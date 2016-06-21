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HBO'nun yeni harikası Westworld'ün fragmanı yayınlandı

HBO'nun merakla beklenen yeni bilim-kurgu dizisi Westworld'ün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmana bakılırsa son yılların en heyecan verici dizilerinden biri bizi bekliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,3b
1
33
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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The Sopranos, The Wire ve Game of Thrones gibi unutulmaz dizileri televizyon dünyasına kazandıran Amerikan kablolu kanalı HBO, önümüzdeki dönemde de heyecan verici diziler yayınlamaya devam edecek. Birkaç yıl içinde sona ermesi beklenen Game of Thrones'un boşluğunu dolduracak dev bir proje için arayışta olan HBO, birçok iddialı yapım hazırlıyor. Bu yapımlardan biri de bu yıl izleyiciler ile buluşacak olan Westworld.
Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld, yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.
The Dark Knight ve Interstellar gibi başarılı filmlerin yanı sıra Person of Interest'in de senaristi olan Jonathan Nolan'ın elinden çıkmasıyla merak uyandıran Westworld, ünlü isimlerle dolu oyuncu kadrosu ile daha da heyecan verici bir yapım haline geliyor. Dizinin başrollerinde Evan Rachel Wood, James Marsden, Anthony Hopkins, Ed Harris, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Rodrigo Santoro gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Son yılların en heyecan verici dizilerinden biri olan Westworld, Ekim ayında yayınlanmaya başlanacak. 

http://collider.com/westworld-trailer-hbo/ Yorum Yaz
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H34RTL3SS 3 yıl en beğenilen
tahir40
Donanım biraz zayıf kalmış ama yazılımı iyi...

maddenin kalitesi biraz düşük ama kafası iyi
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Oguzhan_N7 3 yıl
Person of Interest'i izleyenler Jonathan Nolan'ın yapay zeka konusunda ne kadar başarılı olduğunu bilirler, bu dizi çok iyi olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Surfing with the Alien 3 yıl Lionel Fusco
Person of Interest gibi bir dizi gelmeyecek ya ona yanıyorum ben.
Yanıtla +4
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DHBSC55 3 yıl
Omg.yapimci ve oyuncular super, konusuda ilginc, basyapit olabilir...
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IvIu®@† 3 yıl
Jonathan Nolan varsa her türlü izlenir.
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barisarock13 3 yıl
J.J Abrams ve Nolan. Bu dizi tutar.
Ayrıca Person of Interest'in Logan Pierce'ini gördüm sanki.
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Fell on Black Days 3 yıl
Uuuu bende bir kıpırdanma oldu
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ouzqan 3 yıl
dizi ilgimi çekti kadro da iyi bir bakalım.
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xLordRealx 3 yıl
"Son yılların en heyecan verici dizilerinden biri olan Westworld" tabiri nedir ya sanırsın uzun yıllardır yayınlanıyor ve millet ayıla bayıla izliyor. En olağan tabirle "Son yılların en heyecan verici dizilerinden biri olması beklenen" dersin.
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Sánchez 3 yıl
Tutar beyler ne de olsa Nolan var :)
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gael 3 yıl
eski bir film di bu


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veteriner69 3 yıl
Çocukken izleyip çok etkilenmiştim 1973 yapımı olan filminden. Yul Bryner oynuyordu.
http://i276.photobucket.com/albums/kk37/Bogman_photo/Sci-Fi%20Film%20Posters/Westworld-1.jpg
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Lionel Fusco 3 yıl
Nolan reyiz bana niye rol vermedin reyiz


Trollük bir yana, JJ, Nolan, HBO, Oyuncular, konu, fragman herşeyiyle çok iyi bir dizi bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çok büyük beklentilerim var umarım hayal kırıklığı olmaz.
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Surfing with the Alien 3 yıl Lionel Fusco
Person of Interest gibi bir dizi gelmeyecek ya ona yanıyorum ben.
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aycibin 3 yıl
Kadro çok sağlammış.eylul'de başlasa iyiydi.kasima çok var.yalniz çok kopuk dünyalar birleştirilmiş.konu toparlaması cok kötü de olabilir.gormek lazim
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AnakinHendrix 3 yıl
Bu konuyu gördüğüm iyi oldu. Dizi on numara gözüküyor.
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lterlemez 3 yıl
Oooo, bu film (1973) zamanı için gerçekten güzel filmdi. Dizisi de iyi olur inşallah....
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Master_Evil 3 yıl
kadro çok iyi, fragman beni heyecanlandırmaya yetti
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