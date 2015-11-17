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ClearView Gestures ile Android telefonunuzu daha hızlı kullanın

Android işletim sistemli akıllı telefon modelleri için hazırlanan en yeni uygulamalardan ClearView Gestures, genel telefon kullanma sürecini değiştirmeye ve hızlandırmaya geliyor.
3 yıl
1,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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ClearView Gestures ile Android telefonunuzu daha hızlı kullanın

Android telefonlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan ClearView Gestures, alışılması halinde genel kullanımı ciddi anlamda hızlandıracak bir çözüm oluşturuyor.
Android 4.1 üzeri telefonlar için hazırlanan ClearView Gestures, kişilerin telefonlarını ekrana yapacakları çizimler ile kontrol etmesine imkan tanıyor. Oldukça sade bir arayüzü bulunan ve uygulama başlatma, mesaj gönderme, arama yapma, Bluetooth / WiFi açma, flaşı yakma, internet sitelerine bağlanma ya da özel bir ayarı aktif etme için kullanılabilen ClearView Gestures, bu işlemleri kayıtlanan çizimler ile yerine getiriyor ve böylece çok ciddi zaman kazancı elde edilebiliyor.
ClearView Gesture ile örneğin bir arkadaşınızı aramak için ekrana ona özel olarak atadığınız şekli (Bir kelime ya da bağımsız bir tasarım olabilir) çizmeniz yeterli oluyor. Aynı şekilde bir internet sitesini hızlı olarak açmak için de yine daha önceden kayıtlanan şekli ekranda çizmeniz sayfayı hızlı olarak başlatabiliyor. Başlatma işlemi için gereken simge hem bildirim merkezinde hem de arayüz üzerinde yer alıyor.
Ücretsiz olarak sunulan faydalı ClearView Gesture uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
O kadar işareti aklımda tutabilseydim akıllı telefon kullanmazdım zaten :)
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Fenomenon 3 yıl
Güzel ancak uygulamanın arkaplanda ne kadar ram harcadığı önemli. Eğer çok ram harcarsa telefon kullanımını hızlandırıcı değil yavaşlatıcı bir etki yapar :)
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