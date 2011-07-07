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Coca-Cola'nın karbondioksit emme özelliğine sahip yeni reklam panosu Filipinler'de kullanılmaya başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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48
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Şirketlerin araştırma ve geliştirmeye yaptıkları yatırım kadar çevre kirlenmesine karşı duyarlılık ve hassasiyetleri de müşteri eğilimini etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Pek çok ülkede bu alanda yasalar bulunuyor ve aykırı davranan firmalar en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu konuda Apple’ın son bir yılda cihazlarındaki potansiyel zararı olan parçaları daha çevre dostu parçalarla değiştirmesi örnek verilebilir.

Görsel anlamda en güzel örnek ise Coca Cola firması tarafından verildi. Filipinler’in başkenti Manila’da Coca Cola çok ilginç bir reklam panosu ile çevreye gösterdiği duyarlılığı anlatmaya çalışıyor. Şimdiye kadar pek çok ilginç reklam panoları kullanılmıştı ancak bu panonun özellikleri gerçekten inanılmaz.

Pano tamamen geri dönüştürülebilen maddelerden imal edilmiş. Boyutu yaklaşık 18 x 18 metre olan panonun üzerinde bir Coca Cola şişesi ve etrafında yeşil bir alan görülüyor. Ancak bu yeşil alan tamamen gerçek bitkilerden oluşturulmuş. Bu bitkinin adı Fukien Tea bitkisi.

Fukien Tea bitkisi uzakdoğuda yaygın olarak evlerde bakımı yapılan bir Bonsai ağacı türü. En önemli özelliği ise yılda yaklaşık 6kg karbondioksidi emebilmesi. Bu bakımdan uzakdoğuda çok değerli ve hassas olarak bakımı yapılması gereken bir bitki.

Panoda kullanılan Fukien Tea sayısı tam 3600 adet. Bu bitkiler yine Coca Cola şişelerinden geri dönüşümle elde edilmiş cam çömleklerin içine oturtulmuş. Arka planda ise bir sulama sistemi ile pano 24 saat kontrol ediliyor. Toplam hesap edildiğinde panonun yılda yaklaşık 20 ton karbondioksit gazını emeceği düşünülüyor.

Bu pano Coca Cola ve Dünya Vahşi Yaşam Fonu’nun ortaklığının bir ürünü. 

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cgdincer 8 yıl en beğenilen
ya arkadaş biraz aklı olan düşünür o panonun üzerindeki aydınlatma spotlarını (24 adet) bir hesap edin bakalım yılda kaç kw enerji tükütecek, o enerjiyi elde etmek için yılda havaya ne kadar co2 salacak. O panoyu oraya hiç yapmasa inanın çevreye daha az zarar verir. Bırakın bu ayakları işiniz gücünüz sadece reklam kimse çevreyi düşünmüyor. Ama reklamcılık anlamında yaratıcı buldum yinede :D
ya arkadaş biraz aklı olan düşünür o panonun üzerindeki aydınlatma spotlarını (24 adet) bir hesap edin bakalım yılda kaç kw enerji tükütecek, o enerjiyi elde...
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xLmNt13 7 yıl
evt bende bıraktım 1 yıldır içmiyorum. Dişlerime mideme ve bademciklerime iyi gelmiyor :). Ayran gibi içeceklerimiz varken cola neden içilir. Tadı yüzünden .. Bağımlılık yapıyor biliyorum çünkü ben de çok içiyordum eskiden.
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hashus1099 7 yıl
filipinlerdeki bir reklam, ülkede at gözlüklüleri ne de güzel meydana çıkarıyor!

yahu, bu haberin donanımhaber forumunda yer almasından doğal ne olabilir?
kolanın zararlarından bahsedilmiş, tamam sevmeyebilirsiniz, ama konu çok daha farklı. reklamda kullanılan teknoloji ve yaratıcılık! yani, reklam kolanın olmasa da bir giyim markasının olsa ne değişecek? burada tartışılması gereken, geri dönüşümlü ve karbondioksit emen malzemeden yapılmış pano olmalıyken, birisi tanrı'dan girmiş diğeri kolayı tuvalet temizleyiciyle bir tutmuş.

