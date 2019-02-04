Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Raptor roket motorunun test görüntülerini yayınladı (VİDEO)

SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk, şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'un test görüntülerini yayınladı. İlk kez ateşlenen motor, Starship'in derin uzay maceralarına güç verecek.
3 ay
4,8b
1
7
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SpaceX'in yeni nesil devasa roketi Starship'te kullanacağı Raptor motoru, şirketin Teksas'taki merkezinde ilk kez test edildi. Twitter üzerinden açıklamalar yapan Elon Musk, roket motorunun ilk kez ateşlendiği anlardan bazı fotoğraflar ve videolar paylaştı.

Elon Musk,"Starship Raptor motorunu ilk kez ateşledik! SpaceX ekibinin ortaya koyduğu bu muhteşem işlerden dolayı büyük gurur duyuyorum." sözlerine yer verdi.




Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijen alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda son bir iki yıl içerisinde motorun tasarımında önemli değişikliklere gittiklerini belirtti. Buna göre Raptor son haliyle deniz seviyesinde yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. Motor ilk tanıtıldığında gücü 210 ton seviyesindeydi. Musk bu anlamda önemli optimizasyonların yapıldığı belirtiyor. Daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in itici kısmını oluşturan ilk aşamasında toplam 31 Raptor motorunun kullanılacağı söylenmişti.

Ayrıca Bkz. "SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu""
100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Starship, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş Falcon 9 ve Falcon Heavy'nin yerini alacak. Mars ve Ay'a koloni taşıma haricinde SpaceX'in yörünge kargo görevlerinde de kullanılacak olan dev roket, ayrıca şehirler arası ulaşım gibi çok ilginç bir işleve daha sahip olacak. Musk'ın ifadelerine göre, "Earth to Earth" ismi verilen bu projeyle beraber Londra'dan New York'a sadece 29 dakikada ulaşabileceksiniz.

