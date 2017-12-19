Çinli Tesla'dan Model X'e yarı fiyatlı rakip geldi: NIO ES8

Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, ES8 olarak adlandırılan ilk aracını piyasaya sürdü. Tam elektikli SUV modelinin Tesla Model X ile rekabet etmesi bekleniyor.

Çin piyasasında büyük rağbet gören Model X ülkede oldukça popüler. Bununla birlikte ithalat vergileri yüzünden bu modele geçiş yapmak oldukça pahalı. Tesla Model X'in ülkedeki başlangıç fiyatı 836.000 yuan (126.470 $) olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca Bkz.

"Volkswagen'den 400 beygirlik Arteon geliyor"

Çinli tüketiciler artık piyasaya yeni giren bir başka elektrikli SUV'u tercih edebilecekler. Zira, NIO ES8'in giriş fiyatı 448.000 yuan (67.765 $) olmak üzere daha uygun. Yani Tesla Model X'in neredeyse yarı fiyatına satın alınabilecek.

NIO, Pekin'in elektrikli araçlara yönelik devlet iştirakleri nedeniyle fiyatı düşürebiliyor. Ülkede elektrikli araçlara yönelik artan talep göz önüne alındığında, müşterilerin Nio'yu ciddi bir şekilde seçenekleri arasına almaları bekleniyor.

NIO ES8'in teknik özelliklerine baktığımızda karşımızda yedi koltuklu, yüksek performanslı bir elektrikli araç görüyoruz. Otomobilin başlangıç modeli 70kWh pille donatılırken, tek şarjla 355 km gibi bir menzil sunacak. Yani bu konuda 565 km menzile sahip Tesla Model X'in oldukça gerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Otomobil ayrıca NIO Pilot adlı gelişmiş bir sürücü yardım sistemine sahip. Beş kamera, 12 ultrasonik sensör ve beş radardan oluşan bu sisteme Mobileye'ın EyeQ4 yongası güç veriyor. Ayrıca araç içinde NOMI adlı bir dijital asistan var. Bu yapay zekalı sanal asistan yol boyunca sürücüleri dinleyip onlara yardımcı olarak bir anlamda yol arkadaşlığı yapıyor.

ES8'de toplam 644 beygir güç üretebilen iki motor bulunuyor. Nio'ya göre araç 0'dan 100 kilometre hıza yaklaşık 4.4 saniye içinde ulaşabilecek. ES8 sahipleri, araçlarını şarj etmek için iki seçeneğe sahip olacaklar. Birinci seçenek Power Swap istasyonlarından pil takas etmek. Sürecin sadece 3 dakika süreceği söyleniyor. İkinci seçenek ise pili Power Mobile yani mobil şarj istasyonu aracılığıyla şarj etmek.

NIO'ya göre, 2020 yılına kadar yaklaşık 1.100 adet "Power Swap" yani pil takas istasyonu inşa edilecek. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır hale gelecek 1.200 "Power Mobile" aracı da hizmete sunulacak. NIO ES8'in tek kötü yanı şu an için sadece Çin'de satın alınabilmesi.

https://www.nio.io/de_DE?noredirect=