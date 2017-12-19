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Çinli Tesla'dan Model X'e yarı fiyatlı rakip geldi: NIO ES8

Çin'in Tesla'sı olarak gösterilen NIO, Tesla Model X'e rakip yeni elektrikli SUV modelini piyasaya sürdü. İşte Model X'in yarı fiyatına satın alınabilecek aracın detayları.
1 yıl
7,3b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, ES8 olarak adlandırılan ilk aracını piyasaya sürdü. Tam elektikli SUV modelinin Tesla Model X ile rekabet etmesi bekleniyor.
Çin piyasasında büyük rağbet gören Model X ülkede oldukça popüler. Bununla birlikte ithalat vergileri yüzünden bu modele geçiş yapmak oldukça pahalı. Tesla Model X'in ülkedeki başlangıç fiyatı 836.000 yuan (126.470 $) olarak belirlenmiş durumda.
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Çinli tüketiciler artık piyasaya yeni giren bir başka elektrikli SUV'u tercih edebilecekler. Zira, NIO ES8'in giriş fiyatı 448.000 yuan (67.765 $) olmak üzere daha uygun. Yani Tesla Model X'in neredeyse yarı fiyatına satın alınabilecek.
NIO, Pekin'in elektrikli araçlara yönelik devlet iştirakleri nedeniyle fiyatı düşürebiliyor. Ülkede elektrikli araçlara yönelik artan talep göz önüne alındığında, müşterilerin Nio'yu ciddi bir şekilde seçenekleri arasına almaları bekleniyor.
NIO ES8'in teknik özelliklerine baktığımızda karşımızda yedi koltuklu, yüksek performanslı bir elektrikli araç görüyoruz. Otomobilin başlangıç modeli 70kWh pille donatılırken, tek şarjla 355 km gibi bir menzil sunacak. Yani bu konuda 565 km menzile sahip Tesla Model X'in oldukça gerisinde olduğunu söyleyebiliriz.
Otomobil ayrıca NIO Pilot adlı gelişmiş bir sürücü yardım sistemine sahip. Beş kamera, 12 ultrasonik sensör ve beş radardan oluşan bu sisteme Mobileye'ın EyeQ4 yongası güç veriyor. Ayrıca araç içinde NOMI adlı bir dijital asistan var. Bu yapay zekalı sanal asistan yol boyunca sürücüleri dinleyip onlara yardımcı olarak bir anlamda yol arkadaşlığı yapıyor.
ES8'de toplam 644 beygir güç üretebilen iki motor bulunuyor. Nio'ya göre araç 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 4.4 saniye içinde ulaşabilecek. ES8 sahipleri, araçlarını şarj etmek için iki seçeneğe sahip olacaklar. Birinci seçenek Power Swap istasyonlarından pil takas etmek. Sürecin sadece 3 dakika süreceği söyleniyor. İkinci seçenek ise pili Power Mobile yani mobil şarj istasyonu aracılığıyla şarj etmek.
NIO'ya göre, 2020 yılına kadar yaklaşık 1.100 adet "Power Swap" yani pil takas istasyonu inşa edilecek. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır hale gelecek 1.200 "Power Mobile" aracı da hizmete sunulacak. NIO ES8'in tek kötü yanı şu an için sadece Çin'de satın alınabilmesi.

https://www.nio.io/de_DE?noredirect= Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik
Tesla x için rakip çıkarana kadar tesla 3 için çıkarsalar daha iyi olurdu. 17bin dolara tesla 3 rakibi çok iyi olurdu.
Yinede 1000km uzun menzil 20dk uzun şarj veya 500km kısa menzil olmak şartı ile 5dk hızlı şarj olma olayını halletmedikçe halen saçmalık benim için.

500 km yol gidip Siz 5 dakika mı mola veriyorsunuz? O halde siz yola çıkmayın hem diğer insanlar hemde sizin sağlığınız için söylüyorum. 500 km yol yapıp en az 40 dk dinlenmek için ayırırım vaktimi ben makine değilim insanım... Ülkemizde 500 kmyi 4 saatten aşağı kat etmek zor bir olaydır.
KalemKolikTesla x için rakip çıkarana kadar tesla 3 için çıkarsalar daha iyi olurdu. 17bin dolara tesla 3 rakibi çok iyi olurdu.Yinede 10...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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OverClocK1ng 1 yıl KalemKolik
KalemKolik


BekirARSLAN


KalemKolik

Tesla x için rakip çıkarana kadar tesla 3 için çıkarsalar daha iyi olurdu. 17bin dolara tesla 3 rakibi çok iyi olurdu.



Yinede 1000km uzun menzil 20dk uzun şarj veya 500km kısa menzil olmak şartı ile 5dk hızlı şarj olma olayını halletmedikçe halen saçmalık benim için.

