Continental elektrikli araçlar için yeni bir kablosuz şarj yöntemi geliştirdi

Bilindiği üzere kablosuz şarj teknolojisinin en kritik noktalarından birisi hizalamayı doğru yapmaktır. Maksimum verim alabilmek için elektrikli aracın şarj noktası üzerine kesin olarak doğru şekilde park etmesi gerekir. Park etme sırasında yapılacak birkaç santimetrelik bir sapma bile akımın önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. Continental, geliştirdiği mikro hizalama sisteminin bu sorunu çözdüğünü söylüyor.

Sisteme sahip bir araba kablosuz şarj noktasına yaklaştığında, sistem aracın ve şarj cihazının iletişim kurmasını sağlıyor. Teknoloji daha sonra arabayı otomatik olarak doğru noktaya yönlendiriyor ve şarj işlemi başladığında onay bilgisi veriyor.

Sistemin kötü hava koşullarında elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir fayda sağlayacağını belirten teknolojinin geliştirilmesinden sorumlu Continental çalışanı Thomas Röhrl, endüktif şarjın elektrik araç şarj etme işlemini daha pratik ve kullanıcı dostu yapmak için önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtiyor.

Şirket geliştirdiği sistemin şehir genellerinde park alanlarına kurulmasını öngörüyor. Continental teknolojisi ile donatılan otomobiller, şarj cihazı mevcut park yerleri belirleyip rezerve edebilecek, daha sonra sürücü daha önemli şeylere yönelince arabaları kendilerini şarj noktasına yönlendirip, şarj işlemini gerçekleştirecek. 11 kW güce kadar olan bir şarj noktasında şarjda geçen her dakika 1 km olarak geri dönüş sağlıyor, yani 20 dakika süren bir market alışverişi sonrası araç 20 km daha menzil kazanmış olacak.

Şarjın yere sabit olması nedeniyle çalınma yada zarar görebilme ihtimali de oldukça azalmış oluyor. Araç ile şarj cihazı arasına yabancı bir nesne girdiği zaman onu algıyabilen sistem bu durumda olası hayvanlara elektrik çarpması gibi durumların da önüne geçiyor.