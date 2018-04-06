Çinli şirket Türkiye'ye 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerine yabancı firmaların katılımı bir hayli fazlaydı. Geçtiğimiz yıl ihaleler rekor fiyatlarla sonuçlanmıştı. Geçen sene ihaleyi kazanamayan Çinli şirket HT Solar Enerji AŞ, güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA için dev bütçe ayırdı.

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ’nin ülkemizde 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikası bulunuyor. HT Solar Enerji AŞ Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, yeni yapılacak YEKA ihaleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Robin Xi, güneş enerjisi YEKA ihalesi için 1 milyar dolar yatırım hesapladıklarını vurgulayarak şu sözleri söyledi:

"İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Elektriğin depolanması sağlanacak

Henüz güneş enerjisi YEKA ihalesi için detaylar belirlenmedi. Fotovoltaik enerji ile depolamanın birleştirilmesi konuşuluyor. HT Solar Enerji AŞ, Çin’de 30 yıldan beri elektriğin depolanması üzerine çalışıyor. İhalede elinde büyük koz bulunduran firmalardan olacak.

Robin Xi, güneş enerjisi sisteminin önemli parçalarından inverterin Türkiye pazarında satış ve dağıtımı için Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye'de son 2-3 yıldır güneş enerjisi ciddi bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde 3 bin 500 megavatın üzerinde santral kuruldu, kurulu güç içinse 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Güneş paneli üretici sayısı 27’yi buldu. YEKA ihalelerini kazanan firmalar, kapasite miktarını arttırmanın yanında Türkiye’de fabrika kurmak ve belirli oranda yerli üretim yapmak zorunda.