Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell ikinci kez satılıyor

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Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale gibi milyonlarca oyuncusu bulunan önemli yapımların arkasındaki isim olan Supercell, ikinci kez el değiştiriyor. Finlandiyalı oyun stüdyosunun büyük çoğunluğu kısa bir süre önce Japon telekomünikasyon devi SoftBank tarafından satın alınmıştı. Popülaritesi her geçen gün artan şirkete bu kez talip olan isim ise Çin’den.

WeChat’in yapımcısı Tencent’in, Supercell’in çoğunluk hisselerini satın almak için SoftBank’e teklif götürdüğü söyleniyor. Hali hazırda Supercell’in %73’ü SoftBank’e ait. Şirket 2013 yılında Supercell’in %51 hissesini 1.5 Milyar Dolar ödeyerek satın almıştı. Tencent’in SoftBank’e %73’lük hisse için şimdi yaptığı teklif ise 9 Milyar Dolar.





Bir süredir borç yükünü azaltmak için uğraşan SoftBank, Alibaba’daki hisselerinin bir kısmını satabileceğini açıklamış ve bu satışın 7.9 Milyar Dolar’dan daha az olmayacağını belirtmişti. Mobil oyun pazarında da ses getirmek isteyen Tencent’in böylesi bir satın almaya gitmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in de sahibi olan Tencent, son dönemin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Ayrıca popüler oyun motoru Unreal Engine’in geliştiricisi Epic Games de Tencent bünyesinde yer alıyor.