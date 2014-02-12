Çok ucuz bir Lumia modeli kargo kayıtlarında ortaya çıktı





Nokia'nın özellikle Lumia 520 ve Lumia 525 giriş seviyesi modelleri ile Windows Phone ekosisteminde başarılı satışlar yapan Nokia'nın bu stratejiyi devam ettireceği tahmin ediliyor. Yeni sızıntılar da bu yönde bir eğilimi işaret ediyor.





Hindistan'da gönderilen bir kargonun kayıtlarından sızdırılan bilgilere göre Nokia, RM-1013, 1030 ve 980 kod adlarıyla yeni cihazlar üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. RM-980 model numarası Nokia X olarak adlandırılan Android işletim sistemli bir Asha akıllı telefonuna ait ve fiyatının yaklaşık 50$ civarında olacağı görülüyor.





RM-1013 modelinin ise yeni bir Lumia cihazı olacağı sanılıyor. 100$ birim fiyatına sahip olan cihazın iddialar doğruysa en ucuz Lumia modeli olması bekleniyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarına Asha serisi ile ulaşan Nokia'nın yeni Lumia modeli ile bu pazarlarda bir fırsat yaklayabileceği konuşuluyor. RM-1030 model numaralı cihaz ise dokunmatik bir ekrana sahip ve 30$ civarında bir birim fiyatına sahip.





Nakliyat bilgilerinde ortaya çıkan cihazların genelde bir iki ay içerisinde resmiyet kazandığını görüyoruz. Bu bakımdan Nokia'nın çift SIM destekli Lumia 630/635 modelinin yanında çok ucuz bir Lumia, Nokia X ve yine ucuz bir cep telefonunu MWC 2014 etkinliğinde tanıtmasını bekleyebiliriz.

http://www.nokiapoweruser.com/2014/02/10/new-lowest-end-lumia-cheapest-nokia-touch-phone-reveal-themselves/