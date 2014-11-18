Çinli mobil cihaz üreticileri lisans kıskacına alınıyor





Son yıllarda başta Xiaomi, Lenovo ve Huawei olmak üzere Çinli mobil cihaz üreticilerinin hızlı bir yükseliş yaşadığı görülüyor ve pazarın en iyileri listesinde HTC, Nokia, Sony gibi devleri geride bırakmayı başardılar. Ancak Çinli firmaların öne çıkması lisans ihlali tartışmalarını da beraberinde getirdi.





Bilindiği gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin geçmiş yıllarda tasarım anlamında kopyalama işlemine sık sık başvurduğu gündeme gelmekteydi. iPhone, Galaxy S veya Xperia gibi serilerin bazen tasarım çizgilerinin kopyalandığını bazen de birebir aynı imal edilerek donanımın ve işletim sisteminin değiştirildiğine şahit olduk.





Çinli firmaların çoğunun bu izinsiz tasarım lisanslarını kullanarak yükeliş yaşadığını düşünen teknoloji devleri yavaş yavaş hesap sorma planları yapmaya başladı. Gelen bilgilere göre ilk etapta Nokia, Microsoft ve Ericsson firmaları Çinli üreticilere karşı lisans ihlali davaları açmaya hazırlanıyor.





Hedefte şu anda Xiaomi, Coolpad, Meizu, Oppo ve Vivo firmaları var. Bu firmaların elinde patenti alınmış çok az özellik bulunduğu için davalar karşısında savunmasız görünüyor. Ancak Lenovo, Huawei ve ZTE firmalarının elindeki patent sayısı oldukça fazla ve savunma yapabilecek kapasitede.





Neredeyse Çin'deki tüm büyük mobil cihaz üreticilerini hedef alan bu girişim şüphesiz Çin hükümetinin de harekete geçmesine neden olacaktır. Zira yukarıda saydığımız bazı firmaların arksında dolaylı veya doğrudan Çin hükümeti bulunuyor. Bazı firmaların global pazarlara da açılmayı planladığı düşünüldüğünde lisans davalarının akıllı telefon pazarını derinden etkileyemesi muhtemel.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/chinese-smartphone-manufacturers-receive-patent-violation-notices-microsoft-nokia-ericsson-soon.html