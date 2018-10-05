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Citroen yeni araçlarında tasarım ve konfora odaklanıyor

Otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Citroen, gelecek modellerinde kullanıcılarına optimize edilmiş bir sürüş konforu ve benzersiz tasarımlar sunmayı hedefliyor.
7 ay
3,5b
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17
Otomobil Teknolojileri
Zeynep Yolcu
Yazar
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“Bir otomotivin geleceğini ne belirler?” Sektörde 100 yıla yakın tecrübesi ve bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu 300’ü aşkın model ile dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Citroen’in bu soruya bir cevabı var. “Tasarım ve konfor”.
Şirket son günlerde konfor kavramını bambaşka bir noktaya taşıyacak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye ve araçlarını rakiplerinden farklı kılmaya yardımcı olacak cesur tasarımlar ortaya koymaya odaklanmış durumda.
Citroen’in CEO'su Linda Jackson, Paris Otomobil Fuarı’nda Avustralya basınına yapmış olduğu konuşmada şu sözleri söyledi,  
Citroen için iki anahtar unsur var.
İlki tasarım. Biz herkesin düşündüğünün aksine yalnızca harika değil aynı zamanda çok çarpıcı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Biz ciddi anlamda çarpıcı renklerle göz alan, eşsiz bir tasarım diline sahip, alışılagelmedik bir şeylerin peşindeyiz. Dikkat çekebilmek istiyoruz, bizi dünya çapında popüler kılacak bir şeyler arıyoruz
İkinci unsur ise konfor. Sektördeki tecrübemiz ve tüketici memnuniyetimiz ile bu anlamda oldukça güvenilir bir isim olduğumuzu düşünüyoruz, ancak gelişen teknoloji ile tüketicinin “konfor” anlayışı gittikçe bambaşka bir hal almakta. Geçmişte tüketicilerin konfora dair tek ölçütleri koltuk genişliği gibi primitif standartlardı. Ancak yeni kullanıcıların bir otomobilden bekledikleri bundan çok daha fazlası.
“Rahat, kolay ve rahat” sunmayı hedeflediğimiz sürüş deneyimi tam olarak bu.”
https://www.caradvice.com.au/691904/citroen-focus-design-comfort/ Yorum Yaz
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kedicanını 7 ay en beğenilen
Buralarda yemez ablacım bunlar. 30 senedir far köşesi sivrilestirerek yeni kasa çıkartan sıkıcı arabalar ve onların fanboylari var . Sizi harcarlar burda.

Konformus fln boş şeyler biz kendi kon****u değil benden sonraki kişiye nasıl satarimi düşünürüz
Buralarda yemez ablacım bunlar. 30 senedir far köşesi sivrilestirerek yeni kasa çıkartan sıkıcı arabalar ve onların fanboylari var . Sizi harcarlar burda.
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Red_Devils_ 7 ay
İlk önce c4 cactus ü değiştirsinler tasarım olarak. Sonra tasarım ve konfor değişimine başlasınlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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alembizim 7 ay
Tasarım stratejisi firmalara göre degişiklik gösterir.
Çok sallanan Alman grubu araçlara özellikle Vw baktıgınızda modellerinde genellikle isim işi oturmuştur.Her yeni modelde isim degişmez.Bilinirlik artar.Renault ve Fiat baktıgınızda eski modelleri özellikle kaç kişi hatırlar?
Tasarım konusunda ise yine Renault ve Fiat modellerine baktıgınızda mesela Fluence megane sedan bakın arada tasarım olarak çok farklı.Amblemleri kaldırın fluence bir önceki kasa deyin kaçkişi inanır. Araçların yaşı ilerledikçe bu tür tasarımlar daha eski gözüküyor.
Tasarımı radikal bir şekilde degiştirmeyen markalar gene Almanlar Kasa degiştikçe tasarımsal olarak aşırı radikal degişimler olmadıgından her kasada öncekinden bişeyler bulabiliyorsunuz buda araç kasa degiştiginde direk eski gözükmüyor.Bunu herkes begenmez,doğru bulmaz farklı markaları tercih eder.Bu araçlara bu kadar sallamanın anlamı yok.

