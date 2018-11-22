Civilization VI: Gathering Storm genişleme paketi iklim değişikliklerini de getiriyor

Oyun dünyasının eskimeyen yapımlarından Civilization serisi altıncı sürümü ile yolculuğuna devam ediyor. Firaxis ve 2K Games sürümün ikinci genişleme paketi Gathering Storm için hazırlıklarını tamamladı. Yeni paket önemli unsurları oyunda dahil ediyor.

Civilization VI: Gathering Storm neler sunuyor?

14 Şubat itibariyle Windows işletim sistemi için, devam eden haftalarda da MacOS ve Linux dağıtımları için erişime açılacak olan Gathering Storm genişleme paketi adından da anlaşılacağı üzere iklim değişikliklerine odaklanıyor.

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Oyunlar yeni pakette artık çevreyi de hesaba katmak zorunda. Şehirlerini kurdukları bölgede yaşanacak iklim değişiklikleri ve tabiat riskleri yaşamı etkileyecek. Kasırgalar, seller veya volkanik patlamalar her şeyi yerle bir edebilecek.

Diğer taraftan enerji kullanımı da değişiyor. İlk etapta fosil türü yakıtlara güvenen oyuncular çevreye zarar vermemek ve küresel ısınmaya sebep olmamak adına alternatif enerjilere yönelmek zorunda.

Ayrıca oyunda BM tarzında bir organizasyon da yer alacak. Oyuncular bu organizasyonda müttefikler kazanabilecek veya sorunlara çözümler sunabilecek. Yine Kara Ölüm ve 1. Dünya Savaşı tabanlı senaryolar yanında İstihbarat sistemi ile Kültür ve Bilim Zaferlerine yapılan güncellemeler de paket içerisinde yer alıyor.