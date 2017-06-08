Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Continental elektrikli araçlar için yeni bir kablosuz şarj yöntemi geliştirdi

Elektrikli araçların giderek popülerleştiği günümüzde en önemli sorunlardan birisini araçların şarj edilmesi oluşturuyor. Bu konuya bir çözüm de Continental firmasından geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilindiği üzere kablosuz şarj teknolojisinin en kritik noktalarından birisi hizalamayı doğru yapmaktır. Maksimum verim alabilmek için elektrikli aracın şarj noktası üzerine kesin olarak doğru şekilde park etmesi gerekir. Park etme sırasında yapılacak birkaç santimetrelik bir sapma bile akımın önemli ölçüde azalmasına neden olabilir. Continental, geliştirdiği mikro hizalama sisteminin bu sorunu çözdüğünü söylüyor.
Sisteme sahip bir araba kablosuz şarj noktasına yaklaştığında, sistem aracın ve şarj cihazının iletişim kurmasını sağlıyor. Teknoloji daha sonra arabayı otomatik olarak doğru noktaya yönlendiriyor ve şarj işlemi başladığında onay bilgisi veriyor.
Sistemin kötü hava koşullarında elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir fayda sağlayacağını belirten teknolojinin geliştirilmesinden sorumlu Continental çalışanı Thomas Röhrl, endüktif şarjın elektrik araç şarj etme işlemini daha pratik ve kullanıcı dostu yapmak için önemli bir rol üstleneceğine inandığını belirtiyor.
Şirket geliştirdiği sistemin şehir genellerinde park alanlarına kurulmasını öngörüyor. Continental teknolojisi ile donatılan otomobiller, şarj cihazı mevcut park yerleri belirleyip rezerve edebilecek, daha sonra sürücü daha önemli şeylere yönelince arabaları kendilerini şarj noktasına yönlendirip, şarj işlemini gerçekleştirecek. 11 kW güce kadar olan bir şarj noktasında şarjda geçen her dakika 1 km olarak geri dönüş sağlıyor, yani 20 dakika süren bir market alışverişi sonrası araç 20 km daha menzil kazanmış olacak.
Şarjın yere sabit olması nedeniyle çalınma yada zarar görebilme ihtimali de oldukça azalmış oluyor. Araç ile şarj cihazı arasına yabancı bir nesne girdiği zaman onu algıyabilen sistem bu durumda olası hayvanlara elektrik çarpması gibi durumların da önüne geçiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Silent Guardian 2 yıl en beğenilen fuujitsu
fuujitsu
Şarj süresini kısaltmadıkları takdirde tutmayacak bence elektrikli otomobiller.

Bunun yerine batarya takası edelim derim ben.

Misal, tüm üreticiler ortak standart belirleyip her aracın pilinin aynı olmasını sağlasın. Bu piller araca kaset gibi bağlı olsun, Batarya istasyonuna gidince otomatik bir sistem alsın bizim boş bataryayı versin dolu bataryayı. Bizim boş batarya şarj olsun sistemde dolunca başkasının arabasına konsun.

Batarya ömrü sensörle sürekli takip edilerek 80X enerji isteyen adama kapasitesi 100X olan ama ömrü 85X olan batarya verilebilir ücret buna göre belirlenir vs.
fuujitsuŞarj süresini kısaltmadıkları takdirde tutmayacak bence elektrikli otomobiller.Bunun yerine batarya takası edelim de...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakankaran 2 yıl
Tutmaz . Baska bisey lazim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zatmaca 2 yıl
Çözüm hızlı şarj ve şarj istasyonlarının çoğaltılması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gxhero 2 yıl
Yeni yöntem dediğin tesla (mucit olan) icadı adamın fikirlerinin üzerine yattılar ölüsünü dirisini sömürüyorlar deseniz ya şuna...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Dünyada yaygınlaştıktan sonra anında bizde de geçilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reiis 2 yıl
Boş iş bunlar benzinden başkası yalan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C4_1400 2 yıl
Batarya değişimi mantıklı değil. Batarya ömrünü tamamlayınca ne olacak. Bu maliyeti kim karşılayacak .
Ayrıca araç başına en az iki batarya piyasada olması gerek. Yani istasyonlardaki toplam batarya sayısı neredeyse araç sayısı kadar olmalı.
10 araç aynı anda istasyona girdi ve 10 boş batarya bırakıp 10 dolu batarya aldı. Arkadan 10 araç daha gelirse bu iş tıkanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 2 yıl
Telefon da şarj ediyorsa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 2 yıl
Daha Türkiyede doğru dürüst şerit çizilmezken bumu gelicek. Umudumuz olsada bu düzenle çok zor. Ama yandaş bir firma olursa yaparlar emin olun araçlar yokken yolu yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakyurek 2 yıl
renault sanirim batarya degisimi gibi bir sistem oneriyordu .. gelecekteki sistem bence bu .. neden derseniz ..cunku para lazim ureticilere
simdi sana on saniyede dolan batarya verseler... ureticiler nasil para kazanacak
ayrica ben 15. kata oturuyorsam asagiya kablo mu atacam ..
dunyanin para dengesi ..insanoglunun ac gozlulugu goz onune alinirsa .. tek bir cikar yol var benzin istasyonu gibi olacak.. gideceksiniz iki dakika da degisecek belli bir para odeyeceksiniz yolunuza devam edeceksiniz..
bir ihtimal daha var ev elektirigi ile sarj olmayacak sekilde bir sistem gelistirilirse ..o zaman elektrik satarak para kazanirlar ..yani her halukarda para kazandirmayacak bir sistem olmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karahuso 2 yıl
ben olsam aracı milim milim hizalamaya zorlayacağıma, aracı belli bir alan içine park ettirdikten sora yer altındaki düzeneği hareketli yapar aracın şarj ünitesine hizalardım. böylelikle sürücüler için de baya kolaylık olurdu..
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xDarkAngelx 2 yıl karahuso
karahuso