Her marka her ülkede aynı satış başarısını yakalayamaz.Amerika pazarında çok satan Avrupa'da satamaz.Araçpazarı Türkiye'den ibaret degil önemli olan totalde ne kadar satış yapıyorlar?
Konfor yönünde ilerlemeleri güzel fakat tasarım yönünde alışılmışın dışında aşırı degişiklikler gelirse Türkiye'de zor satarlar.
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Barracud@ 7 ay

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murat425 7 ay
Citroen C5 kullanmayan vagcilar basar birazdan burayı
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MaDMaxiBo 7 ay
Makarna kutusundan bozma araba yap, sonra yok tasarım yok Fransız yok güzellik bizden sorulur. Hastir git oradan. O kaktüs ne saçma bir tasarım, C4 yeni kasa eskisinden daha berbat. Köşeli far yapan Japonlara kurban olsunlar.
Gidin Fransa'ya satın o saçma tasarımın Fransız dehası arabalarınızı .

Kadının kendisi güzel değil ki saçma sapan bir makyaj, sorsan paris bilmem ne güzellik merkezindendir. Üstündeki fotoğrafta duran kaktüs de beyaz boyalı siyah puanlı makarna kutusu.
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alembizim 7 ay MaDMaxiBo
Fransız araçlarını sevmeyebilirsiniz ama makarna kutusundan denilecek kadar kalitesiz degiller.
Tasarımını begenmeyebilirsiniz.Bazıları da japon araçlarını sevmez.
Dediginiz kadar kötü araç yapsalar Renault/dacia/peugeot/citroen çoktan bu pazardan çekilirdi.Özellikle renault/dacia satış rakamlarına bir bakın.Ayrıca peugeot 308/3008 gibi güzel modelleri var.
Eger haberde ki resmi kasdediyorsanız ve aynı reme bakıyorsak kendileri Citroen CEO'su.
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tamtamam 7 ay
öncelikle elektrik arızası vermeyen araç yapsınlar,sonrasına tasarım
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defiant82 7 ay
Sorunsuzluk halloldu da tasarım kaldıydı
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Sönmeyen Arıza Lambası. 7 ay
Abla git evinde örgünü ör, müge anlı izle ne bileyim. Ne işin var senin Citroen'in başında
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ak_n 7 ay
Ben Bmw, VW, Infiniti gibi arabalar kullandım ve Fransız arabalarının hakkında hep çok kötü söylemler duydum. Peugeot 307 ve Citroen C4'te kullandım (uzun bir süre) ve gerçekten insanların çok ön yargılı olduklarını bir kez daha anladım. Yazımın başında saydığım markalar deneyimlerimi belirtmek içindi onların dışında bir çok markada kullanma şansım oldu ve bir çoğu hatırı sayılır süre bendeydi ve şunu anladım her arabada kronik olabilecek problemler var, kusur var. Citroen kötülenecek alınmayacak bir araba değil ben sevdim şahsen artıları mevcut. Artık hiç bir arabayı denemeden yorumlamayacağım şu da bir gerçek ki kötü araba yok kötü şoför var!
Tasarım konusunda ki fikrim ise Dünyada araç tasarımları evrime girdi ve oturmuş bir kalıp yok. Örneğin 30'lu 40'lı yıllar ile 50'li 60'lı yıllar arası çok farklı. 70'ler de bir evrim süreci başladı donanım ve tasarım konusunda 80'li 90'lı yıllarda bambaşka modeller çıktı. Günümüzde ise ileri teknolojiyi tabiri caizse uzay çağını simgeleyecek ya da andıracak tasarımlar katmak istiyorlar ama tüm markalar bana kalırsa biraz batırıyor. Bu da ilerde oturacaktır.
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Moueson 7 ay
Yeni gelecek olan c5'e bakarak bence tasarıma biraz daha önem göstermeleri lazım passatdan kopyala yapıştır yapmışlar

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Vincent54 7 ay Moueson
yeni c5 değil bu . çin pazarı için üretilen c5. bu aracın avrupa pazarı ile ilgisi yok
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ozerpeker61 7 ay Moueson
Bu yeni kasa olmamış ki, makyajlı C5 olmuş.
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sistemli adam 7 ay
arada bir de motora odaklasınlar.
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