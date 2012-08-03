Corsair, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-2400 MHz bellek kitini satışa sundu

Corsair, ''Dominator Platinium'' serisi DDR3 bellek kitini satışa sundu.



Dört adet 4 GB'lık DDR3 bellekten oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakartlar hedef alınmış. Firmanın patentli DHX (Dual-Path Heat Exchange) soğutma teknolojisi sayesinde hem serin hem de stabil kalan DDR3 bellekler, 2400 MHz frekansında çalışıyor. Çalışma voltajı 1.65v olarak açıklanan belleklerin zamanlamaları 9-11-11-31.

Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardını destekleyen ''CMD16GX3M4A2400C9'' kodlu belleklerin ABD satış fiyatı 399.99$, Japonya satış fiyatı 423$.