Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-2400 MHz bellek kitini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16,5b
1
28
Ram
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-2400 MHz bellek kitini satışa sundu
Tam Boyutta Gör
Corsair, ''Dominator Platinium'' serisi DDR3 bellek kitini satışa sundu.
Dört adet 4 GB'lık DDR3 bellekten oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakartlar hedef alınmış. Firmanın patentli DHX (Dual-Path Heat Exchange) soğutma teknolojisi sayesinde hem serin hem de stabil kalan DDR3 bellekler, 2400 MHz frekansında çalışıyor. Çalışma voltajı 1.65v olarak açıklanan belleklerin zamanlamaları 9-11-11-31.
Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardını destekleyen ''CMD16GX3M4A2400C9'' kodlu belleklerin ABD satış fiyatı 399.99$, Japonya satış fiyatı 423$. 
Corsair, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-2400 MHz bellek kitini satışa sundu
Tam Boyutta Gör
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Psydia 7 yıl en beğenilen
1600 mhz versiyonunda da soyledim, burada da soyluyorum: Bu bellekler fiyatini hak etmiyor.
Hem de 90 dolarlik g.skill sniper ram'ler 1.7 volt 9-11-9-31 gecikmelerle 2400 mhz'de sorunsuz calisabiliyor. Ne gerek var goruntusu guzel diye bu ramleri almaya?
1600 mhz versiyonunda da soyledim, burada da soyluyorum: Bu bellekler fiyatini hak etmiyor.Hem de 90 dolarlik g.skill sniper ram'ler 1.7 volt 9-11-9-31 ge...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeufeL-07 7 yıl
Hayatımdaki en büyük pişmanlığım gidip tipi güzel diye , birde xmp + soğutuculu diye kingston HperX 2x2 4gb ddr3 1600 mhz cl8 ram almak oldu. 100 150 tl ye aynı işi görecek ramler varken niye bi ram e 320 tl verdim hala kızıyorum kendime. Siz siz olun düşmeyin tuzağa. İlk ve son oldu benimkisi.
Hayatımdaki en büyük pişmanlığım gidip tipi güzel diye , birde xmp + soğutuculu diye kingston HperX 2x2 4gb ddr3 1600 mhz cl8 ram almak oldu. 100 150 tl ye aynı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nfsworld 6 yıl
Dominator® Platinum with Corsair Link Connector — 1.65V 16GB Dual/Quad Channel DDR3 Memory Kit (CMD16GX3M4A2400C9)
Our Price:
$619.99
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akif_gamer 7 yıl
Gerçekten tasarım süper.Bu tasarımı daha uygun serilerde de kullansaya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Iron Mask 7 yıl
İlgilenen arkadaşların dikkatine
Kral gelmiş, fiyatlar akıllara zarar tabii ki

2x8 gb 2400 Mhz CL10 - 596 TL
eksenbilgisayar.com/...

2x8 gb 1866 Mhz CL9 - 473,5 TL
eksenbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 7 yıl
Artık olması gereken cl8 2400 mhz dir ama DDR 4 duyurulmuşken çıkar mı asla çıkmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
ŞU an piyasadaki en yeni işlemciler bile (Intel'den bahsediyorum) 1600Mhz Ram destekliyor.
Ramleri bu kadar hızlandırıyorlar ama mesela 2. nesil core ailesinde de Bus hızıyla oynanamıyor.
3. nesilde oynanabiliyor ama o da sanırım çok fazla yükseltilemiyor.

Yani kısacası Ram hızlarını bu kadar yükseltecekleri yerde 1866 Mhz falan yapsalar. Ama Cas Lavencyleri iyileştirseler.

