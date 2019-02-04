Elon Musk, Raptor roket motorunun test görüntülerini yayınladı (VİDEO)

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"SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""

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SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Starship'te kullanacağı Raptor motoru, şirketin Teksas'taki merkezinde ilk kez test edildi. Twitter üzerinden açıklamalar yapan Elon Musk, roket motorunun ilk kez ateşlendiği anlardan bazı fotoğraflar ve videolar paylaştı.Elon Musk,"Starship Raptor motorunu ilk kez ateşledik! SpaceX ekibinin ortaya koyduğu bu muhteşem işlerden dolayı büyük gurur duyuyorum." sözlerine yer verdi.Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda son bir iki yıl içerisinde motorun tasarımında önemli değişikliklere gittiklerini belirtti. Buna göre Raptor son haliyle deniz seviyesinde yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. Motor ilk tanıtıldığında gücü 210 ton seviyesindeydi. Musk bu anlamda önemli optimizasyonların yapıldığı belirtiyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in itici kısmını oluşturan ilk aşamasında toplam 31 Raptor motorunun kullanılacağı söylenmişti.100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Starship, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars ve Ay'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörünge kargo görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıca şehirler arası ulaşım gibi çok ilginç bir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre, "Earth to Earth" ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada ulaşabileceksiniz.Starship'in ilk kez 2022 yılı gibi uzaya çıkması bekleniyor. Sonrasında ise insanlı uçuşlar başlayacak ve böylece SpaceX'in derin uzay macerası da start vermiş olacak. Elon Musk; 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a gitmeyi planladıklarını söylemişti.