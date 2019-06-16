Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi

Anlık mesajlaşma uygulamaları sayesinde sevdiklerimizle iletişime geçmek artık her zamankinden daha kolay. Ancak yoğun olduğumuz zamanlarda yazışmalara vakit ayırmamız pek mümkün olmuyor.

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İşinden dolayı kız arkadaşını ihmal ettiğini hisseden Li Kaixiang adındaki Çinli bir bilgisayar programcısı, bu soruna kendince bir çözüm üretti: Sohbet botu yazmak.

Kaixiang, kız arkadaşının mesajlarına anında cevap veren otomatik bir sistem tasarladı. Hemen devreye giren bot, sevgilisinden gelen mesajlara önceden ayarlanmış romantik cümlelerle yanıt verdi.

Neden bu kadar hızlı yanıt veriyorsun?

Li Kaixiang işini bitirdiğinde, sohbet botu kız arkadaşıyla 300'den fazla mesaj alışverişinde bulunmuştu. Aralarında geçen yazışmanın dökümü de yayınlandı. Bir ara kız arkadaşı neden bu kadar hızlı cevap verdiğini soruyor. Bot ise başka bir soruyu yanıtlayarak geçiştiriyor.

Kaixiang'ın kız arkadaşını mutlu etmek adına yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.

https://nextshark.com/chat-bot-girlfriend-chinese/