şirketler reklam yapıyorlar, hep yapmaya devam edecekler.
o reklamı spotlarla da aydınlatmaya devam edecekler her zaman!
reklam panoları co2 emmeyen şirketler şuan hedef değilken, kola hedef oluyor, hem de panosu co2 emerken.
çünkü, adamlar bir şey yapmış, ama hemen kötü bir şey bulmaya çalışan saldırgan zihniyet iş başında!
yahu binlerce marka onu bile yapmıyor!

neyse, kola içmem, sevmem. ama adamlar iyi bir şey yapmış, bu konuda da duyarlı davrandıkları ortada. kulaktan dolma boş söylentilerle adamlara iftira atmayın boşuna.
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İstan34bul 8 yıl
Cola içindeki kafein 1bardaktan sonrası kalbin daha hızlı atmasına sebep veriyor
O yüzden enerji içecekleri daha yogun kafein içerdikleri İçin yaşlılar da ve dikkat yoğun spor sonrası içilmesi ön görülmez
Çünkü sonuçta Kalp yorulmuş ve bunun üzerine birde enerji içeceği yada cola ile serinlemek kalp krizine bile gidebilir
sonuç cola kalp atışını tetikler kalp kütür kütür çalışır günde 1bardak içmek kalbe bile iyi gelebilir
kalp biraz açılsın diye:-)
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emregök 8 yıl
umutarslan.com
Orijinalden alıntı: cgdincerya arkadaş biraz aklı olan düşünür o panonun üzerindeki aydınlatma spotlarını (24 adet) bir hesap edin bakalım yılda kaç kw enerji tükütecek, o enerjiyi elde etmek için yılda havaya ne kadar co2 salacak. O panoyu oraya hiç yapmasa inanın çevreye daha az zarar verir. Bırakın bu ayakları işiniz gücünüz sadece reklam kimse çevreyi düşünmüyor. Ama reklamcılık anlamında yaratıcı buldum yinede :D
o enerji, spotlar yanmasa da üretiliyor.santraller anında aç kapa değiller.bir santrali devreye sokmak sanırım (su ile elektrik üreten santralleri 8-10 saat) sürekli üretim yapıyorlar ve AC güç depolanmadığı için kullanmak yada kullanmamak pek bir şey değiştirmez.Ben önceleri sokak lambalarını neden saat sabah 7lere kadar yakıyorlar zaten hava aydınlık kapatsınlar da az fatura gelsin diyordum(çocukken)ama bilmiyordum ki sürekli açık olan bir kaynak var yansa da yanmasa da açık.Zaten elektrik faturalarınıza bakarsanız 3 farklı tarife görülür.En çok kullanılan saat pahalıdır.Coca coladan ne beklerdim derseniz.Spotlara takan arkadaşlar için güneş panelleriyle çalıştırsalarmış(o spotlar için bi kaç bin doları gözden çıkarmak lazım)

Aynen doğru dediniz .staj yapıyorum makine teknikeri olarak hes de.
Orda grubları acmak kapamak su sulama isteğine bağlı olarak.üretiliyor
Kaldı ki sulama baraji hiç deil adiguzeldeyim altında cindere hes de mevcut.
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umutarslan.com 8 yıl
cgdincer

umutarslan.com
cgdincerya arkadaş biraz aklı olan düşünür o panonun üzerindeki aydınlatma spotlarını (24 adet) bir hesap edin bakalım yılda kaç kw enerji tükütecek, o enerjiyi elde etmek için yılda havaya ne kadar co2 salacak. O panoyu oraya hiç yapmasa inanın çevreye daha az zarar verir. Bırakın bu ayakları işiniz gücünüz sadece reklam kimse çevreyi düşünmüyor. Ama reklamcılık anlamında yaratıcı buldum yinede :D
o enerji, spotlar yanmasa da üretiliyor.santraller anında aç kapa değiller.bir santrali devreye sokmak sanırım (su ile elektrik üreten santralleri 8-10 saat) sürekli üretim yapıyorlar ve AC güç depolanmadığı için kullanmak yada kullanmamak pek bir şey değiştirmez.Ben önceleri sokak lambalarını neden saat sabah 7lere kadar yakıyorlar zaten hava aydınlık kapatsınlar da az fatura gelsin diyordum(çocukken)ama bilmiyordum ki sürekli açık olan bir kaynak var yansa da yanmasa da açık.Zaten elektrik faturalarınıza bakarsanız 3 farklı tarife görülür.En çok kullanılan saat pahalıdır.Coca coladan ne beklerdim derseniz.Spotlara takan arkadaşlar için güneş panelleriyle çalıştırsalarmış(o spotlar için bi kaç bin doları gözden çıkarmak lazım)
Mantığa bak :S devam kardeşim aç lambaları harca, nasıl olsa parasıyla değilmi. Kullandığımız Enerji hangi yollarla elde ediliyor öğren bakalım. ihtiyaca göre kapasite kullanımı nasıl arttırılıp azaltılıyor, hatta yeni santraller niye açılıyor aç oku.


