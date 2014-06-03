Computex 2014 : Asus'un son 64-bit Android'lisi Fonepad 8 oldu





Asus'un dün lanse ettiği dünyanın ilk 64-bitlik Android tabletlerinden sonra telefon özellikli Fonepad 8 tablet modeli de bu trende katıldı.





8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük barındıran Fonepad 8, 5.06mm ile oldukça ince ekran çerçevesine sahip ve ekranın ön panlere oranı da yüzde 72.2 olarak ölçülmüş. Asus piyasadaki 8 inçlik tabletler arasında en iyi görüş alanına sahip modelin kendisininki olduğunu belirtiyor.





Fonepad 8 modelinde 64-bitlik 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Atom Z3560 yongaseti yer alıyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Moorefield tabanlı yongaseti beraberinde 4 işlem kümeli PowerVR G6430 grafik birimini getiriyor. Çift ön hoparlör SonicMaster ses teknolojisi ile desteklenmiş.





Modelin telefon görüşmesi özelliği 3G ile destekleniyor. Cihazda yer alan 64-bitlik Android 4.4 KitKat sürümü yine Moorefield yongasetlerine özel olarak geliştirildi ve diğer yongasetlerinde kullanılması pek mümkün değil.

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-Presents-the-Ultimate-Digital-Life-for-Consumers-at-Computex-2014#.U4w6hdVX-ub