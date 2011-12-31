Çinli mobil üreticiler muhtemel patent davalarına karşı işbirliği yapıyor

1.5 milyarlık nüfusuyla yıllarca popüler cihazların klonlarını dünyaya ithal ederek adını bu şekilde duyuran Çin şimdilerde kendi teknolojisini pazarlamaya başladı. Bunun sonucu olarak dev firmaların ülkeye yatırım yapmaya başlaması da gecikmedi. Apple, Microsoft, Nokia gibi devler yerel ortaklıklar yaparak ürünlerini pazarlamaya başladı. Bu gelişmeler sonucunda Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline geldi.





Bu açılım tabii peşinden bazı zorlukları da getirmeye başladı. Yıllarca klon teknolojiler kullanan Çin endüstrisi ülkeye yatırım yapan üreticilerin patent davalarıyla karşı karşıya kalıyor. Nokia bazı üreticilere karşı patent davaları açarken, Microsoft da Huawei'den Android kullanımı için lisans bedeli talep ediyor.





DigiTimes'ın haberine göre Lenovo, ZTE, TCL, Huawei, Coolpad ve Konka gibi Çinli üreticiler gelecekteki potansiyel patent davalarıyla mücadele etmek için işbirliği yapma kararı aldı.





Çinli üreticiler özellikle teknolojinin korunması konusunda oldukça zayıf. Pek çok firma yerel arayüzler ve işletim sistemleri geliştirebiliyor. Ancak sadece Huawei ve ZTE kablosuz iletişim teknolojileri alanında birkaç tane patentin kullanım hakkını elde edebildi.





Bununla birlikte Çinli telekom operatörleri ve sosyal ağ sahipleri kendi markalarını taşıyan akıllı telefon ve işletim sistemleri konusunda oldukça istekli davranıyor. Ancak ürettikleri teknolojileri koruma altına almadan pazara çıktıklarında dev rakipleri karşısında şansı kalmıyor.