500 km yol gidip Siz 5 dakika mı mola veriyorsunuz? O halde siz yola çıkmayın hem diğer insanlar hemde sizin sağlığınız için söylüyorum. 500 km yol yapıp en az 40 dk dinlenmek için ayırırım vaktimi ben makine değilim insanım... Ülkemizde 500 kmyi 4 saatten aşağı kat etmek zor bir olaydır.

Bir kerede 500km gitmek ile ne alakası var. Herkes uzun yolmu kullanıyor. Şehiriçi kullanım değerlerini göz önüne almak lazım.

Kimse şehiriçi kullanımda 40dk şarj süresi beklemek istemez.



İşte bu saçma sapan olmuş. Madem uzun yolda değil, şehiriçindesin yani evinin yakınındasın; o zaman elektriği bitirmeden evde olacak şekilde ayarlayabilirsin. Evden çıkıp da şehir içinde 355 km nasıl dolaşılıyor bana da anlatırsan sevinirim. Mesela şehir içindeiki trafikte ve yavaşlıkta sabah çıkıp akşama kadar dolaşsan yine 355 km yapamazsın. Şehir içi bu. Hız sınırı bile az.
KalemKolikBekirARSLANKalemKolikTesla x için rakip çıkarana kadar t...
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Yanıtla +23
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BekirARSLAN 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
BekirARSLAN
KalemKolik
Tesla x için rakip çıkarana kadar tesla 3 için çıkarsalar daha iyi olurdu. 17bin dolara tesla 3 rakibi çok iyi olurdu.
Yinede 1000km uzun menzil 20dk uzun şarj veya 500km kısa menzil olmak şartı ile 5dk hızlı şarj olma olayını halletmedikçe halen saçmalık benim için.

500 km yol gidip Siz 5 dakika mı mola veriyorsunuz? O halde siz yola çıkmayın hem diğer insanlar hemde sizin sağlığınız için söylüyorum. 500 km yol yapıp en az 40 dk dinlenmek için ayırırım vaktimi ben makine değilim insanım... Ülkemizde 500 kmyi 4 saatten aşağı kat etmek zor bir olaydır.

Bir kerede 500km gitmek ile ne alakası var. Herkes uzun yolmu kullanıyor. Şehiriçi kullanım değerlerini göz önüne almak lazım.

Kimse şehiriçi kullanımda 40dk şarj süresi beklemek istemez.



Bence şehirici veya uzun yol fark etmez 500km menzil için şarj süresi 30-40 dk ideal bir süre... Ayrıca sehiricinde sabahtan akşama kadar 500 km yolu hiç ara vermeden nasıl gezeceksin merak içindeyim. Pazarlamaci olsan bile illa bi yerde dinleneceksin.
KalemKolikBekirARSLANKalemKolikTesla x için rakip çıkarana kadar tesla 3 için çıkarsalar daha iyi ...
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tayfun_aslan 1 yıl
Allahın izniyle yerli arabamız hepsini piyasadan süpürüp hepimizin araba açlığını giderecek....
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drjacob 1 yıl
telefonun aynısını yapıyorlar niye arabanınkini yapmasınlar ki , TR'ye nasıl gelecek onu merak ile bekliyorum
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Magnetic Power 1 yıl
İleride kolonlanmış insan işinde de öncü olacak gibiler
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behram40 1 yıl
Uzay mekiği gibi araç yapmış adamlar.160.000 TL'den satılsın ülkemde hemen alırım,(ZOE 135.000)
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Guest-F2673E0F4 1 yıl behram40
behram40
Uzay mekiği gibi araç yapmış adamlar.160.000 TL'den satılsın ülkemde hemen alırım,(ZOE 135.000)

Bugün bir video izlerken gördüm vergisiz fiyatı 282.000 yuan yani 43.000 dolar Türkiye'de vergilerle beraber 55.000 dolara geliyor bence şahane fiyat Model X i getirirse 117.000 Dolara geliyor Türk vergileriyle.
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MaDMaxiBo 1 yıl
marka da model de çinin zibilyon tane olan cep telefonlarına dönmüş.
No1 s8 gibi.
yarı fiyatla tam çin işi. bataryası 6 ayda ölürse şaşırmamak lazım.
Türkieye gelme ihtimali zibilyonda bir olduğu için fiyatı bizi ilgilendirmez pek o ayrı mesele.
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JoeyBane 1 yıl
Modern bir tasarım olmuş ben beğendim. Otomobil dünyasının xiaomi'si diyebilir miyiz?
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erkansavci 1 yıl
Algoritma yöneticisi Kamran TÜRKOĞLU :)
youtube.com/...
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
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Erwin-Rommel 1 yıl
500 km için 30 dakikayı beğenmeyenler var. Yıl 2050 sanırım
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Dr. Donanım 1 yıl
Bu firmanın silikon vadisi ofisinde bir türk mühendis çalışıyor.
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