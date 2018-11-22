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Civilization VI: Gathering Storm genişleme paketi iklim değişikliklerini de getiriyor

Gerçek dünyada yaşadığımız iklim etkisi artık oyunlara da giriyor. Civilization VI: Gathering Storm genişleme paketinde iklim değişiklikleri önemli bir rol oynayacak.
6 ay
3,6b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyasının eskimeyen yapımlarından Civilization serisi altıncı sürümü ile yolculuğuna devam ediyor. Firaxis ve 2K Games sürümün ikinci genişleme paketi Gathering Storm için hazırlıklarını tamamladı. Yeni paket önemli unsurları oyunda dahil ediyor.

Civilization VI: Gathering Storm neler sunuyor?

14 Şubat itibariyle Windows işletim sistemi için, devam eden haftalarda da MacOS ve Linux dağıtımları için erişime açılacak olan Gathering Storm genişleme paketi adından da anlaşılacağı üzere iklim değişikliklerine odaklanıyor.

Ayrıca Bkz. "Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu"

Oyunlar yeni pakette artık çevreyi de hesaba katmak zorunda. Şehirlerini kurdukları bölgede yaşanacak iklim değişiklikleri ve tabiat riskleri yaşamı etkileyecek. Kasırgalar, seller veya volkanik patlamalar her şeyi yerle bir edebilecek.

Diğer taraftan enerji kullanımı da değişiyor. İlk etapta fosil türü yakıtlara güvenen oyuncular çevreye zarar vermemek ve küresel ısınmaya sebep olmamak adına alternatif enerjilere yönelmek zorunda.

Ayrıca oyunda BM tarzında bir organizasyon da yer alacak. Oyuncular bu organizasyonda müttefikler kazanabilecek veya sorunlara çözümler sunabilecek. Yine Kara Ölüm ve 1. Dünya Savaşı tabanlı senaryolar yanında İstihbarat sistemi ile Kültür ve Bilim Zaferlerine yapılan güncellemeler de paket içerisinde yer alıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/20/civilization-vi-gathering-storm-february-14th/ Yorum Yaz
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cabriyo 5 ay
hepsini oynamış biri olarak civ 6 çok alıp oynamak istedim ama şu 13 yaşa hitap eden görüntüler renk cümbüşü bende bu oyuna karşı kötü önyargı oluşturdu.
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Zorkof 5 ay cabriyo
Aynı şekilde civ 1 den beri oynuyorum, 6. yı en fazla 5-6 kere baştan başlayıp oynamışımdır, eski oyunları kadar yeniden oynanabilir bir oyun değil. Ayrıca saçma sapan fiyat politikalarından dolayı torrente yönlendiriyor insanları.
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pspoor 5 ay
Oyunlari bile iyice propaganda araci haline getirdiler, yazik...
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rtsbora 6 ay
Steam'de şu an sonbahar indirimi var ve Civ5 çok satanlar listesinde 25. sırada iken Civ6 94. sıradan listeye girebilmiş.
store.steampowered.com/...
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Spider_hip 6 ay rtsbora
Normal, Civ 5 bile seriyi bozmuşken, Civ 6 ciddi kalitesiz oldu. Hepsini sildim tekrar civ 4 kurdum. Bu devirde civ 3 ü bile onların yerine oynamayı tercih ederim.
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