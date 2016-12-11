Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu

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Supercell, ortaya çıkardığı oyunlar ile mobil dünyada son dönemin kesinlikle en yaratıcı oyun yapımcılarının başında geliyor. Özellikle son çıkan Clash Royale, kısa sürede ilgi çekici bir kitleye ulaşmayı başardı. Ülkemizde de son derece popüler olan her iki oyun için bir çizgi film serisi yayınlanmaya başlandı.

Clash of Clans ve Clash Royale karakterlerini, oyun içindeki tarzlarına uygun rollerle gördüğümüz serinin ilk iki bölümü izlenebilir durumda. Üstelik Türkçe alt yazı desteği de unutulmamış. Yazımızın devamından “Goblin Üniversitesi” ile “Dev vs Dev Problem” bölümlerini izleyebilirsiniz.

Simpsons ve Futurama gibi animasyon yaratan bir ekibin elinden çıkan Clash a Rama, bu her iki seriye biraz aşina olanların benzer bir hava yakalayacağı nitelikte olmuş diyebiliriz. Tabi ilk iki bölümde karakterlerin, oyun içindeki görevlerine paralel kalmanın zorlayıcı etkisini hemen fark ediyor olsanız da yine de oyuncuları bağlayacak bir iş ortaya çıkmış diyebiliriz. İlk iki bölümü Türkçe alt yazı ile YouTube bağlantılarından izleyebilirsiniz.

Goblin Üniversitesi

https://www.youtube.com/watch?v=pYl88Mw7GWE

Dev vs Dev Problem

https://www.youtube.com/watch?v=-KOohzZfoss