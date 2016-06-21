HBO'nun yeni harikası Westworld'ün fragmanı yayınlandı

The Sopranos, The Wire ve Game of Thrones gibi unutulmaz dizileri televizyon dünyasına kazandıran Amerikan kablolu kanalı HBO, önümüzdeki dönemde de heyecan verici diziler yayınlamaya devam edecek. Birkaç yıl içinde sona ermesi beklenen Game of Thrones'un boşluğunu dolduracak dev bir proje için arayışta olan HBO, birçok iddialı yapım hazırlıyor. Bu yapımlardan biri de bu yıl izleyiciler ile buluşacak olan Westworld.

Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld, yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

The Dark Knight ve Interstellar gibi başarılı filmlerin yanı sıra Person of Interest'in de senaristi olan Jonathan Nolan'ın elinden çıkmasıyla merak uyandıran Westworld, ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosu ile daha da heyecan verici bir yapım haline geliyor. Dizinin başrollerinde Evan Rachel Wood, James Marsden, Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Rodrigo Santoro gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Son yılların en heyecan verici dizilerinden biri olan Westworld, Ekim ayında yayınlanmaya başlanacak.

http://collider.com/westworld-trailer-hbo/