lambaları açmasan da o enerji üretiliyor diyorum sen ne diyorsun.Sen biraz açıp oku istersen.görende sanacak evde mumla aydınlanıyorsun.enerji konusuna takmış biri olarak söylüyorum şuan ki sistem akıp giden bir musluk gibi.altına kova koyarsan faturana yansıyor aksi halde boşa akıyor.Bedava ve temiz enerji için güneş panelleriyle uğraşıyorum ve odamın aydınlatması ve modemim şuan güneş enerjili.Biraz maddi destek bulduğumda komple bilgisayar ve ağ donanımlarımı beslemenin peşindeyim.Ama sen öyle dümdüz bir şey söylemişin ki.Spotları dedin tamam bide bunun sulanma mekanizması var.Sana kalırsak sulamak için her gün bi adam tırmanıp şişeyle su döksün ya da yağmur duası için imam getirtilsin??

aynı reklam panosunu bim yada cola turka yapsa yorumlar daha farklı olurdu buna eminim.Bir düşmanlık var milletin içinde.

edit: bu konuya son mesajımdı
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tizar 8 yıl
Bu yaptıkları pano Filipin'deki kola içenlerin geğirerek çıkardıkları karbondioksidin ne kadarını emiyor? (:
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evrenselniceleyici 8 yıl tizar
satantribal

Bu yaptıkları pano Filipin'deki kola içenlerin geğirerek çıkardıkları karbondioksidin ne kadarını emiyor? (:



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Volkanbaba 8 yıl
Faydasını zararını boşverin reklam fikri güzelmi ? güzel.
Ta filipinlerdeki bir tabela türkiyede haber konusu olup tartışılıyormu ? evet.
Coca colanın adı iyi veya kötü geçiyormu? evet

Görev tamamlanmıştır.
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cgdincer 8 yıl
umutarslan.com
cgdincerya arkadaş biraz aklı olan düşünür o panonun üzerindeki aydınlatma spotlarını (24 adet) bir hesap edin bakalım yılda kaç kw enerji tükütecek, o enerjiyi elde etmek için yılda havaya ne kadar co2 salacak. O panoyu oraya hiç yapmasa inanın çevreye daha az zarar verir. Bırakın bu ayakları işiniz gücünüz sadece reklam kimse çevreyi düşünmüyor. Ama reklamcılık anlamında yaratıcı buldum yinede :D
o enerji, spotlar yanmasa da üretiliyor.santraller anında aç kapa değiller.bir santrali devreye sokmak sanırım (su ile elektrik üreten santralleri 8-10 saat) sürekli üretim yapıyorlar ve AC güç depolanmadığı için kullanmak yada kullanmamak pek bir şey değiştirmez.Ben önceleri sokak lambalarını neden saat sabah 7lere kadar yakıyorlar zaten hava aydınlık kapatsınlar da az fatura gelsin diyordum(çocukken)ama bilmiyordum ki sürekli açık olan bir kaynak var yansa da yanmasa da açık.Zaten elektrik faturalarınıza bakarsanız 3 farklı tarife görülür.En çok kullanılan saat pahalıdır.Coca coladan ne beklerdim derseniz.Spotlara takan arkadaşlar için güneş panelleriyle çalıştırsalarmış(o spotlar için bi kaç bin doları gözden çıkarmak lazım)

Mantığa bak :S devam kardeşim aç lambaları harca, nasıl olsa parasıyla değilmi. Kullandığımız Enerji hangi yollarla elde ediliyor öğren bakalım. ihtiyaca göre kapasite kullanımı nasıl arttırılıp azaltılıyor, hatta yeni santraller niye açılıyor aç oku.
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ezimuse 8 yıl
bbbbbbbbbbbbbbburak
cocacola istediği kadar çereci olsun insana zarar verdikten sonra yemişim çevresini...

içme o zaman ;)
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fatihmhizli 8 yıl
emdikleri karbondioksidi içine koyup bize içiriyorlar :)
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
cocacola istediği kadar çereci olsun insana zarar verdikten sonra yemişim çevresini...
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