Clash of Clans’ın yapımcısı Supercell ikinci kez satılıyor

WeChat’in yapımcısı Tencent’in, Supercell’in çoğunluk hisselerini satın almak için SoftBank’e teklif götürdüğü söyleniyor. Hali hazırda Supercell’in %73’ü SoftBank’e ait. Şirket 2013 yılında Supercell’in %51 hissesini 1.5 Milyar Dolar ödeyerek satın almıştı. Tencent’in SoftBank’e %73’lük hisse için şimdi yaptığı teklif ise 9 Milyar Dolar.
Bir süredir borç yükünü azaltmak için uğraşan SoftBank, Alibaba’daki hisselerinin bir kısmını satabileceğini açıklamış ve bu satışın 7.9 Milyar Dolar’dan daha az olmayacağını belirtmişti. Mobil oyun pazarında da ses getirmek isteyen Tencent’in böylesi bir satın almaya gitmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunan League of Legends’ın geliştiricisi Riot Games’in de sahibi olan Tencent, son dönemin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Ayrıca popüler oyun motoru Unreal Engine’in geliştiricisi Epic Games de Tencent bünyesinde yer alıyor.
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Clash royale'de milyonlarca dolar akıyor oyuna
Sadece bizim birlikte toplam 10 bin lira harcandı. Ki ciddi anlamda az para harcayan birliklerden sayılırız
Clash of clans için diyorsan öyle bir şey yok. İstersen 1 sene girme. Ganimet ararken ölü köylerin çıkmasının sebebi zaten oyunu bırakanlar. Hesap silinmesi sadece firma tarafından köy satılması vs durumlarda ceza olarak verilebiliyor.
Ben 3 ay girmedim ama silinmedi. Google veya Apple adreslerinize kayıt ettirmişmiydiniz?