Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları

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2 Kasım Perşembe günü düzenlenecek bir toplantı ile Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek isimlerin resmen açıklanması bekleniyor. TOBB üyeleri arasından kurulacak olan konsorsiyumda dört firmanın yer alması bekleniyor. Kurulacak ortak bir arazide üretim yapılacak ve her firma, uzmanlık alanına göre belirli bölümlerde söz sahibi olacak.





Bu isimlerle ilgili olarak dünden beri bazı isimler ortaya atılmaya başlandı. Bunlar arasında Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel bulunuyor. Ağustos ayında da Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın TSK ihtiyaçları doğrultusunda 529 araçlık bir satın alma için BMC ile anlaşması Otokar hisselerinde bir hareketliliğe neden olmuştu.





Bahsi geçen isimlerden olan Karsan’ın dün tavan yaptığı sizlerle paylaşmıştık. Anadolu Isuzu ise yazıyı yayına hazırladığımız esnada %15, Vestel ise %12’lik bir değerlemeye ulaşmıştı. Otokar hisselerinde ise daha durağan bir pozisyon hakim.





Yarın muhtemelen tüm olaylar resmiyete kavuşacak ve yerli otomobil konusu daha somut adımların konuşulduğu bir şekle bürünecek. Söylentiler, yerli otomobil için Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 1000 dönümlük bir arazi tahsis edildiği yönünde.