ABD'li öğrenciler öğrenim kredisi ile kripto para satın alıyor

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Kripto paralardaki ani değer değişimleri kısa sürede para kazanmak isteyen pek çok kişiyi bu alanda yatırım yapmaya itiyor. Tabi bu yatırım hamleleri ciddi kazançlarla sonuçlanabildiği gibi çok büyük kayıplara da neden olabiliyor ancak ABD'de yapılan bir araştırma kripto paralara olan ilginin yeterli maddi kaynağa sahip olmayan kişilerde bile oldukça üst seviyede olduğunu gösteriyor. ABD çapında öğrenim kredilerine yönelik çalışmalar yapan The Student Loan Report(SLR)'un anketine göre ABD'deki her beş üniversite öğrencisinden biri öğrenim kredisiyle kripto para satın alıyor.





Öğrenim kredisi yatırımlara kaynak oluyor

16-20 Mart tarihleri arasında halihazırda üniversite öğrencisi olan 1000 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan rapora göre katılımcıların yüzde 21.2'si kripto para yatırımlarına kaynak sağlamak için öğrenim kredilerini kullandı. Bu sonuca oldukça şaşırdığını belirten SLR'nin kurucusu Drew Cloud bu yüzdenin çok daha düşük olmasını beklediğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin bütçelerinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Cloud, öğrenim kredisiyle öğrencilerin Bitcoin veya Ether satın almak yerine bu ek paranın kira, market veya kitap ödemeleri için kullanmasını bekliyor.





Tabi ankette öğrencilerin yatırımlarının karşılığını ne ölçüde aldığı ile ilgili bir sonuç yer almıyor ama uzmanlar öğrenim kredisinin kripto para satın almak için kullanılmasını doğru bulmuyor. Öğrenim kredisi uzmanı Mark Kantrowitz, "Yatırım bir eğitim gideri değildir, bu yüzden kripto para kazanmak için öğrenim kredisinin kullanılması kurallara aykırıdır." derken Eğitim Bakanlığı da öğrenci yardım fonlarının yatırım amaçlı kullanılmasını doğru bulmadığını belirtiyor.





Geri ödemede sorun yaşatabilir

Yıllık yaklaşık 4600$ civarında olan öğrenim kredisi için yetkililer kredinin ne amaçlı harcandığını tespit eden bir mekanizmaya sahip değil. Yani kredinin ana amacı öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca eğitim masraflarını ve yan giderleri karşılaması olsa da öğrenciler bu parayı istedikleri gibi kullanabiliyor. Öte yandan öğrenim kredisinin geri ödemesi genellikle mezuniyetten 6 ay sonra başlıyor. Böylece öğrencilerin iş hayatına atıldıktan sonra borçlarını ödeyebilmesi amaçlanıyor ancak uzmanlar bu kredilerin başarısız yatırımlara konu olması halinde öğrencilerin geri ödeme noktasında sıkıntı yaşayabileceğinin altını çiziyor.

https://news.bitcoin.com/20-of-university-students-use-financial-aid-to-buy-cryptocurrency/