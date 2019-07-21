Çocukların gizliliğini ihlal ettiği için YouTube’a tazminat cezası

Son yıllarda YouTube platformuna yönelik çocuk kullanıcıların gizliliği ve uygunsuz içerikler konusunda sayısız eleştiri yöneltiliyor. Bunların bazıları ise soruşturmaya dönüşüyor. Gizlilik ile ilgili son soruşturmadan ceza çıktı.

Kanun ihlali

Washington Post tarafından kaynaklara dayandırılan bilgilere göre COPPA olarak bilinen Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Kanunu’na aykırı hareket ettiği tespit edilen YouTube ve dolayısıyla Google para cezasına çarptırıldı.

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COPPA normalde 13 yaş altındaki çocuk kullanıcıların verilerinin toplanmasını ve hedef reklamlar gösterilmesini kesinlikle yasaklıyor. YouTube’un 13 yaş altındaki kullanıcıların verilerini toplama konusunda kanunu ihlal ettiği ifade ediliyor.

Kaynaklar gizli kalmak istediği için net bilgiler yok ancak birkaç milyon veya birkaç on milyon dolar civarında tazminat cezasının verildiği ifade ediliyor. Karar 2 Demokrat üyenin ret oyuna karşılık 3 Cumhuriyetçi üyenin kabul oyu ile alındı.

Ceza çok da büyük bir miktar değil ancak bundan sonra aynı davranışı gösteren diğer platformlar için de kıyas olabilir. Diğer taraftan Facebook’un aldığı 5 milyar dolarlık cezanın benzerine de altyapı oluşturabilir.