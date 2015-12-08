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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli araştırmacılardan "zihin gücüyle" otomobil kontrol süreci

Otomobilinizi tamamen düşünerek kontrol etmek isteyenlerdenseniz, Çin merkezli Nankai Üniversitesi araştırmacıları çalışan bir çözüm hazırlamış durumda. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çinli araştırmacılardan

Son dönemde en çok konuştuğumuz konular arasında otonom otomobil modelleri yer alıyor. Kendi kendine hareket edebilen bu araçlar sektörün geleceği olarak görülürken, Çin merkezli araştırmacılardan çok daha ilginç bir teknoloji geliyor: Zihin ile otomobil kontrolü.
Nankai Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen sistem, sürücülerin otomobillerini Elektroensefalografi ya da kısa adıyla EEG olarak adlandırılan beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle ölçülmesi yöntemine dayalı bir başlık ile kontrol etmesine imkan tanıyor. Yani otomobilinizi kullanmak için düşünmeniz yeterli oluyor ancak konu hakkında çok önemli bazı sorun işaretleri bulunuyor.
Bunların başında zihinsel konsantrasyon süreci yer alıyor. Otomobilin beyin dalgaları ile yönetilmesi belirli bir dikkat düzeyinin sağlanması anlamına geliyor ve bunun bozulması tahmin edebileceğiniz üzere büyük kaza riskleri oluşturabiliyor. Projenin başındaki profesör Duan Feng'e göreyse yüksek zihinsel konsantrasyon ya da odaklanma sadece şerit değiştirme ile dönüş yapma gibi genel sürüşün değiştirilmesi sırasında gerekiyor. Normal sürüş sırasında sistem zihinsel komutları doğru şekilde işleyebiliyor.
Sistemin aynı zamanda beyin ile kas kontrolü arasındaki gecikmeyi azalttığını belirten araştırma ekibi, bunu güvenlik açısından faydalı görüyor çünkü bazen kasların yanlış kasılması saniyelik durumlarda tehlike yaratabiliyor. Teknolojinin en temel geliştirme nedeni olarak fiziksel engelli kişilerin otomobil kullanmasını sağlamak olarak gösteren Feng, gelecekte zihinsel kontrol ile tamamen otonom sürüş sistemlerinin bir araya gelebileceğine inanıyor.
Çinli araştırmacılardan
 

http://www.slashgear.com/chinese-researchers-working-on-a-car-driven-by-your-brain-08417572/ Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl
adamlar hevallere araba yapmış. Markaya bak arkadaş
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arel.gr 3 yıl
şimdi haala ikiside uyku
dalar.
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kadirirdem 3 yıl
zihin gücüyle otomobil kontrol hmm bunu başara bilirlerse köşeyi dönerler
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Patren 3 yıl
zihin gücüyle strateji oyunlarıda oynasak güzel olurdu
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