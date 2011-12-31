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Çinli mobil üreticiler muhtemel patent davalarına karşı işbirliği yapıyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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1.5 milyarlık nüfusuyla yıllarca popüler cihazların klonlarını dünyaya ithal ederek adını bu şekilde duyuran Çin şimdilerde kendi teknolojisini pazarlamaya başladı. Bunun sonucu olarak dev firmaların ülkeye yatırım yapmaya başlaması da gecikmedi. Apple, Microsoft, Nokia gibi devler yerel ortaklıklar yaparak ürünlerini pazarlamaya başladı. Bu gelişmeler sonucunda Çin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline geldi.

Bu açılım tabii peşinden bazı zorlukları da getirmeye başladı. Yıllarca klon teknolojiler kullanan Çin endüstrisi ülkeye yatırım yapan üreticilerin patent davalarıyla karşı karşıya kalıyor. Nokia bazı üreticilere karşı patent davaları açarken, Microsoft da Huawei'den Android kullanımı için lisans bedeli talep ediyor.

DigiTimes'ın haberine göre Lenovo, ZTE, TCL, Huawei, Coolpad ve Konka gibi Çinli üreticiler gelecekteki potansiyel patent davalarıyla mücadele etmek için işbirliği yapma kararı aldı.

Çinli üreticiler özellikle teknolojinin korunması konusunda oldukça zayıf. Pek çok firma yerel arayüzler ve işletim sistemleri geliştirebiliyor. Ancak sadece Huawei ve ZTE kablosuz iletişim teknolojileri alanında birkaç tane patentin kullanım hakkını elde edebildi.

Bununla birlikte Çinli telekom operatörleri ve sosyal ağ sahipleri kendi markalarını taşıyan akıllı telefon ve işletim sistemleri konusunda oldukça istekli davranıyor. Ancak ürettikleri teknolojileri koruma altına almadan pazara çıktıklarında dev rakipleri karşısında şansı kalmıyor.

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dreamblue35 7 yıl
çinliler olmasaydı siz bu kadar elektronik eşyayı uygun fiyata evinizde zor görürdünüz
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alpa07 7 yıl
Çin lilere yatın kalkın dua edin.Onların sayesinde teknoloji şu an anılınabilir düzeyde
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Ethnicity 7 yıl
Bu çin değil mi yasağın alâsını uygulayan?Sen kendi ülkende oyun konsollarını yasaklıyorsun,google ve facebook u yasaklıyorsun,daha bilmediğim onlarca şey yasaklı ama kendi markaların ile dünyanın her yerine açılmak istiyorsun.
Belki alakası yok ama haberlerde izlediğim bir videosu ise insan hayatının bi tavuk kadar değersiz olduğunu gösteriyor orada.
Uzun lafın kısası,istedikleri kadar dünya ya açılsınlar,çin markası olan bir ürünü alacağımı hiç sanmıyorum.
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escapethelife 7 yıl Ethnicity
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Bu çin değil mi yasağın alâsını uygulayan?Sen kendi ülkende oyun konsollarını yasaklıyorsun,google ve facebook u yasaklıyorsun,daha bilmediğim onlarca şey yasaklı ama kendi markaların ile dünyanın her yerine açılmak istiyorsun.
Belki alakası yok ama haberlerde izlediğim bir videosu ise insan hayatının bi tavuk kadar değersiz olduğunu gösteriyor orada.
Uzun lafın kısası,istedikleri kadar dünya ya açılsınlar,çin markası olan bir ürünü alacağımı hiç sanmıyorum.

Kullandığımız herşey çin malı arkadaşım. Çoğu şey çinde üretiliyor daha sonra üzerlerine markaları basılıyor. Çin markası almasan ne olur kullandığımız mallar çinde üretildikten sonra..
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kara duman 7 yıl
Çinlilerde artık öğrendi ki sağdan soldan kopyalamakla olmuyor bu işler
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müntekim 7 yıl
1.5 milyarlık nüfusuyla yıllarca popüler cihazların klonlarını dünyaya ithal ederek adını bu şekilde duyuran Çin şimdilerde kendi teknolojisini ithal etmeye başladı
İhraç olmasın o ithaller
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Hobar 7 yıl
"Microsoft da Huawei'den Android kullanımı için lisans bedeli talep ediyor."
m$'in yüzsüz olduğunu biliyordum ama bu sefer abartmış sanki
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Guest-9903D0431 7 yıl Hobar
Hobar

"Microsoft da Huawei'den Android kullanımı için lisans bedeli talep ediyor."

m$'in yüzsüz olduğunu biliyordum ama bu sefer abartmış sanki


işletim sistemi patenti microsoft'a ait olduğu için böyle birşey talep etmesi gayet normal. çeşitli firmalar birbirlerinin patentini kullandıkları için zaten cihaz başına birbirlerine belirli bir ücret ödemektedirler. patent almanın esas amacı da budur zaten o yüzden abartılacak birşey yok :)
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