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Çinli mobil cihaz üreticileri lisans kıskacına alınıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli mobil cihaz üreticileri lisans kıskacına alınıyor

Son yıllarda başta Xiaomi, Lenovo ve Huawei olmak üzere Çinli mobil cihaz üreticilerinin hızlı bir yükseliş yaşadığı görülüyor ve pazarın en iyileri listesinde HTC, Nokia, Sony gibi devleri geride bırakmayı başardılar. Ancak Çinli firmaların öne çıkması lisans ihlali tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bilindiği gibi Çinli akıllı telefon üreticilerinin geçmiş yıllarda tasarım anlamında kopyalama işlemine sık sık başvurduğu gündeme gelmekteydi. iPhone, Galaxy S veya Xperia gibi serilerin bazen tasarım çizgilerinin kopyalandığını bazen de birebir aynı imal edilerek donanımın ve işletim sisteminin değiştirildiğine şahit olduk. 

Çinli firmaların çoğunun bu izinsiz tasarım lisanslarını kullanarak yükeliş yaşadığını düşünen teknoloji devleri yavaş yavaş hesap sorma planları yapmaya başladı. Gelen bilgilere göre ilk etapta Nokia, Microsoft ve Ericsson firmaları Çinli üreticilere karşı lisans ihlali davaları açmaya hazırlanıyor. 

Hedefte şu anda Xiaomi, Coolpad, Meizu, Oppo ve Vivo firmaları var. Bu firmaların elinde patenti alınmış çok az özellik bulunduğu için davalar karşısında savunmasız görünüyor. Ancak Lenovo, Huawei ve ZTE firmalarının elindeki patent sayısı oldukça fazla ve savunma yapabilecek kapasitede.

Neredeyse Çin'deki tüm büyük mobil cihaz üreticilerini hedef alan bu girişim şüphesiz Çin hükümetinin de harekete geçmesine neden olacaktır. Zira yukarıda saydığımız bazı firmaların arksında dolaylı veya doğrudan Çin hükümeti bulunuyor. Bazı firmaların global pazarlara da açılmayı planladığı düşünüldüğünde lisans davalarının akıllı telefon pazarını derinden etkileyemesi muhtemel.  

http://www.androidheadlines.com/2014/11/chinese-smartphone-manufacturers-receive-patent-violation-notices-microsoft-nokia-ericsson-soon.html Yorum Yaz
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ardarda45 5 yıl
uydurma haber bence...
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Umutcan 5 yıl
Teknolojileri bilmem de çoğu çinli telefonun tasarımı taklit. En çok da iphone ve galaxy modellerinin ön-arka yüzlerini birebir alıyorlar.
Madem herşeyi yapabiliyorsun bir de özgün tasarım yap tam olsun.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tamam hepsini anladım da lenovo ve oppo ya neyin davasını acacaklar adamlar kendileri 10 numara tasarım yapıyor kendi arayüzleri vs var oppo sıkıntı yaşamaz dava avrupa ve amerikada etkili olur diğer bölgeler tınlamaz zaten cinli üreticiler asya ve uzakdoğuda daha çok satış yapıyor sorun büyürse çin hükümeti gerekeni yapar
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ozkan_tpc 5 yıl
Eh beklenen sonuç. Lakin avuçlarını yalayacaklar o da ayrı. Çin de durum 10-15 yıldır böyle, bir anda olmadı herşey, dehşet bir altyapı var. Bir anda da durmayacaktır.
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Gömceli 5 yıl
Güzel Bir Saat Ve etkileyici bir teknoloji başarılar...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
amerikalılar ve onlara uyanlar boş durmak istemiyor anlaşılan.

Ulan beleşe çalışsın bir sürü kişi ölsün yada hasta olsun trilyonlar kazan ve dava açmaya hazırlan.

coniler belalarını arıyorlar anlaşılan.

Aferin çinlilere ihlal edin ulan hakkınız sonuna kadar ırzına geçin o patentlerin siz olsanızda olmasanızda coniler kazanıyor.
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OverClocK1ng 5 yıl
Yiyiyorsa Lenovo'yu alsınlar kıskaca.
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General. 5 yıl
Çin bizim gibi basiretsiz değil,firmalarını yedirmez.
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Thomassee 5 yıl
Komunist parti ufler hepsine
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Elsa 5 yıl
Abd vs çin güzel bir kapışma olur
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Inque 5 yıl
Çin'de bu tür davalar hep düşüyor. Boşa kürek çekerler.
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E30a Biner Yan Yan Gider 5 yıl
Bu Çinli kıytırık balon firmaların hepsi BOM diye patlayacak az kaldı.
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matmuhendisi 5 yıl E30a Biner Yan Yan Gider
E30a Biner Yan Yan Gider
Bu Çinli kıytırık balon firmaların hepsi BOM diye patlayacak az kaldı.


neden balonmus ? gayet kaliteli iyi cihazlari ucuza sattiklari icin mi
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