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Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları

Yerli otomobil konusunda yarın açıklanması beklenen konsorsiyum için şimdiden bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Özellikle Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu tarafında hareketlilik var.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları
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2 Kasım Perşembe günü düzenlenecek bir toplantı ile Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek isimlerin resmen açıklanması bekleniyor. TOBB üyeleri arasından kurulacak olan konsorsiyumda dört firmanın yer alması bekleniyor. Kurulacak ortak bir arazide üretim yapılacak ve her firma, uzmanlık alanına göre belirli bölümlerde söz sahibi olacak.


Bu isimlerle ilgili olarak dünden beri bazı isimler ortaya atılmaya başlandı. Bunlar arasında Anadolu Isuzu, BMC ve Vestel bulunuyor. Ağustos ayında da Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın TSK ihtiyaçları doğrultusunda 529 araçlık bir satın alma için BMC ile anlaşması Otokar hisselerinde bir hareketliliğe neden olmuştu.


Bahsi geçen isimlerden olan Karsan’ın dün tavan yaptığı sizlerle paylaşmıştık. Anadolu Isuzu ise yazıyı yayına hazırladığımız esnada %15, Vestel ise %12’lik bir değerlemeye ulaşmıştı. Otokar hisselerinde ise daha durağan bir pozisyon hakim. 


Yarın muhtemelen tüm olaylar resmiyete kavuşacak ve yerli otomobil konusu daha somut adımların konuşulduğu bir şekle bürünecek. Söylentiler, yerli otomobil için Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 1000 dönümlük bir arazi tahsis edildiği yönünde.


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memotunc 1 yıl en beğenilen
Olumsuz eleştirileri anlamıyorum. Neyi eleştiriyorsunuz o bile belli değil. Size ne yazsak boş. Vestel, Isuzu ve BMC diyorlar. O çıkmış Yandaş diyor Akraba diyor Tesla diyor.
Olumsuz eleştirileri anlamıyorum. Neyi eleştiriyorsunuz o bile belli değil. Size ne yazsak boş. Vestel, Isuzu ve BMC diyorlar. O çıkmış Yandaş diyor Akraba diy...
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furandor 1 yıl
Görende dünyanın tüm ülkeleri kendi araçlarını yapıyor sanacak.bir günde destek olun diyeceğim ama forum pkk hdp türk düşmanı dolu olduğu için demiyorum.
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-Predestination- 1 yıl
Solcular silahları doldurmuş pusuda bekliyorlar.
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Last Troll Bender 6 ay
Hakikaten saab’a verilen milyon dolarlar ne oldu? Biz sokakta mı topluyoruz parayı?
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0110engin 6 ay
başlığı görünce tam geçen yıl bu vakitler benzer haberler çıkmıştı demeye gelmiştim. başlığın tarihini görünce vazgeçtim yazmaktan
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sert3333 6 ay
Vay be konu açılalı 1 sene olmuş :-)
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strong mind strong body 6 ay
Seçim sonrası bu haberleri göremiyoruz. Bir el atın yeni seçim yaklaşiy.
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DH Misafiri 1 yıl
Saab 93 mu o?
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sniper23 1 yıl
"YERLİ" deyince aklıma hep gelen 2 firma var...
facebook.com/...
evtmotor.com.tr/...
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ardicli2000 1 yıl
Yerli otomobil değil Türkiye nin otomobili olarak lanse edildi.
Tubitak ın üzerinde çalıltığı proje İPTAL edildi bununla alakası yok. Görselleti kullanmaktan vazgeçin.
Olay kısaca lisans yapmayın, kendiniz tasarım yapın, matka oluşturun, sonra da nasıl satarsanız satına geldi.
Nasıl satılacağı konusu malum. Tonla indirim teşvik vs. Rekabetçi de olamaz. Bize kazık.
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highgen 1 yıl
Ülkeyi montajla al satla bitiren holdinglerden sıfırdan üretim yapan holdinglere güzel gelişmeler
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Silver Boy 1 yıl
Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yapacakmış.
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sistemli adam 1 yıl
Kim üretirse üretsin, özellikleri, görünümü ve kalitesi nasıl olursa olsun malum kesim direkt karalayacak ve aşağılayacaktır.
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