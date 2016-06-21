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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell ikinci kez satılıyor

Son dönemin en popüler mobil oyun geliştiricilerinden biri olan Supercell yine mobil dünyanın önemli isimlerinden birinin çatısı altına giriyor. İşte Supercell’in yeni sahibi:
2 yıl
7,1b
2
15
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell ikinci kez satılıyor
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Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale gibi milyonlarca oyuncusu bulunan önemli yapımların arkasındaki isim olan Supercell, ikinci kez el değiştiriyor. Finlandiyalı oyun stüdyosunun büyük çoğunluğu kısa bir süre önce Japon telekomünikasyon devi SoftBank tarafından satın alınmıştı. Popülaritesi her geçen gün artan şirkete bu kez talip olan isim ise Çin’den.

WeChat’in yapımcısı Tencent’in, Supercell’in çoğunluk hisselerini satın almak için SoftBank’e teklif götürdüğü söyleniyor. Hali hazırda Supercell’in %73’ü SoftBank’e ait. Şirket 2013 yılında Supercell’in %51 hissesini 1.5 Milyar Dolar ödeyerek satın almıştı. Tencent’in SoftBank’e %73’lük hisse için şimdi yaptığı teklif ise 9 Milyar Dolar.


Bir süredir borç yükünü azaltmak için uğraşan SoftBank, Alibaba’daki hisselerinin bir kısmını satabileceğini açıklamış ve bu satışın 7.9 Milyar Dolar’dan daha az olmayacağını belirtmişti. Mobil oyun pazarında da ses getirmek isteyen Tencent’in böylesi bir satın almaya gitmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in de sahibi olan Tencent, son dönemin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Ayrıca popüler oyun motoru Unreal Engine’in geliştiricisi Epic Games de Tencent bünyesinde yer alıyor.


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cemecem21 2 yıl
Habere girmeden işin içinde Tencent'in olduğunu tahmin etmiştim.
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kadirirdem 2 yıl
iyi satmış...
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Guest-886E0E634 2 yıl
oyun artık kabak tadı verdi royale de parayı basan yürüdü gitti öbür adamlar kaldı hasılatı toplayıp sattılar bu saatten sonra bu uygulamalar pek gittimez eskidi insanlar sıkılıyor hep aynı asker bas köy yık sonra senin topladığın ganiler gitsin köyün yıkılsın sonra tekrar aynısı hp
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Macella 2 yıl
Artık kimse doğru düzgün uygulama yüklemiyor telefona satın alırlarsa pek kar edebileceklerini sanmıyorum.
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Golden Gate 2 yıl Macella
Macella

Artık kimse doğru düzgün uygulama yüklemiyor telefona satın alırlarsa pek kar edebileceklerini sanmıyorum.

Clash royale'de milyonlarca dolar akıyor oyuna


Sadece bizim birlikte toplam 10 bin lira harcandı. Ki ciddi anlamda az para harcayan birliklerden sayılırız
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strathmorea 2 yıl
idombayci
1 ay girmediğinizde hesabınız sıfılanıyor veya siliniyor

Clash of clans için diyorsan öyle bir şey yok. İstersen 1 sene girme. Ganimet ararken ölü köylerin çıkmasının sebebi zaten oyunu bırakanlar. Hesap silinmesi sadece firma tarafından köy satılması vs durumlarda ceza olarak verilebiliyor.
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Master_Evil 2 yıl
dönüp dolaşıp yine çinlilere gitmiş
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idombayci 2 yıl strathmorea
1 ay akıllı telefon kullanmadım. Tekrar girdiğimde boombeach ve clash ilk levelden başladı. Tüm ganimetler seviyeler silinmişti.
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idombayci 2 yıl
1 ay girmediğinizde hesabınız sıfılanıyor veya siliniyor
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adnan96 2 yıl idombayci
idombayci
1 ay girmediğinizde hesabınız sıfılanıyor veya siliniyor

Ben 3 ay girmedim ama silinmedi. Google veya Apple adreslerinize kayıt ettirmişmiydiniz?
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huseyinadukeeee 2 yıl
enpara ile %70 indirimliymis kapış kapış!
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Hesap001 2 yıl
Benide alsaymış :D
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