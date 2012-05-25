Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Google, Microsoft ve Apple'a ziyaret

Cumhurbaşkanı'nın Twitter üzerinden paylaştığı Silikon Vadisi'ndeki gezide heyetin ilk ziyareti pek çok teknoloji devinin doğduğu Stanford Üniversitesi oldu. Üniversitede görev yapan eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice heyete eşlik etti.





Daha sonra dünyanın en değerli şirketi Apple ve tepe yöneticisi Tim Cook ziyaret edildi. Üst yöneticiler tarafından brifing verilen gezide Tim Cook, iOS'da Türkçe klavye ve çok yakında Türkiye ofisinin açılışının da müjdesini verdi.





Gezinin sonraki durağında ise Google merkezi vardı. Kurucu ortaklardan Sergey Brin, ziyaret esnasında Project Glass olarak adlandırılan ve teknoloji gündemini oldukça meşgul eden giyilebilir gözlük bilgisayar konseptini tanıttı. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından denenen gözlüğün ekranında canlı video akışlarının gösterildiği Gül tarafından aktarıldı. Brin'in her karede Project Glass ile görüntülenmesi de dikkat çekiyor. Çünkü projenin en büyük destekçisi Brin ve her ortamda projesini tanıtmaktan geri kalmıyor.





Google'da sergilenen diğer bir teknoloji ise sürücüsüz araba oldu. GPS gibi lokasyon verilerine dayanarak tamamen otomatik pilot tarafından yönetilen arabalar geleceğin en önemli yenilikleri arasında gösteriliyor. Google'ın ABD'nin bazı bölgelerinde trafiğe çıkış onayı aldığı sürücüsüz araçla otobanda yaklaşık 120Km hızla yapılan deneme testine Gül ve Brin birlikte katıldı.





Facebook ziyaretinin ardından diğer bir yazılım devi Microsoft da programın kapsamındaydı. Microsoft merkezinde Windows 8 ile ilgili brifing alan Gül, prototip Windows 8 tabletini de deneme imkanı buldu.





Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinde önemli sayıda Türk mühendis görev alıyor ve ziyaret esnasında da heyeti karşılayan gruplarda mühendislerimiz de yerini almış.





Türk heyetinin Silikon Vadisi'ndeki ziyaretinden ülkemiz adına önemli gelişmelerin doğacağı beklentisi hakim. Henüz ülkemizde resmi olarak mağazası bulunmayan Apple, yine resmi olarak ülkemizde ticari faaliyetlerde bulunmayan Google, Xbox ve Windows Phone ürünlerini resmi olarak ülkemize henüz getirmemiş olan Microsoft firmalarından bundan sonra önemli adımlar atmaları bekleniyor. Eğitimde fırsatları artırma projesi FATİH için de bu firmaların hazırlık yaptığı belirtiliyor.