Çinli üreticilerden 58$ fiyat etiketine sahip beyaz renkli iPhone 4 klonu: X90

Nokia, Samsung, Apple, Sony Ericsson ve HTC gibi cep telefonu sektöründe öncü firmaların modellerini Çinli üreticiler klonlamaya veya kendilerince yorumlamaya devam ediyorlar. Teknoloji meraklılarının uzunca bir süre beklemek durumunda kaldıkları iPhone 4'ün beyaz versiyonunun piyasaya sürülmesiyle beraber klonu da internette boy gösterdi.

Sadece 380 Yuan (~58$) fiyat etiketine sahip beyaz renkli telefonun ön yüzünde çözünürlüğü belirtilmeyen dokunmatik ekran, görüntülü konuşma için kamera; arka yüzünde ise led flaşlı kamera ve iPhone 4G 64 GB yazısı dikkat çekiyor. 58$'a gerçekten 64 GB kapasitenin sunulup sunulmadığı ise ayrı bir merak konusu. Son olarak java alt yapısını kullanan telefonda Çin malı telefonların olmazsa olmazı tv alıcısı unutulmamış.