Starship'in ilk kez 2022 yılı gibi uzaya çıkması bekleniyor. Sonrasında ise insanlı uçuşlar başlayacak ve böylece SpaceX'in derin uzay macerası da start vermiş olacak. Elon Musk; 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a gitmeyi planladıklarını söylemişti.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sendemail 3 ay en beğenilen
Bu esnada başka bir ülkede :Soğanın yüksek fiyatı kabul edilemez ,acilen düşürülmesi lazım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 3 ay kesbi
Haberdeki türdeki motorlar yani roket motorları uzayda çalışabilir hocam. Bu motorların döner parçaları yok. Roketler içlerinde yakıt ve sıvı oksijen taşıyor. İkisi yanma odasında yakılıyor ve çok yüksek ısıda yanarak genleşen moleküller kaçacak yer arıyor. Roketin arka tarafından kaçarken roketi de ileriye doğru itiyor. wikizero.biz/...
Hava gerektiren motorlar ise uçak motorları ve roket motorlarından tamamen farklılar. Önden aldıkları havayı yanma odasında sıkıştırıp yakıtla ısıtarak genişletiyorlar ve ısı nedeniyle genleşen havayı hızla dışarı püskürterek uçağı itiyorlar. Bu tür motorlar uzayda çalışamaz.
Bu turbofan motor ve genelde yolcu uçaklarında görebilirsiniz: wikizero.biz/...
Bu ise turbojet motor türü ve genelde savaş uçaklarında kullanılıyor: wikizero.biz/...
O bahsettiğiniz küçük iticiler ise uzay aracının baktığı yönü değiştirmek, yörüngeyi düzeltmek gibi yüksek ivme gerektirmeyen işler için kullanılıyorlar. Yani öyle devasa bir motoru o şekilde hassas ateşleyebilmek mümkün olmadığından küçük iticiler gerekli.
Haberdeki türdeki motorlar yani roket motorları uzayda çalışabilir hocam. Bu motorların döner parçaları yok. Roketler içlerinde yakıt ve sıvı oksijen taşıyor. ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xanax70 3 ay
aga o değilde Ruslarda 2023'de ay'a insanlı görev yapacakmış. Hayırdır siz ?? Reyizle anlaştınız mı herkes 2023'de bir şeyler yapma çabasında. İnşallah biberin kilosu düşer amin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 ay
Uzay boşluğunda (vakum) bu tip motorların çalışmadığı söyleniyordu. O yüzden uydular filan hava püskürterek yön değiştiriyorlar. Jet motorları atmosfer olursa iş yapıyordu sanki. Bir tuhaflık var bu işte.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 3 ay kesbi
Haberdeki türdeki motorlar yani roket motorları uzayda çalışabilir hocam. Bu motorların döner parçaları yok. Roketler içlerinde yakıt ve sıvı oksijen taşıyor. İkisi yanma odasında yakılıyor ve çok yüksek ısıda yanarak genleşen moleküller kaçacak yer arıyor. Roketin arka tarafından kaçarken roketi de ileriye doğru itiyor. wikizero.biz/...
Hava gerektiren motorlar ise uçak motorları ve roket motorlarından tamamen farklılar. Önden aldıkları havayı yanma odasında sıkıştırıp yakıtla ısıtarak genişletiyorlar ve ısı nedeniyle genleşen havayı hızla dışarı püskürterek uçağı itiyorlar. Bu tür motorlar uzayda çalışamaz.
Bu turbofan motor ve genelde yolcu uçaklarında görebilirsiniz: wikizero.biz/...
Bu ise turbojet motor türü ve genelde savaş uçaklarında kullanılıyor: wikizero.biz/...
O bahsettiğiniz küçük iticiler ise uzay aracının baktığı yönü değiştirmek, yörüngeyi düzeltmek gibi yüksek ivme gerektirmeyen işler için kullanılıyorlar. Yani öyle devasa bir motoru o şekilde hassas ateşleyebilmek mümkün olmadığından küçük iticiler gerekli.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 3 ay
uzay falan yalan, silahlanma projeleri bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 3 ay en beğenilen
Bu esnada başka bir ülkede :Soğanın yüksek fiyatı kabul edilemez ,acilen düşürülmesi lazım.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 3 ay
acılı çiğ köfte yiyince ben
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaazto28 3 ay
'2023 yılı' fikrini kimden aldı acaba?
ayrıca şu tweetteki fotoğrafta tanıdık geldi
twitter.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Manyetik kuzey kutbunun öngörülemeyen hareketliliği navigasyon teknolojisini olumsuz etkiliyor 3 ay Yeni Nissan Juke 2019'un sonunda tanıtılacak 3 ay Periscope misafir katılımcı dönemini başlatıyor 3 ay Sakıncalı içerikler Instagram üzerinde buzlanacak 3 ay Tesla batarya teknolojileri geliştiren Maxwell Technologies'i satın alıyor 3 ay Apex Legends yayınlandı: İşte EA'nın ücretsiz battle royale oyunu 3 ay AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı 3 ay Xiaomi Mi 8 Explorer Edition modeli global pazarda satışa çıkıyor 3 ay Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı 3 ay Nissan, Brexit nedeniyle İngiltere'deki X-Trail üretimini durdurma kararı aldı 3 ay Exynos işlemcili Samsung Galaxy S10 Plus için yeni bir Geekbench testi ortaya çıktı 3 ay BitTorrent birimi işleme başladı, ICO fiyatının 6 katına çıktı 3 ay Youtube "beğenmedim" düğmesini kaldırmayı düşünüyor 3 ay Microsoft'un yeni Chromium tabanlı tarayıcısını herkes deneyebilecek 3 ay PlayStation 5, eski modellerle uyumlu olabilir 3 ay AMD yeniden sahnede | RTX 2080'e rakip Radeon VII elimizde 3 ay Twitter CEO'su açıkladı: Tweet düzenleme özelliği geliyor 3 ay Gigabyte küçülmeye gidiyor 3 ay Galaxy S10 Plus, daha büyük bataryaya rağmen S9 Plus'tan ince olabilir 3 ay Organize İşler: Sazan Sarmalı Nasıl? İlk Filmden İyi mi? 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Raptor roket motorunun test görüntülerini yayınladı (VİDEO) Sonraki Xbox için yakında yeni bir çapraz platform desteği sunulacak 3 ay Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir 3 ay Samsung Galaxy Sport sızdırıldı 3 ay Safari yakında web sayfalarındaki reklamları engelleyebilir 3 ay Sevgililer günü için hediye önerileri 3 ay Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı 3 ay Apple'ın HomePod'u zararına, Apple TV’yi ise maliyetine sattığı ileri sürüldü 3 ay SIM kart dolandırıcılığı sayesinde kripto para hırsızlığı yapan adam, 10 yıl hapis cezası aldı 3 ay Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi 3 ay Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi 3 ay Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı 3 ay Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı 3 ay Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha 3 ay 32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor 3 ay WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi 3 ay Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor 3 ay Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim