Cortana dijital asistan Xiaomi Android telefonlarda ön yüklü gelecek

Geride bıraktığımız Haziran ayında, Çinli teknoloji devi Xiaomi, Microsoft'un Office ve Skype uygulamalarını Android telefonlarında ön yüklü olarak sunmaya başlamıştı. Şimdi ise bu ortaklığın Microsoft'un dijital asistanının ön yüklemesini de içerecek şekilde genişlediği görülüyor.

Cortana, bir yıl kadar önce Android ve iOS platoformları için resmen kullanıma sunuldu. Dileyen kullanıcılar halihazırda kendi uygulama mağazalarından bu dijital asistan uygulamasını indirme şansına sahipler. WinFuture tarafından ortaya çıkarılan habere göre Xiaomi şimdi Mi MIX'ten başlayarak cihazlarında Cortana uygulamasını ön yüklü olarak sunmaya başladı.

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Amiral gemisi sınıfındaki akıllı telefon, Xiaomi serisinin en yenisi olmakla birlikte ultra ince çerçeveleri içeren çarpıcı bir tasarım ve cihazın kavisli köşelerine uzanan 6.4 inç ekrana sahip. Öte yandan Microsoft'un son zamanlarda Android'deki Cortana versiyonunu Band 2 bileklik için destek, fotoğraf hatırlatıcıları ve yapılacaklar listesi gibi yeni özelliklerle donattığını da ekleyelim.

http://winfuture.de/news,95081.html