1866 Mhz Cas 5-5-5-15 gibi eski düşük gecikme sürelerine geçseler, bazı kritik noktalar yüzünden overclock yapamayan kullanıcılar dahi bundan faydalanır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
oray
Sen hala HDD mi kullaniyorsun? Bir kere bu ram`i alabilecek kisi zaten HDD kullanmaz. Onun disinda HDD ile Ram arasinda nasil bir iliski var bize biraz teknik bilgi verir misin? Ben actim diyelim 3d studio max`i, render suresi diyorsun ddr3 1333 mhz ile ddr3 2400 mhz arasinda fark olmayacak mi? Veya Photoshop`ta yuksek cozunurluklu bir fotorafla ugrasirken, sag sola cektigimizde mhz`i dusuk olanda daha yavas render fotorafi yuksek cozunurlukte fotorafi yeniden yukleme suresini etkilemeyecek mi? Normal bir ev kullanicisi goreceli bir kavram, ben de normal bir ev kullanicisiyim bence, ama video rendering yapiyorum, bluray filmleri divx`e cevirirken, emin ol ram hizi artinca cevirme sureside kisaliyor, ve photoshopla cok ugrasiyorum, DSLR bir kameram var, yuksek cozunurluk oldugu icin sikistirilmamis fotoraflari acmakta ram sure oynatabiliyor mesela...

Eğer işlemcin ram desteği olarak 2400 desteklemiyorsa fark olmaz. Ama işlemcinin Bus yani FSB hızını değiştirebiliyorsan veya Ram böleniyle oynayabiliyorsan Ram'in işlemciye göre çalışma frekansını arttırıp faydalanabilirsin. Ama çok yakın arkadaşım test yapmıştı ve i7 işlemci ile pek fark olmadığını söylemişti. Ben şu an Intel kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim ne kadar fark edeceği konusunda.
Bir de şöyle bir şey var ki: Ben SSD kullanıyorum. Sanal belleği kapatma lüzumu SSD olunca bitiyor. Zaten o da Ram gibi çiplerden oluştuğu için erişim süreleri Harddiskler gibi yavaş değil. O yüzden sanal belleği kapatmak gerekmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
harddisklerin okuma yazma hızı hala taş devrinde kaldığı için tüm ramlar normal bir ev kullanıcısı için aynı performasn....
yok efendim 1.7 voltmuş yok 1333mhz 2400mhzmiş hepsi yalan...fiyatına bir de tipine bakın alın geçin farkı anlayamazsınız.Anca sentetik testlerde gözünüz boyanır o kadar :P
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 7 yıl SystemApps
SystemApps

harddisklerin okuma yazma hızı hala taş devrinde kaldığı için tüm ramlar normal bir ev kullanıcısı için aynı performasn....

yok efendim 1.7 voltmuş yok 1333mhz 2400mhzmiş hepsi yalan...fiyatına bir de tipine bakın alın geçin farkı anlayamazsınız.Anca sentetik testlerde gözünüz boyanır o kadar :P

Sen hala HDD mi kullaniyorsun? Bir kere bu ram`i alabilecek kisi zaten HDD kullanmaz. Onun disinda HDD ile Ram arasinda nasil bir iliski var bize biraz teknik bilgi verir misin? Ben actim diyelim 3d studio max`i, render suresi diyorsun ddr3 1333 mhz ile ddr3 2400 mhz arasinda fark olmayacak mi? Veya Photoshop`ta yuksek cozunurluklu bir fotorafla ugrasirken, sag sola cektigimizde mhz`i dusuk olanda daha yavas render fotorafi yuksek cozunurlukte fotorafi yeniden yukleme suresini etkilemeyecek mi?

Normal bir ev kullanicisi goreceli bir kavram, ben de normal bir ev kullanicisiyim bence, ama video rendering yapiyorum, bluray filmleri divx`e cevirirken, emin ol ram hizi artinca cevirme sureside kisaliyor, ve photoshopla cok ugrasiyorum, DSLR bir kameram var, yuksek cozunurluk oldugu icin sikistirilmamis fotoraflari acmakta ram sure oynatabiliyor mesela...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
türkiyeye gelirmi acaba bu bellek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Amigo[Nuri]- 7 yıl
Çok şık duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Al tak bilgisayara sabaha kadar izle. Tasarım harika. Performansta limit olmasa da iyi bellekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 7 yıl
Hız atırma rekoru kırmak isteyenler ve parası çok olanlar için kaçırılmaması gereken bir ürün D
2X4=8 1600MHz Kingston belleğim var akıyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
..Knight..
IceRulez japonlara niye daha pahalı ? !!!
Japonyada bilgisayar bileşenleri, cep telefonları vs genelde yüksek fiyata sahip. Vergilerle alakalı olabilir.

ben daha ucuz diye biliyordum japonyada, enteresan geldi bana bilgi için teşekkür ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16491 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, corsair
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 16. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 7 yıl WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim