileştirme durumum var. Beni bekleyin....
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3 Yanıt Yanıtla +10
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goldstars74 1 yıl en beğenilen
Saygı değer donanım haber ekibine; yer çekimini roket dışında elektrikli motorla yenmenin mümkün olduğunu 16 aya kadar resmileştirme durumum var. Beni bekleyin. Ben uçuk kaçık birisi değilim fakat, bu ilkel roket haberlerinin övülerek anlatılması beni rahatsız ediyor. Bu çalışmam 45 yıllık hayalin ve 3 yıllık deneylerin sonucudur. Temel fizik kanunu açıklayayım; bir ağırlığı ipe bağlayarak dairesel biçimde hızla döndürüp bırakırsanız fırlayacaktır. Ağırlık itki oluşturacak bir donanımla elektrik motoru ile döndürüldüğünde yer çekimini yenmek mümkün. Beni bekleyin, aksilik olmazsa yalan olup olmadığı belirttiğim zaman çıkacaktır. İyi çalışmalar.
3 Yanıt Yanıtla +10
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interwap 1 yıl goldstars74
IP den tespit edildin. Seni almaya gelecekler.
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BekirARSLAN 1 yıl goldstars74
goldstars74
Saygı değer donanım haber ekibine; yer çekimini roket dışında elektrikli motorla yenmenin mümkün olduğunu 16 aya kadar resmileştirme durumum var. Beni bekleyin. Ben uçuk kaçık birisi değilim fakat, bu ilkel roket haberlerinin övülerek anlatılması beni rahatsız ediyor. Bu çalışmam 45 yıllık hayalin ve 3 yıllık deneylerin sonucudur. Temel fizik kanunu açıklayayım; bir ağırlığı ipe bağlayarak dairesel biçimde hızla döndürüp bırakırsanız fırlayacaktır. Ağırlık itki oluşturacak bir donanımla elektrik motoru ile döndürüldüğünde yer çekimini yenmek mümkün. Beni bekleyin, aksilik olmazsa yalan olup olmadığı belirttiğim zaman çıkacaktır. İyi çalışmalar.

Hani fiziği ve kütle çekim yasalarını bilmesem dediklerinize inanacağım
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10ff 1 yıl goldstars74
goldstars74
Saygı değer donanım haber ekibine; yer çekimini roket dışında elektrikli motorla yenmenin mümkün olduğunu 16 aya kadar resmileştirme durumum var. Beni bekleyin. Ben uçuk kaçık birisi değilim fakat, bu ilkel roket haberlerinin övülerek anlatılması beni rahatsız ediyor. Bu çalışmam 45 yıllık hayalin ve 3 yıllık deneylerin sonucudur. Temel fizik kanunu açıklayayım; bir ağırlığı ipe bağlayarak dairesel biçimde hızla döndürüp bırakırsanız fırlayacaktır. Ağırlık itki oluşturacak bir donanımla elektrik motoru ile döndürüldüğünde yer çekimini yenmek mümkün. Beni bekleyin, aksilik olmazsa yalan olup olmadığı belirttiğim zaman çıkacaktır. İyi çalışmalar.

bende sonsuz enerjiyi kesfettim


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Ac1DBuRN 1 yıl
Aynı başarıları Falcon Heavy de gösterdiğinde, kolonizeleşmemiz için bir engel daha ortadan kalkacaktır.
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