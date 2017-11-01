Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları

Bu isimlerle ilgili olarak dünden beri bazı isimler ortaya atılmaya başlandı. Bunlar arasında Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel bulunuyor. Ağustos ayında da Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın TSK ihtiyaçları doğrultusunda 529 araçlık bir satın alma için BMC ile anlaşması Otokar hisselerinde bir hareketliliğe neden olmuştu.
Bahsi geçen isimlerden olan Karsan’ın dün tavan yaptığı sizlerle paylaşmıştık. Anadolu Isuzu ise yazıyı yayına hazırladığımız esnada %15, Vestel ise %12’lik bir değerlemeye ulaşmıştı. Otokar hisselerinde ise daha durağan bir pozisyon hakim.
Yarın muhtemelen tüm olaylar resmiyete kavuşacak ve yerli otomobil konusu daha somut adımların konuşulduğu bir şekle bürünecek. Söylentiler, yerli otomobil için Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 1000 dönümlük bir arazi tahsis edildiği yönünde.
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Tubitak ın üzerinde çalıltığı proje İPTAL edildi bununla alakası yok. Görselleti kullanmaktan vazgeçin.
Olay kısaca lisans yapmayın, kendiniz tasarım yapın, matka oluşturun, sonra da nasıl satarsanız satına geldi.
Nasıl satılacağı konusu malum. Tonla indirim teşvik vs. Rekabetçi de olamaz. Bize kazık.
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