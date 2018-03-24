Coincheck'ten çalınan 530 milyon dolarlık kripto para kayıplara karıştı

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Ocak ayının sonlarına doğru Japonya'nın en büyük kripto para borsası Coincheck siber saldırıya uğramış ve hackerlar 530 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirmişti. Siber soygun ile NEM Vakfı tarafından geliştirilen ve borsalarda XEM kısaltmasıyla işlem gören toplam 523 milyon adet kripto para çalınırken vakıf, hackerların adreslerini takibe aldığını ve yerel güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olduğunu duyurmuştu. Saldırının üzerinden yaklaşık iki ay geçti ve geçtiğimiz günlerde NEM Vakfı, hackerların peşini bıraktığını açıkladı.





Takip etmek imkansız

NEM Vakfı yaptığı açıklamasında, hackerları takip faaliyeti ile çalınan paraları nakde dönüştürme konusunda hackerları zora soktuklarını ve güvenlik güçlerine bilgi paylaşımı sağladıklarını açıklarken artık takip faaliyetlerinin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Vakıf konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmasa da uzmanlar, iki aylık bir sürenin ardından şu an için hackerları takip etmenin imkansız olduğunu belirtiyor. Çalınan kripto paraları ilk önce kendi kripto para cüzdanlarına aktaran hackerlar daha sonra bu paraları onlarca farklı adrese dağıtarak izlerini kaybettirmişti.





Çalınan kripto paralar artık takip edilemez durumda ancak uzmanlar hackerların zaten çaldıkları XEM'lerin büyük bir kısmını Çin, Kanada ve Japonya'daki borsalara aktardığını geri kalanı ise Dark Web'de akladığını düşünüyor. Japon yayın organı NHK'nın haberine göre ise hackerların adreslerinde artık hiç kripto para olmaması para aklama faaliyetinin tamamlandığının bir göstergesi.





Mağdurlara ödeme yapılıyor

Kripto para tarihinin en büyük siber soygunlarından birine konu olan Coincheck ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla gizlilik odaklı üç kripto para birimi olan Monero, Dash ve ZCash'i desteklemeyeceğini bildirdi. Bu ayın başında mağdurlara paralarını iade etmeye başlayan borsa, her bir XEM için 88.5 yenlik(yaklaşık 0.83 dolar) ödeme yapacak. Tabi siber saldırıdan bir gün önce XEM'in değerinin 1 dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek bu ödeme yatırımcıları tatmin etmeyebilir. XEM'in şu anki değeri ise 0.27$ civarında.

https://cointelegraph.com/news/coincheck-nem-foundation-stops-tracing-stolen-coins-hackers-account-at-zero