Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu

Supercell’in en sevilen oyunlarından Clash Royale ve Clash of Clans karakterleri, bu kez çizgi film serisi olarak YouTube’da yayınlanmaya başladı. İşte Clash a Rama serisinin ilk iki bölümü:
2 yıl
7,7b
1
2
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu
Tam Boyutta Gör
 

Supercell, ortaya çıkardığı oyunlar ile mobil dünyada son dönemin kesinlikle en yaratıcı oyun yapımcılarının başında geliyor. Özellikle son çıkan Clash Royale, kısa sürede ilgi çekici bir kitleye ulaşmayı başardı. Ülkemizde de son derece popüler olan her iki oyun için bir çizgi film serisi yayınlanmaya başlandı.

Clash of Clans ve Clash Royale karakterlerini, oyun içindeki tarzlarına uygun rollerle gördüğümüz serinin ilk iki bölümü izlenebilir durumda. Üstelik Türkçe alt yazı desteği de unutulmamış. Yazımızın devamından “Goblin Üniversitesi” ile “Dev vs Dev Problem” bölümlerini izleyebilirsiniz.

Simpsons ve Futurama gibi animasyon yaratan bir ekibin elinden çıkan Clash a Rama, bu her iki seriye biraz aşina olanların benzer bir hava yakalayacağı nitelikte olmuş diyebiliriz. Tabi ilk iki bölümde karakterlerin, oyun içindeki görevlerine paralel kalmanın zorlayıcı etkisini hemen fark ediyor olsanız da yine de oyuncuları bağlayacak bir iş ortaya çıkmış diyebiliriz. İlk iki bölümü Türkçe alt yazı ile YouTube bağlantılarından izleyebilirsiniz.

Goblin Üniversitesi

 

https://www.youtube.com/watch?v=pYl88Mw7GWE

Dev vs Dev Problem 

https://www.youtube.com/watch?v=-KOohzZfoss


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fyfyfy1453 2 yıl
olum ikinci videoda o okçuların Burunları nasıl bir şey yav :D:D:D gençler işte bunlar hep sübliminal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 2 yıl
Çabuk burası DonanımHaber bu lan diyenler gelmeden.(Ama burda bi neyi haklılar çizgi film nedir? burda)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl AMD'nin merkezini geziyoruz: Teksas'dayız 2 yıl Renault, yeni "Uygun Fiyatlı" bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 2 yıl HTC 11 tüm beklentileri karşılamaya geliyor 2 yıl Gece görüş ekipmanlarını güneş gözlüğü boyutlarına indirecek buluş 2 yıl Microsoft: Mac'ten Surface'e geçiş tavan yaptı 2 yıl Rus uzay aracı patladı; Japonlar devreye girdi: İşte kalkış anları (VİDEO) 2 yıl 5TL'ye 100KM gidecek otomobilin hikayesi 2 yıl Moto G5 serisi Mart ayına hazırlanıyor 2 yıl Yeni nanoteknoloji sayesinde insan hareketlerinden enerji elde edilebilecek 2 yıl Google, otonom araç bölümünü bağımsız bir birim haline getirebilir 2 yıl Çin, elektrikli otomobil cenneti olmaya doğru gidiyor 2 yıl Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı 2 yıl Çılgın işlemci tasarımı rafa kaldırıldı: Broadcom Vulcan analizi 2 yıl AMD Radeon RX460'a %12.5 Performans Artışı 2 yıl Yerli otomobilde hedef 2019 2 yıl Bu yıl da Flickr platformunu iPhone domine etti 2 yıl Insta 360 Air ile Android telefonlarda 360 derece videolar çekin 2 yıl Deniz suyundan yapılan piller yeni bir döneme kapı aralayabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'yi kullanılmaz hale getirecek güncelleme 2 yıl A-Data XPG Z1 RAM incelemesi "Çekici tasarım, yüksek hızaşırtmayla buluştu" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Clash of Clans ve Clash Royale karakterleri çizgi film oldu Sonraki Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor 2 yıl Apple'ın seçimi ile 2016 yılının en iyi oyunları ve uygulamaları 2 yıl 6 GB RAM ve 6 inç ekranlı Samsung Galaxy C9 Pro küresel pazara geliyor 2 yıl Renault, ocak ayında elektrikli bir ticari araç tanıtacak 2 yıl NASA'dan herkese ve her şeye uygun GIF'ler 2 yıl Qualcomm 48 çekirdekli 10nm işlemcisini gösterdi 2 yıl Justice League 2 ertelendi: Önce Ben Affleck'in Batman filmi gelecek 2 yıl Üç önemli Linux kernel güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor 2 yıl Kan zehirlenmeleri için önemli gelişme 2 yıl Sony Android 7.1.1'i yayınlayan ilk üretici olmayı hedefliyor 2 yıl Apple AirPods geciktikçe gecikiyor 2 yıl Xiaomi 12 Aralık'ta yeni elektrikli aracını tanıtacak 2 yıl Apple, CarPlay ile uyumlu modeller listesine 50 yeni araç ekledi 2 yıl Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar 2 yıl 2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu? 2 yıl Avrupa Birliği'nden Volkswagen uyarısı 2 yıl iPhone 8'in fiyatı bin doların üzerine çıkabilir 2 yıl Mercedes AMG GT R, 7:10.9 dakika tur zamanı ile Nürburgring rekorunu kırdı 2 yıl Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim