Corsair, Dominator Platinium serisi 16 GB DDR3-2400 MHz bellek kitini satışa sundu

Haber Editörü
Corsair, ''Dominator Platinium'' serisi DDR3 bellek kitini satışa sundu.
Dört adet 4 GB'lık DDR3 bellekten oluşan kit ile öncelikli olarak Intel X79 çipsetli anakartlar hedef alınmış. Firmanın patentli DHX (Dual-Path Heat Exchange) soğutma teknolojisi sayesinde hem serin hem de stabil kalan DDR3 bellekler, 2400 MHz frekansında çalışıyor. Çalışma voltajı 1.65v olarak açıklanan belleklerin zamanlamaları 9-11-11-31.
Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardını destekleyen ''CMD16GX3M4A2400C9'' kodlu belleklerin ABD satış fiyatı 399.99$, Japonya satış fiyatı 423$.
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Hem de 90 dolarlik g.skill sniper ram'ler 1.7 volt 9-11-9-31 gecikmelerle 2400 mhz'de sorunsuz calisabiliyor. Ne gerek var goruntusu guzel diye bu ramleri almaya?