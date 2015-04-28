Çinli araba üreticisi ilk elektrikli aracını sergiledi

Dünyada elektrikli araç dönüşümü günden güne önem kazanıyor. Sıfır emisyona sahip elektrikli araçlar ise özellikle Çin gibi hava kirliliği problemleri ile boğuşan ülkeler için oldukça önemli bir gelişme. Çin'de ki üreticilerin çalışmalarına bakacak olursak ise tamamen elektrikten gücünü alan araçlar üretim için hazır.

Bu konuda ilk adımı atanlardan birisi ise Beijing Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli spor aracını görücüye çıkaran Çinli şirket CH-Auto şirketi. İki kişilik spor araç 48kWh batarya kapasitesi ile tek şarjda 250km yol gidebiliyor. Aracın 0'dan 100 km/saat hıza ulaşması ise 4.6 saniye sürüyor.

Aracı evindeki elektrik kaynağı ile (220V) şarj etmek isteyen kişiler için tam şarj süresi 6 saat. Üretici firma üretim ile ilgili planlarını da paylaşırken 2016 yılının son dönemlerinde ilk üretimlerin başlayacağını açıkladı. Şirket henüz satış fiyatı ile ilgili konuşmadı fakat beklenen fiyat 700 000 Yuan (133 000 dolar) seviyesinde. Üretimin başlamasıyla kapasiteyi yükseltmeye başlayacak şirketin hedefi ise yılda 500 000 araç üretimine ulaşmak.