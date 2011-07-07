Coca-Cola'nın karbondioksit emme özelliğine sahip yeni reklam panosu Filipinler'de kullanılmaya başlandı

Şirketlerin araştırma ve geliştirmeye yaptıkları yatırım kadar çevre kirlenmesine karşı duyarlılık ve hassasiyetleri de müşteri eğilimini etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Pek çok ülkede bu alanda yasalar bulunuyor ve aykırı davranan firmalar en ağır şekilde cezalandırılıyor. Bu konuda Apple’ın son bir yılda cihazlarındaki potansiyel zararı olan parçaları daha çevre dostu parçalarla değiştirmesi örnek verilebilir.





Görsel anlamda en güzel örnek ise Coca Cola firması tarafından verildi. Filipinler’in başkenti Manila’da Coca Cola çok ilginç bir reklam panosu ile çevreye gösterdiği duyarlılığı anlatmaya çalışıyor. Şimdiye kadar pek çok ilginç reklam panoları kullanılmıştı ancak bu panonun özellikleri gerçekten inanılmaz.





Pano tamamen geri dönüştürülebilen maddelerden imal edilmiş. Boyutu yaklaşık 18 x 18 metre olan panonun üzerinde bir Coca Cola şişesi ve etrafında yeşil bir alan görülüyor. Ancak bu yeşil alan tamamen gerçek bitkilerden oluşturulmuş. Bu bitkinin adı Fukien Tea bitkisi.





Fukien Tea bitkisi uzakdoğuda yaygın olarak evlerde bakımı yapılan bir Bonsai ağacı türü. En önemli özelliği ise yılda yaklaşık 6kg karbondioksidi emebilmesi. Bu bakımdan uzakdoğuda çok değerli ve hassas olarak bakımı yapılması gereken bir bitki.





Panoda kullanılan Fukien Tea sayısı tam 3600 adet. Bu bitkiler yine Coca Cola şişelerinden geri dönüşümle elde edilmiş cam çömleklerin içine oturtulmuş. Arka planda ise bir sulama sistemi ile pano 24 saat kontrol ediliyor. Toplam hesap edildiğinde panonun yılda yaklaşık 20 ton karbondioksit gazını emeceği düşünülüyor.





Bu pano Coca Cola ve Dünya Vahşi Yaşam Fonu’nun ortaklığının bir ürünü.