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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Google, Microsoft ve Apple'a ziyaret

7 yıl
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179
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ABD'deki Silikon Vadisi'ne olan ziyareti basınımızda da geniş bir yer buldu. Pek çok konunun ele alındığı bildirilen gezide teknoloji dünyasını ilgilendiren kısımlar üzerinde fazla durulmasa da Google ve Apple ziyaretlerinde önemli ayrıntılar dikkatimizi çekti.
Cumhurbaşkanı'nın Twitter üzerinden paylaştığı Silikon Vadisi'ndeki gezide heyetin ilk ziyareti pek çok teknoloji devinin doğduğu Stanford Üniversitesi oldu. Üniversitede görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice heyete eşlik etti.

Daha sonra dünyanın en değerli şirketi Apple ve tepe yöneticisi Tim Cook ziyaret edildi. Üst yöneticiler tarafından brifing verilen gezide Tim Cook, iOS'da Türkçe klavye ve çok yakında Türkiye ofisinin açılışının da müjdesini verdi.

Gezinin sonraki durağında ise Google merkezi vardı. Kurucu ortaklardan Sergey Brin, ziyaret esnasında Project Glass olarak adlandırılan ve teknoloji gündemini oldukça meşgul eden giyilebilir gözlük bilgisayar konseptini tanıttı. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından denenen gözlüğün ekranında canlı video akışlarının gösterildiği Gül tarafından aktarıldı. Brin'in her karede Project Glass ile görüntülenmesi de dikkat çekiyor. Çünkü projenin en büyük destekçisi Brin ve her ortamda projesini tanıtmaktan geri kalmıyor.

Google'da sergilenen diğer bir teknoloji ise sürücüsüz araba oldu. GPS gibi lokasyon verilerine dayanarak tamamen otomatik pilot tarafından yönetilen arabalar geleceğin en önemli yenilikleri arasında gösteriliyor. Google'ın ABD'nin bazı bölgelerinde trafiğe çıkış onayı aldığı sürücüsüz araçla otobanda yaklaşık 120Km hızla yapılan deneme testine Gül ve Brin birlikte katıldı. 

Facebook ziyaretinin ardından diğer bir yazılım devi Microsoft da programın kapsamındaydı. Microsoft merkezinde Windows 8 ile ilgili brifing alan Gül, prototip Windows 8 tabletini de deneme imkanı buldu.

Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinde önemli sayıda Türk mühendis görev alıyor ve ziyaret esnasında da heyeti karşılayan gruplarda mühendislerimiz de yerini almış.

Türk heyetinin Silikon Vadisi'ndeki ziyaretinden ülkemiz adına önemli gelişmelerin doğacağı beklentisi hakim. Henüz ülkemizde resmi olarak mağazası bulunmayan Apple, yine resmi olarak ülkemizde ticari faaliyetlerde bulunmayan Google, Xbox ve Windows Phone ürünlerini resmi olarak ülkemize henüz getirmemiş olan Microsoft firmalarından bundan sonra önemli adımlar atmaları bekleniyor. Eğitimde fırsatları artırma projesi FATİH için de bu firmaların hazırlık yaptığı belirtiliyor.

https://twitter.com/#!/cbabdullahgul Yorum Yaz
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_LegendmJ_ 7 yıl en beğenilen
Ülke olarak teknolojide ne kadar geride kaldığımız görülmüştür herhalde.
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Foxbat 7 yıl
O silikon vadisindeki şirketlerin toplam değerleri Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının neredeyse 2 katı:(
Keşke ABD'nin Başkanının gelip te ülkemizde gezebileceği trilyon dolarlık bir silikon vadimiz olsaydı:((
Acaba orada, buradaki marka fanatiklerinin kavgalarını izleyip kahkayla gülen adamlar var mıdır?
O silikon vadisindeki şirketlerin toplam değerleri Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının neredeyse 2 katı:(Keşke ABD'nin Başkanının gelip te ülkemizde ge...
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CodeMachine 7 yıl
Başbakanlarımızın amerikan başkanlarının önünde el pençe divan durmasına alışkın olan vatandaşın bünyesine bu tür haretkerlet alerji yapıyor. Amerikan başkanı bile facebook kurucusu ile ikili görüşmeler yapıyorsa bizim cumhurbaşkanımızında teknoloji olarak dünyanın yönünü belirleyen firmalara bu şekilde geziler yapması neden yadırganıyor. İdeolojik saplantılarımızdan kurtulsak çok şeyler başaracağız ama bu durum için daha zaman var. "baştaki benim ideolojimden olduktan sonra herşey süper, tam tersinde her şey kötüdür" mantığından sıyrılın artık.
Başbakanlarımızın amerikan başkanlarının önünde el pençe divan durmasına alışkın olan vatandaşın bünyesine bu tür haretkerlet alerji yapıyor. Amerikan başkanı b...
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Fatz 6 yıl
İşin siyasi kısmı zartı zurtu şubu busu umrumda değil.

