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Computex 2014 : Asus'un son 64-bit Android'lisi Fonepad 8 oldu

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Asus'un son 64-bit Android'lisi Fonepad 8 oldu

Asus'un dün lanse ettiği dünyanın ilk 64-bitlik Android tabletlerinden sonra telefon özellikli Fonepad 8 tablet modeli de bu trende katıldı.

8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük barındıran Fonepad 8, 5.06mm ile oldukça ince ekran çerçevesine sahip ve ekranın ön panlere oranı da yüzde 72.2 olarak ölçülmüş. Asus piyasadaki 8 inçlik tabletler arasında en iyi görüş alanına sahip modelin kendisininki olduğunu belirtiyor.

Fonepad 8 modelinde 64-bitlik 1.8GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Atom Z3560 yongaseti yer alıyor. 22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Moorefield tabanlı yongaseti beraberinde 4 işlem kümeli PowerVR G6430 grafik birimini getiriyor. Çift ön hoparlör SonicMaster ses teknolojisi ile desteklenmiş.

Modelin telefon görüşmesi özelliği 3G ile destekleniyor. Cihazda yer alan 64-bitlik Android 4.4 KitKat sürümü yine Moorefield yongasetlerine özel olarak geliştirildi ve diğer yongasetlerinde kullanılması pek mümkün değil.  

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-Presents-the-Ultimate-Digital-Life-for-Consumers-at-Computex-2014#.U4w6hdVX-ub Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 4 yıl
64bit destekli program mı var androidde? yada android 64biti destekliyor mu??
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delydoomrule 4 yıl
Keşke android yerine normal windows olsaydı. Telefon ve 3G internet özelliğiyle bir taşta 15 kuş olurdu :-)
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gokhangokhan33 4 yıl
yapsalar tabletleri 500 lira 3 gli olanları yok satar
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seven44 4 yıl
Çok mantıklı olmuş
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mementopolis 4 yıl
asus sen cok komiksin biliyorsun degilmi..
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uzunca961 4 yıl
Fiyat konusunda da ufak bi sürpriz yaparlarsa fena olmaz hani
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ouzqan 4 yıl
Hoş gözüküyor tabletlerdeki en önemli sorun çerçeve bundan baya bi azaltmışlar başarılı gözüküyor ama fiyat ne olur bilinmez .
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gmdoctor 4 yıl
Grace Kelly'i kullanmak çok manidar olmuş...
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gx2delete 4 yıl
Çok mantıklı olmuş.Bir Asus kullanıcısı olarak göğüsümü kabarttı. Ne diyeceğimi bilemedim gerçekten çok karmaşık duygular içerisindeyim. Asusu tebrik etmek lazım. 64bit işlemci ve 1gb ram harikulade bir kombinasyon.
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QuickPlay 4 yıl
64 bit diye yırtının bari çok işe yaradığını zannedip ona yüklenirlerde yılın sonunda 32 bitlik snapdragon805 leri ucuza kaparız
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Suprémacy 4 yıl
Fonepad 7 ye kitkat bekliyoruz

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