Çinli şirket Türkiye'ye 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ’nin ülkemizde 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikası bulunuyor. HT Solar Enerji AŞ Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, yeni yapılacak YEKA ihaleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Robin Xi, güneş enerjisi YEKA ihalesi için 1 milyar dolar yatırım hesapladıklarını vurgulayarak şu sözleri söyledi:
"İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."
Elektriğin depolanması sağlanacak
Henüz güneş enerjisi YEKA ihalesi için detaylar belirlenmedi. Fotovoltaik enerji ile depolamanın birleştirilmesi konuşuluyor. HT Solar Enerji AŞ, Çin’de 30 yıldan beri elektriğin depolanması üzerine çalışıyor. İhalede elinde büyük koz bulunduran firmalardan olacak.
Robin Xi, güneş enerjisi sisteminin önemli parçalarından inverterin Türkiye pazarında satış ve dağıtımı için Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarını açıkladı.
Türkiye'de son 2-3 yıldır güneş enerjisi ciddi bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde 3 bin 500 megavatın üzerinde santral kuruldu, kurulu güç içinse 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Güneş paneli üretici sayısı 27’yi buldu. YEKA ihalelerini kazanan firmalar, kapasite miktarını arttırmanın yanında Türkiye’de fabrika kurmak ve belirli oranda yerli üretim yapmak zorunda.
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Bizde ise, sürekli enerji yatırımı haberleri duyuyoruz fakat nedense faturalar hep daha fazla gelmeye devam ediyor. Bunu ülkenin yarısı (AKP'liler) asla ve kat'a sorgulamıyor, hesap sormuyor. Bir kere bile olsun "Niye bu yatırımlarım bize geri dönüşü yok" demiyor.
Şimdi bu haberin altında da göreceksiniz, hepsi büyük bir minnettarlık duyacak, Allah razı olsunlar, ülkemiz geliyorlar vs. Ama hiçbiri faturaların yüksek gelmesine bir laf etmeyecek.