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Çinli üreticilerden 58$ fiyat etiketine sahip beyaz renkli iPhone 4 klonu: X90

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
36,9b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çinli üreticilerden 58$ fiyat etiketine sahip beyaz renkli iPhone 4 klonu: X90
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Nokia, Samsung, Apple, Sony Ericsson ve HTC gibi cep telefonu sektöründe öncü firmaların modellerini Çinli üreticiler klonlamaya veya kendilerince yorumlamaya devam ediyorlar. Teknoloji meraklılarının uzunca bir süre beklemek durumunda kaldıkları iPhone 4'ün beyaz versiyonunun piyasaya sürülmesiyle beraber klonu da internette boy gösterdi.

Sadece 380 Yuan (~58$) fiyat etiketine sahip beyaz renkli telefonun ön yüzünde çözünürlüğü belirtilmeyen dokunmatik ekran, görüntülü konuşma için kamera; arka yüzünde ise led flaşlı kamera ve iPhone 4G 64 GB yazısı dikkat çekiyor. 58$'a gerçekten 64 GB kapasitenin sunulup sunulmadığı ise ayrı bir merak konusu. Son olarak java alt yapısını kullanan telefonda Çin malı telefonların olmazsa olmazı tv alıcısı unutulmamış.

Çinli üreticilerden 58$ fiyat etiketine sahip beyaz renkli iPhone 4 klonu: X90
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akcanon 8 yıl en beğenilen
64 gb ise disk olarak kullanılabilir
Yanıtla +16
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zengier 8 yıl
O.Beverly

Taklitler asıllarını yaşatır.


iyiki soylediniz, burdaki hickimse farkinda degildi :)


swordfish666

176X144 ekran, 30MHz işlemci, 0.0003 MP kamera ve daha fazlası... (dokunmatik ekran çivisi hediye)


58 dolarlik malzeme ile yapilabilecek en iyi sey bu zaten, ancak bizim insanimiz hicbirsey uretmeden birseyler yapanlari karalama konusunda dunya uzerindeki en basarili millet.
O.BeverlyTaklitler asıllarını yaşatır.iyiki soylediniz, burdaki hickimse farkinda degildi :)
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Boragungoren 8 yıl
58 dolar çok iyi düşük gelirliler için gayet güzel süs olarak bile kullanılabilir mp3 felan çok güzel :D:D burda olsa alırdım:)
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fullthrootle 8 yıl
furky86
Artık şu forumda bu tür haberler görmesek??? Çok saçma yani... Çerezlikler diye ana konu açın orda konuşsun insanlar... Çok bilgilendim iphoneumun bir işe yaramayan, Sar değeri 6 olan taklitini görünce...

her haberin illaki bir okuyucusu vardır hoşunuza gitmediyse okumazsınız olur biter bu teopki neden ??? sizin keyfinize göre haber yazacakları yok heralde
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diemcizone 8 yıl
zengier
O.Beverly Taklitler asıllarını yaşatır.
iyiki soylediniz, burdaki hickimse farkinda degildi :)
swordfish666 176X144 ekran, 30MHz işlemci, 0.0003 MP kamera ve daha fazlası... (dokunmatik ekran çivisi hediye)
58 dolarlik malzeme ile yapilabilecek en iyi sey bu zaten, ancak bizim insanimiz hicbirsey uretmeden birseyler yapanlari karalama konusunda dunya uzerindeki en basarili millet.

5800 Xpress musicden daha iyi olacağına kesin gözüyle bakıyorum.
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atroce 8 yıl
f/p oranı iyi
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manyakurt 8 yıl
incelemesini bekliyoruz. :D
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furky86 8 yıl
Artık şu forumda bu tür haberler görmesek??? Çok saçma yani... Çerezlikler diye ana konu açın orda konuşsun insanlar... Çok bilgilendim iphoneumun bir işe yaramayan, Sar değeri 6 olan taklitini görünce...
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4w3e 8 yıl
yorumlara koptum :d
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artenis 8 yıl
hmm, düşündürmüyor değil, 2 yıl garantılı olursa alırım,tv alıcı ve 64 gb hertürlü iş görür !
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napolyon94 8 yıl
64 gb için alınır :D
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FreeRun 8 yıl
süper..
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HackAv 8 yıl
Bunlar kendilerini aşmış valla helal olsun...
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Emre Demirel 8 yıl
64 gb miş daha neler
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Nz9 8 yıl
burda olsa mp4 player olarak yok satar
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usnn 8 yıl
Getirtsek olur aslında kargoyu bedevadan ulaştırıyorlar Hotfile ve fileserveden para aktarılsın alacam birtane denemelik
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usnn 8 yıl
2. hat için süper bir telefon.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Gayet iyiymş.
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