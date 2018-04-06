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Çinli şirket Türkiye'ye 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmak istiyor

Geçtiğimiz yıl YEKA güneş enerjisi ihalesine katılan ancak kazanamayan Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ, bir sonraki YEKA için 1 milyar dolar bütçe ayırdı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerine yabancı firmaların katılımı bir hayli fazlaydı. Geçtiğimiz yıl ihaleler rekor fiyatlarla sonuçlanmıştı. Geçen sene ihaleyi kazanamayan Çinli şirket HT Solar Enerji AŞ, güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA için dev bütçe ayırdı.

Çin devlet şirketi HT Solar Enerji AŞ’nin ülkemizde 600 megavat kapasiteli güneş paneli fabrikası bulunuyor. HT Solar Enerji AŞ Türkiye Genel Müdürü Robin Xi, yeni yapılacak YEKA ihaleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Robin Xi, güneş enerjisi YEKA ihalesi için 1 milyar dolar yatırım hesapladıklarını vurgulayarak şu sözleri söyledi:

 "İkinci YEKA için daha sıkı çalışıyoruz. YEKA ile ilgili teknik detayların açıklanmasını bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve Çalık Enerji gibi şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye pazarını çok iyi bilen Türk şirketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu yıl da YEKA'ya girmek istiyoruz. Güneş enerjisi için yapılacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlık yatırım hesapladık, bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

Elektriğin depolanması sağlanacak

Henüz güneş enerjisi YEKA ihalesi için detaylar belirlenmedi. Fotovoltaik enerji ile depolamanın birleştirilmesi konuşuluyor. HT Solar Enerji AŞ, Çin’de 30 yıldan beri elektriğin depolanması üzerine çalışıyor. İhalede elinde büyük koz bulunduran firmalardan olacak.

Robin Xi, güneş enerjisi sisteminin önemli parçalarından inverterin Türkiye pazarında satış ve dağıtımı için Huawei ile distribütörlük anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Türkiye'de son 2-3 yıldır güneş enerjisi ciddi bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde 3 bin 500 megavatın üzerinde santral kuruldu, kurulu güç içinse 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Güneş paneli üretici sayısı 27’yi buldu. YEKA ihalelerini kazanan firmalar, kapasite miktarını arttırmanın yanında Türkiye’de fabrika kurmak ve belirli oranda yerli üretim yapmak zorunda.


