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Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi

İşlerinin yoğunluğundan dolayı kız arkadışını ihmal ettiğinin farkına varan Çinli bir programcı, sevgilisinin her mesajına anında yanıt veren bir sohbet botu geliştirdi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Anlık mesajlaşma uygulamaları sayesinde sevdiklerimizle iletişime geçmek artık her zamankinden daha kolay. Ancak yoğun olduğumuz zamanlarda yazışmalara vakit ayırmamız pek mümkün olmuyor.
Ayrıca Bkz. "iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek"
İşinden dolayı kız arkadaşını ihmal ettiğini hisseden Li Kaixiang adındaki Çinli bir bilgisayar programcısı, bu soruna kendince bir çözüm üretti: Sohbet botu yazmak.
Kaixiang, kız arkadaşının mesajlarına anında cevap veren otomatik bir sistem tasarladı. Hemen devreye giren bot, sevgilisinden gelen mesajlara önceden ayarlanmış romantik cümlelerle yanıt verdi.

Neden bu kadar hızlı yanıt veriyorsun?

Li Kaixiang işini bitirdiğinde, sohbet botu kız arkadaşıyla 300'den fazla mesaj alışverişinde bulunmuştu. Aralarında geçen yazışmanın dökümü de yayınlandı. Bir ara kız arkadaşı neden bu kadar hızlı cevap verdiğini soruyor. Bot ise başka bir soruyu yanıtlayarak geçiştiriyor.
Kaixiang'ın kız arkadaşını mutlu etmek adına yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı.

https://nextshark.com/chat-bot-girlfriend-chinese/ Yorum Yaz
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Shoresh 5 gün en beğenilen
Burada haber değeri taşıyan tek şey 300 mesajdan sonra bile karşısındakinin bir bot olduğunu anlamayan kızın salaklığıdır..
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viper17 5 gün
v1.2 de 1-10 dk arasında rastgele geç cevaplar versin
1 Yanıt Yanıtla +31
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FlyingUnderpants 2 gün
Geç cevap versek suç, hızlı cevap versek suç, anlamadım gitti..
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Moving On 3 gün
Çok haber değeri taşıyan bir olay gerçekten.
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DH Misafiri 3 gün
Biz erkekler hakikaten malız ya. Salaj herif program yazma süresini senden talep ediyor. Versen bu dünyayı sana Cennete çevirir di. Öküz yine öküz
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medyxnet 4 gün
kadın milleti adama neler yaptırıyor
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muammer816 4 gün
bence çok komik olay :D helal olsun çinli yiğidoya :D
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QuexSeeL 4 gün
Fikri Dr. Manhattan dan mı aldı acep?
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grafman09 4 gün QuexSeeL
Dr. Manhattan kendini çoğaltıyordu :) bu arkadaş o seviyede değil :)
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homebird 4 gün
Bu işin sonu klonunu kıza göndermek.
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CoreXXX 4 gün
Kızların çenesinden bıkan adam profili 😀
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DH Misafiri 4 gün
HAS adam koxp açmış ya la, kız kesin perma ban atacak :] Bu çinlilerin sahtekar olmayanı var mı çok merak ediyorum.
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Fenomenon 4 gün
helal olsun kral adammış :D
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