Citroen yeni araçlarında tasarım ve konfora odaklanıyor

“Bir otomotivin geleceğini ne belirler?” Sektörde 100 yıla yakın tecrübesi ve bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu 300’ü aşkın model ile dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan Citroen’in bu soruya bir cevabı var. “Tasarım ve konfor”.

Şirket son günlerde konfor kavramını bambaşka bir noktaya taşıyacak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye ve araçlarını rakiplerinden farklı kılmaya yardımcı olacak cesur tasarımlar ortaya koymaya odaklanmış durumda.

Citroen’in CEO'su Linda Jackson, Paris Otomobil Fuarı’nda Avustralya basınına yapmış olduğu konuşmada şu sözleri söyledi,

“Citroen için iki anahtar unsur var.

İlki tasarım. Biz herkesin düşündüğünün aksine yalnızca harika değil aynı zamanda çok çarpıcı tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Biz ciddi anlamda çarpıcı renklerle göz alan, eşsiz bir tasarım diline sahip, alışılagelmedik bir şeylerin peşindeyiz. Dikkat çekebilmek istiyoruz, bizi dünya çapında popüler kılacak bir şeyler arıyoruz

İkinci unsur ise konfor. Sektördeki tecrübemiz ve tüketici memnuniyetimiz ile bu anlamda oldukça güvenilir bir isim olduğumuzu düşünüyoruz, ancak gelişen teknoloji ile tüketicinin “konfor” anlayışı gittikçe bambaşka bir hal almakta. Geçmişte tüketicilerin konfora dair tek ölçütleri koltuk genişliği gibi primitif standartlardı. Ancak yeni kullanıcıların bir otomobilden bekledikleri bundan çok daha fazlası.

https://www.caradvice.com.au/691904/citroen-focus-design-comfort/

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