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Civitas Terrana 1 yıl en beğenilen
Standart bir insan "Aa ne güzel gelişme, öyleyse ilerleyen yıllarda elektriği ucuzlaması, faturanın daha düşük gelmesi gerekir." diye düşünüp sevinir.
Bizde ise, sürekli enerji yatırımı haberleri duyuyoruz fakat nedense faturalar hep daha fazla gelmeye devam ediyor. Bunu ülkenin yarısı (AKP'liler) asla ve kat'a sorgulamıyor, hesap sormuyor. Bir kere bile olsun "Niye bu yatırımlarım bize geri dönüşü yok" demiyor.
Şimdi bu haberin altında da göreceksiniz, hepsi büyük bir minnettarlık duyacak, Allah razı olsunlar, ülkemiz geliyorlar vs. Ama hiçbiri faturaların yüksek gelmesine bir laf etmeyecek.
Standart bir insan "Aa ne güzel gelişme, öyleyse ilerleyen yıllarda elektriği ucuzlaması, faturanın daha düşük gelmesi gerekir." diye düşünüp sevinir.Bizd...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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Last Troll Bender 1 yıl
Nükleer yapıp piyasanın 3 katına çaksınlar. Nükleer seviciler çıldırır.
Yanıtla +24
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zolzauza 1 yıl
İhaleyi kazanamamış...demekki yandaş değil :)
Yanıtla +8
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thedoktır97 1 yıl
Eğer gelişmek istiyorsak bu yatırımı milli yapmamız gerekiyor.Çinin yapacağı yatırımın çoğu Çine yarar sağlar.Kendimizi geliştirmeliyiz.Üretim yapmamız gerekiyor
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Oh oh güzel gelişme ama yine dolarla alırsın elektriği döviz çıkışı yine olur doların artmasına katkısı olur onu da vatandaşa bir güzel geçirirsin miss
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Slaved by makarna 1 yıl
Yaw ne güneş enerjisi bi kere güneşin enerjisi de bidecek. En iisi nüklerdir. Istemezukculer gelmiş burda nuklere karşı çıkıyor.
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mustafaaydemir 1 yıl CeyKalDa
Bundan bir kac sene once bulunduğum bir toplulukta doların 4 tl bandını aşması ülke ekonomisinin felç olması anlamına geleceğini söylemiştim ve bana zaten aşmaz diyende oldu asar ve ekonomi yönetimi iflas edip bankalar kapanır büyük projeler iptal edilir diyeni de oldu ve bundan 6 ay kadar once ise gene bir yerde dolar tl kurunun 4 tl'yi asmasının bu saatten sonra bir öneminin olmadığını söyledim hepsi için geçerli gerekçelerim var tabii ki oyle kurusıkı ettigim laflar degildi bunlar dolar son gunlerini yasiyor ve hukmu bitecek ve buna da z kusagi diye tabir edilen gençlik şahit olacak
Birde sunu anlamakta zorlaniyorum bu ulke hayrina bir is yaptiginiz neden olmuyor
Universite okuyup profesor olsaniz abd yada baska bir ulkeye gitme hayaliyle yanarsiniz bir baltaya sap olamazsaniz garip ulkemin garip insanlarini sorun cıkarmak icin gezi benzeri ayaklanmalari yapmaya kosarsiniz ulkemize bir faydaniz yok bari köstek olmayın sizden bilimsel bir proje de istemiyoruz. Vatanina sevdali binlerce genc o dogrultuda calisiyor zaten sadece ayagimiza dolanmayin yeter
Yanıtla +2
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Rayjon32 1 yıl
düzgün fiyatlardan alım garantisi verdiysek başarılı bir yatırımdır. Çünkü biz o yatırımı kendi bütçemizden oluşturup yapamayız.
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mustafaaydemir 1 yıl
"Anadolu'nun 18 büyük ilinde, 2001'de 7 bin 703 fabrika varken bu sayı yüzde 139'luk artışla bugün 18 bin 381'e ulaştı. Önümüzdeki 5 yılda ise 15 şehirde 5 bine yakın yeni fabrika kurulması bekleniyor.
Gaziantep, Kocaeli, Kayseri gibi Anadolu kaplanları, yeni yatırımların adresi olmaya devam edecek. Gıda, enerji, makine, tarımsal üretim alanları öne çıkacak. Bazı illerdeki sektörel kümeleşmeler ise yeni yatırımların yönünü etkileyecek.
Bundan 3 yıl önce Kayseri'de 1.000 fabrika, olduğunu ve bu sayının 5 yıl içinde 1.600'e çıkacağını söylemişti. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı unvanıyla 5 yılda 500 yeni fabrika hedefiyle sanayi odaklı büyüme vizyonunu şehrin önüne koyuldu. "
Umarim bu alınti sorulariniza cevap olur . Gerçi siz kalkip dersiniz, devlet yapmadi bunlari diye ama devlet fabrika yapmaz zaten tesvik eder yapilmasini ve arastiriyormusunuz bilmiyorum ama cok fazla tesvik paketi acikladi hukumetimiz devlet hizmeylt uretir ve bizlerde bu dogrultuda adimlar atarak medeniyetin ilk adimi yoldur dedik yol yaptik su dedik su girmeyen mera bile kalmadi neredeyse dogalgazin olmadigi sayili yerler kaldi
Birde bazilari fiyatlar demis ama hic bir sey birden ucuzlamaz ki bizde sabanci ailesine mensup kisiler degiliz ve elbetteki bir seylerin daha ucuz olmasini istiyoruz lâkin ekonomik saldiri altindayken bu sartlar bile cok iyi daha once dolar 4 tl olacak denseydi develüasyon olurdu ulke de bankalar kepenk kapatirdi ama simdi milyarlik projelere destek kredileri sagliyorlar buda ekonomik gostergelerin hala isler oldugunu ve likidite akisinda sorun olmadigini gosterir kisacasi hukumeti elestirecegiz diye degil ulkeyi daha iyi yapalim diye elestirin o zaman sizin yaninizda durmaz isek konusursunuz
Saygilar
1 Yanıt Yanıtla +1
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CeyKalDa 1 yıl mustafaaydemir
$=4₺ benzin=6₺
fabrika betonu yer karnınızı doyurursunuz
koyun sürüsü için kesilen 2-3 ağaç için sokaklara akar
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cocainbar 1 yıl
Alim garantisi var 1 milyarda yatirim yapar 2de. Nede olsa yatirdiginin 3-5 katini devlet garantili alacak. Acikcasi tryeye yatirim yapmayan enerji devlerinin ceosunun yeterli zekaya sahip olmadigi asikardir.
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zolzauza 1 yıl
İhaleyi kazanamamış...demekki yandaş değil :)
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Civitas Terrana 1 yıl en beğenilen
Standart bir insan "Aa ne güzel gelişme, öyleyse ilerleyen yıllarda elektriği ucuzlaması, faturanın daha düşük gelmesi gerekir." diye düşünüp sevinir.
Bizde ise, sürekli enerji yatırımı haberleri duyuyoruz fakat nedense faturalar hep daha fazla gelmeye devam ediyor. Bunu ülkenin yarısı (AKP'liler) asla ve kat'a sorgulamıyor, hesap sormuyor. Bir kere bile olsun "Niye bu yatırımlarım bize geri dönüşü yok" demiyor.
Şimdi bu haberin altında da göreceksiniz, hepsi büyük bir minnettarlık duyacak, Allah razı olsunlar, ülkemiz geliyorlar vs. Ama hiçbiri faturaların yüksek gelmesine bir laf etmeyecek.
Yanıtla +38
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Arapkahvesi 1 yıl
Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü...
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