Cumhurbaşkanının, geleceğin teknolojilerinin hayat bulduğu dünya devi şirketleri ziyaret edip orada çalışan Türk mühendislerle ve şirketlerin kurucuları ile üst düzey yöneticileriyle (CEO, COO vs) temaslarda bulunmasını takdir ettim.
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astronot16 6 yıl
İyi iyi guzel cumhurbaskaninin teknolojiyle ilgili olmasi olumlu bir gelisme...
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astronot16 6 yıl
İyi iyi guzel cumhurbaskanİnin teknolojiyle ilgili olmasi olumlu bir gelisme...
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
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Birilerinin yapması gerekiyordu


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DH Misafiri 6 yıl
manyakurt
Oradaki Türk mühendislerin heyecanını paylaşmak isterdim, bir bölümdaş olarak kendime bakıyorum da o fotoğraf karesinde olmak benim için ancak bir hayel..

Oralarda olmak imkansız değil.Sadece çalışmak ve hayallerinin peşinden koşmak yeterlidir.Ama senin bir Mühendis adayı olarak önce Türkçe'mizi doğru kullanmalısın.
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tonikcin 6 yıl
-bukadar vergi aliyoz bari bizde boyle seylere butce ayiralim. demistir ama sonra
-neyse yaa bosver saat kacta yemek yicez acaba?
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Rainbow6 6 yıl
youtube meselesinide konustular mi acaba ?
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YGA 6 yıl
Ziyaretin nedenini konusmaya gerek yok. Bundan sonra Turkiye'ye bu ziyaret ne kazandirir bunu konusmak lazim. Birsey kazandirmazsa bizim vergiler nereye gidiyor sorusuna cevap ortada
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Vaudeville 6 yıl
Gezmek için Cumhurbaşkanı olan bir Cumhurbaşkanımız var. Söze daha ne hacet?
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RevivaL 6 yıl
Ziyaretin iyisi kötüsü olmaz
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DH Misafiri 7 yıl
Not Today!
DH MisafiriDoğru ya size ahmet necdet sezer gibi adamlar lazım o zaman doğru yannış ölümüne savunursunuz tıpkı istemediğiniz insanların doğruyu yaptığı halde onu ölümüne ideolojileriniz ile yargılamanız ve kötülemeniz gibi siz başınızı kumdam çıkarmamaya devam edin böyle daha iyi oluyor zannedin bu ülkede din siyaset gibi ideolojik birimlerin kurumların doğru ve yannışı 1 olduğu halde kişilerin bireylerin kendilerine göre esnetmesi sayesinde işine öyle geliyor diye avunup doğruya yannış diyecek kadar alçalmasına kadar gitmiştir ve gidiyordur hala bir sorunun bir cevabı olduğu gibi doğrunun veya yannışında bir cevabını olduğuna inananlara ne mutlu ancak işine geldiği gibi cevaplayanlara ve bunu ölümüne savunacak kadar emin olanlara diyecek sözüm yok çünkü zihniyetleri sabit insanlara ne yaparsanız yapın yaranamazsınız doğruyu yapıp söyleseniz dahii....
yannış tan sonrasını okumadım.

aklın almıyor ondandır takma kafana
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scorrpix 7 yıl
Bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu konuda açıkça ortaya çıkıyor.
Ne yapıldığından çok kimin yaptığıyla ilgileniyoruz ve ona göre yorum yapıyor yargılıyoruz.
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ItalianJakaBo 7 yıl
Böyle ziyaretlerin gerekli olduğunu düşünüyorum.(Tabi ki her şey sırası ile)
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