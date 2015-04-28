Çinli araba üreticisi ilk elektrikli aracını sergiledi

Dünyada elektrikli araç dönüşümü günden güne önem kazanıyor. Sıfır emisyona sahip elektrikli araçlar ise özellikle Çin gibi hava kirliliği problemleri ile boğuşan ülkeler için oldukça önemli bir gelişme. Çin'de ki üreticilerin çalışmalarına bakacak olursak ise tamamen elektrikten gücünü alan araçlar üretim için hazır.
Bu konuda ilk adımı atanlardan birisi ise Beijing Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli spor aracını görücüye çıkaran Çinli şirket CH-Auto şirketi. İki kişilik spor araç 48kWh batarya kapasitesi ile tek şarjda 250km yol gidebiliyor. Aracın 0'dan 100 km/saat hıza ulaşması ise 4.6 saniye sürüyor.
Aracı evindeki elektrik kaynağı ile (220V) şarj etmek isteyen kişiler için tam şarj süresi 6 saat. Üretici firma üretim ile ilgili planlarını da paylaşırken 2016 yılının son dönemlerinde ilk üretimlerin başlayacağını açıkladı. Şirket henüz satış fiyatı ile ilgili konuşmadı fakat beklenen fiyat 700 000 Yuan (133 000 dolar) seviyesinde. Üretimin başlamasıyla kapasiteyi yükseltmeye başlayacak şirketin hedefi ise yılda 500 000 araç üretimine ulaşmak.
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bir ülkeyi yıkmak icin onu cahil bırak al sana bagımlı 3 dünya ülkesi
Adamların ilk yaptığı araç 250 km gidiyor. Bir sonraki jenerasyonda bu rakam artacaktır.. Batarya sektöründe ne zaman yeni bir çağ başlarsa benzinli araçların sonu gelir. Acilen bütün yatırımların Batarya sektörüne kaydırılması gerekmekte. İlk buluşu yapıp patenti alan kazanır. Bizim araba falan üretmeye ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız olan şey yeni bir BATARYA teknolojisi geliştirip patent almak.
Şahsen ben hiç anlamadığım bu işi 1.5 yıldır araştırıyor ve deneyler yapıyorum.
Her gün yeni bir şey öğrenmeye veya bulmaya çalışıyorum. Bu kısıtlı imkanlarla henüz adam akıllı bir iş ortaya koyamadım. Devletin elinde tüm elementlere sınırsız erişimi varken böyle bir proje için yatırım yapmıyor olması tamamiyle saçmalık!
Üretimden yana devlet vardı ya sanki.
Şimdi ama atağımız var yeaaa cılar gelir.
Kullanacak ordu olmadıktan sonra istersen Boeing Apache satın al.
Menzil 1000km olduğu zaman olur bu iş...
Ayrıca 500 küsür kilometreler gidebilen güzelim TESLA varken, yarısı menzile sahip bu alete 133.000 Dolar vermek de ayrı bir kafa...
500 km olsun benzinli araba satmak için dünya savaşı çıkartırlar. Misal benim aveo ş. içi 400km anca gidiyor.
İyi bir şey mi kötü bir şey mi
Elektrikli araba haberlerini genellikle benim yapmamdan memnun değil misiniz
Kapa çeneni sony aşığı.