ben olsam aracı milim milim hizalamaya zorlayacağıma, aracı belli bir alan içine park ettirdikten sora yer altındaki düzeneği hareketli yapar aracın şarj ünitesine hizalardım. böylelikle sürücüler için de baya kolaylık olurdu..

zaten park yerinin alanina girince park yeri aracin kotrolunu ele aliyor, arac kendini park ediyor, senin park etmeye calismana gerek kalmiyor,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2958 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Continental, continental kablosuz şarj ve
6 etiket daha wireless charging elektrikli araçlar ev Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Mikro-LED ekranlı Apple Watch, 2018 başında piyasada olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 yine yaz sonlarında gelebilir 2 yıl Apple’ın çok özel ekran tamir aracı üçüncü taraf teknik servislere de geliyor 2 yıl Sony PlayStation VR satışları 1 milyonu aştı 2 yıl G.SKILL bellek hız rekorunu kırdı 2 yıl Katar, krizin nedeni olarak hackerları işaret ediyor 2 yıl Apple, iOS 11'le Microsoft'un Wi-Fi paylaşım özelliğini kopyaladı 2 yıl iOS 11 ile NFC yongası üçüncü taraf geliştiricilere de açılabilir 2 yıl Son şemalar sızdı: iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus seri üretimde 2 yıl HP kendi harici grafik kutusunu hazırlıyor 2 yıl Kült animelerden Cowboy Bebop dizi oluyor 2 yıl Efsane bilgisayar kasası yeniden: Cooler Master Cosmos 700p 2 yıl Google’dan drone’ları kontrol edecek hava trafik kontrol sistemi 2 yıl Helikopter kazaları yerli engel tanıma sistemine zemin hazırladı 2 yıl Samsung’dan yeni orta seviye yonga setleri geliyor 2 yıl Dünyanın 4K HDR ekrana sahip ilk akıllı telefonu Xperia XZ Premium Türkiye’de 2 yıl Suya dayanıklı akıllı telefonlar 2 yıl Apple ilk orijinal dizisi Planet of the Apps'i yayınladı 2 yıl Yandex Navigasyon’da artık boşalan park yerlerini anında görebileceksiniz 2 yıl Apple, en etkileyici tasarıma sahip 12 uygulamayı seçti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Continental elektrikli araçlar için yeni bir kablosuz şarj yöntemi geliştirdi Sonraki Snapdragon 835 ve 8GB RAM'li OnePlus 5, Amazon'da ortaya çıktı 2 yıl iOS 11'le iPhone'lara sürükle-bırak özelliği geliyor 2 yıl “AMD ve Nvidia madencilik odaklı kartlar geliştiriyor” 2 yıl Tesla’nın yeni otomobili Model Y ortaya çıktı 2 yıl Toyota İnteraktif Showroom'u denedik "Dünyanın ilk interaktif showroom'u" 2 yıl Overclock uzmanı çılgın anakart: EVGA X299 Dark 2 yıl Giriş seviyesi iş istasyonları için yeni Radeon Pro çözümleri 2 yıl Google Fotoğraflar 1 milyar indirme sayısına ulaştı 2 yıl Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart 2 yıl Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi" 2 yıl Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu 2 yıl Android ve iOS'ta YouTube videoları nasıl arka planda oynatılır? 2 yıl Yapay fotosentez ile güneş ışınlarından hidrojen yakıt elde edildi 2 yıl Amazon akıllı telefon pazarına geri dönüyor 2 yıl 8GB RAM'li ilk telefon Asus ZenFone AR, 14 Haziran'da çıkabilir 2 yıl Uber, cinsel istismar suçlamasıyla yirmiden fazla çalışanını kovdu 2 yıl WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor 2 yıl En son teknolojiyi barındırıyor ancak kullanamıyor! 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in tasarım eskizi ortaya çıktı 2 yıl Ryzen işlemcili HP Omen oyuncu bilgisayarları duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim