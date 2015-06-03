Computex 2015 : MediaTek yeni Helio P10 yongasetini tanıttı

Donanım dünyasının resmi geçit yaptığı Computex 2015 fuarında, mobil cihaz pazarından tanıdığımız bazı firmalar da yer alıyor. Bunlardan birisi olan MediaTek fuarda yeni bir yongaseti tanıttı.





Yeni yongaseti firmanın tanınırlığını artırmak adına başlattığı Helio ailesine dahil olacak. Helio P10 adındaki yongaseti Cortex-A53 mimarisini temel alıyor ve enerji tasarrufu üzerine odaklanıyor.





Helio P10 yongaseti 28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek ve 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşacak. Grafik tarafında ise 700MHz hızında çalışan çift çekirdekli Mali-T860 yer alıyor.





Yongasetinde ayrıca 300Mbps hızlara imkan tanıyan LTE Cat. 6 standardı, hassas sensörlere destek veren TrueBright sinyal işlemcisi, entegre HiFi ses yongası, 60 Kare/saniye Full HD ekranlara imkan sağlayan MiraVision 2.0 desteği, gece saatlerinde okuma için UltraDimming modu, göz yorgunluğunu azaltmak için BluLight Defender teknolojisi şeklinde özellikler mevcut.





Orta seviyeye hitap eder gibi görünse de hem yeni nesil grafik birimi hem de sahip olduğu diğer önemli özellikleri ile Helio P10 yongaseti sınıfında kendisini öne çıkaracak gibi görünüyor. İlk Helio P10 yongasetli cihazlar yıl sonunda piyasada olacak.





MediaTek firması geçmiş yıllarda Cortex-A7 çekirdeğinin adeta suyunu çıkardığı için eleştiriliyordu ancak bu kez de Cortex-A53 çekirdeğini yoğun bir biçimde kullandığını görüyoruz. Bununla birlikte Cortex-A53 çekirdeğinin yoğun yük altında bile Cortex-A57'den daha az enerji harcaması diğer tasarımcıların da bu çekirdeğe yönelmesine sebebiyet veriyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTeks-octa-core-Helio-P10-SoC-is-a-strong-efficient-competitor_id69924