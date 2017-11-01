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Citroen, 2023'e kadar elektrikli araçlarda önemli atılım hedefliyor

Fransız otomobil üreticisi Citroen, 2023 yılı için önemli elektrikli araç hedeflerine sahip. Şirket CEO'su yaptığı açıklamada 2023 itibariyle araçlarının %80'ininin elektrikli olacağını söylüyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Citroen, önümüzdeki altı yıl içinde model serisininn yüzde 80'ini elektrikli araçların oluşturmasını planlayan, önemli bir atılıma hazırlanıyor. AutoExpress'e konuşan Citroen CEO'su Linda Jackson, "2023 yılından itibaren araçlarımızın %80'ini elektrikli yada prizli hibrit (PHEV) olacak" açıklamasında bulunmuş.
Açıklamasında hangi modellerin bataryadan güç almaya başlayacağının detayını vermekten kaçan Jackson, bu duruma ilham kaynağı olarak Çin'de artan elektrikli araç taleplerini gösteriyor. Çin'in elektrikli araçlar ile ilgili kararına da değinen CEO, bu nedenle elektrikli ve PHEV araçlar üretmek zorunda olduklarını söylüyor.
Geçişin merkezinde yeni bir platform yer alırken, platform Çin'li Dongfeng Motors ile ortak olarak geliştiriliyor. Geçtiğimiz sene iki marka arasındaki anlaşma sonu geliştirilmeye başlanan platform, PSA'nın Common Modular Platform'u (CMP) üzerine geliştiriliyor. e-CMP isimli bu yeni platformu kullanan ilk modellerin 2019 yılında gün yüzüne çıkması bekleniyor.
Citroen elektrikliye bu denli bir geçiş yapacağını duyuran ilk firma olmazken, Volvo'nun da 2019 yılından itibaren sattığı her aracında elektrik motorunun yer alması planı bulunuyor.

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kedicanını 1 yıl en beğenilen
Citroen’in şu anki tasarımları bile o kadar cesur, iddialıyken modaya uyup marjinal elektrikli araba yapmaya kalkarsa ortaya ne çıkar çok merak ediyorum
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yaman06 1 yıl
Çoğu firma 2020’li yıllara bu işi sallıyor. Bekle gör havası hakim. Bu işe adım atmayı birbirlerine bırakıyorlar gibi.
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DH Misafiri 1 yıl
Elektriğin büyük bölümü ithal edilse de bu rakam gitgide azalıyor, ama petrolün neredeyse tamamını ithal ediyoruz. Benzinli ve dizel araç sayısı azalırsa oradan azalan rakamlar ithalatı dengeleyecektir. Kaldı ki elektriği ülkende üretme ihtimali var, buna yönelik yatırımlar var ama petrol ne yapsan çıkmıyor işte bizde. Elektrik aynı zamanda doğa dostudur, nükleer enerji ile maliyeti de azalacaktır.
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DH Misafiri 1 yıl
Türkiye petrol çıkarır elektrikli araçlara geçeriz. Ya da petrolle elektrik üretilir biz elektrik kullanıyoruz diye kendimizi avuturuz. :D
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Father Torque 1 yıl
İlk modeller satışa sunulmaya başladı bile. Citroen'in Fransa sitesinde yeni elektrikli araç E-Mahari 25.000 Euro fiyatla satışta:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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axaxa 1 yıl
elektrikli kaktüs
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loutrec_ 1 yıl
Pejo&Citroen önce tasarımlarını sonra kalitelerini yükseltti. Teknoloji anlamında da ileride olan şirket bunu bir adim daha ileriye taşımak istiyor. Ancak Türkiyede "kalitesiz" algısını kırmak için çok çaba sarfediyor saniyorum. Fiyat olarak güzel indirimler yapıyorlar. Zamanla o sorunu da aşacaklar gibi gözüküyor.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Çok şaşırdım tebrikler valla.
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Ridianod 1 yıl
Hiç hoş gelişmeler değil bence bunlar. Bizim ülke elektriğinin büyük bir bölümünü dışardan alırken böyle arabalar ülkeye girince zaten şu anda bizi besleyemeyen elektriğe gelecek zammı düşünemiyorum . Hadi araba almazsın olur biter deme lüksümüz de yok. Millet deli gibi aldıkça arabası olmayana da fena kitlenecek bu iş. Hayatımızdan elektriği nasıl çıkarabiliriz ? Bizim gibi ülkelerin işi değil bence bu ama hayırlısı bakalım. Devir bence i8 gibi ön aks, arka aks'ı ayrı ayrı besleyen hybrid araçların devri. Böyle tüm dünya gaza geliyor da elektrik üreticez derken etrafı daha da berbat edecek fabrikalar bilmem neler çıkacak piyasaya. Füzyon'da ciddi gelişmeler lazım. Bunu şu an için bildiğim kadarıyla Almanya ilk olarak fark etti sonra da Çinliler yalan mı söyledi bilmiyorum aşağıdaki projeye cevao verdiler. Ondan sonra enerji babaları at koşturacak. Nasıl ilk petrol bulunduğunda şerefsizlik yaptılarsa aynen öyle. Millet sanıyor rahat edicez. Çok az kuruşlar yakılacak bilmem ne. :/
nukleerakademi.org/...
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kedicanını 1 yıl en beğenilen
Citroen’in şu anki tasarımları bile o kadar cesur, iddialıyken modaya uyup marjinal elektrikli araba yapmaya kalkarsa ortaya ne çıkar çok merak ediyorum
1 Yanıt Yanıtla +10
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kadirirdem 1 yıl kedicanını
Katılıyorum size, bekleyip göreceğiz.
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