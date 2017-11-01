Citroen, 2023'e kadar elektrikli araçlarda önemli atılım hedefliyor

Citroen, önümüzdeki altı yıl içinde model serisininn yüzde 80'ini elektrikli araçların oluşturmasını planlayan, önemli bir atılıma hazırlanıyor. AutoExpress'e konuşan Citroen CEO'su Linda Jackson, "2023 yılından itibaren araçlarımızın %80'ini elektrikli yada prizli hibrit (PHEV) olacak" açıklamasında bulunmuş.

Açıklamasında hangi modellerin bataryadan güç almaya başlayacağının detayını vermekten kaçan Jackson, bu duruma ilham kaynağı olarak Çin'de artan elektrikli araç taleplerini gösteriyor. Çin'in elektrikli araçlar ile ilgili kararına da değinen CEO, bu nedenle elektrikli ve PHEV araçlar üretmek zorunda olduklarını söylüyor.

Geçişin merkezinde yeni bir platform yer alırken, platform Çin'li Dongfeng Motors ile ortak olarak geliştiriliyor. Geçtiğimiz sene iki marka arasındaki anlaşma sonu geliştirilmeye başlanan platform, PSA'nın Common Modular Platform'u (CMP) üzerine geliştiriliyor. e-CMP isimli bu yeni platformu kullanan ilk modellerin 2019 yılında gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Citroen elektrikliye bu denli bir geçiş yapacağını duyuran ilk firma olmazken, Volvo'nun da 2019 yılından itibaren sattığı her aracında elektrik motorunun yer alması planı bulunuyor.