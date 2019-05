Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, popüler uzay şirketi SpaceX'in 2020'li yıllarda Mars'a insan gönderme projesine ortaklık edebileceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl kurulan Varlık Fonu'yla yakın zamanda yurt dışında ortaklıklar kurulabileceğini belirten Gedikli, bu doğrultuda Elon Musk'ın dev projeleriyle ilgilendiklerini ve şu anda değerlendirme yaptıklarını söyledi.



Katıldığı canlı yayında Varlık Fonu'nun henüz yeni bir yaklaşım olduğunu belirten Bülent Gedikli,"Varlık Fonu konsept olarak çok doğru bir yaklaşım. Bütün devletlerin uyguladığı bir şey, aslında biz bunu uygulamak için geciktik bile. Ancak tabi yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç henüz ortaya çıkmadı ama ben yine de gelecek için ümitliyim. Yeni bir vizyonla varlık fonu işlerlik kazanacak. Değişik fonksiyonları da olacak. Değişik çalışmalar olacak, mesela Elon Musk, SpaceX'in projesi var biliyorsunuz, oraya bile ortak olabiliriz...Şu an değerlendirme yapılıyor." ifadelerini kullandı.

SpaceX'in de maddi desteğe ihtiyacı var

Bülent Gedikli'nin bahsettiği bu ilginç ortaklık düşüncesinde elbette şu an için netleşmiş bir şey yok. Muhtemelen henüz SpaceX ile de herhangi bir iletişim kurulmamıştır. Ancak adımların atılması halinde SpaceX'in bu konuya sıcak yaklaşma ihtimali epey yüksek görünüyor. Zira şirketin Mars planlarındaki en büyük engellerinden birisi de bildiğiniz gibi yüksek maliyetler.

Elon Musk, uzay araştırmalarındaki bu inanılmaz maliyetlere bir çözüm olabilmek adına bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında SpaceX'i kurmuş ve bir zamanlar hayal olarak görülen tekrar kullanılabilir roketleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başlamıştı. Şirket şu sıralar neredeyse çıktığı her görevde Falcon 9 roketlerini başarıyla Yeryüzü'ne indiriyor ve zaman zaman daha önce indirdiği roketleri de tekrar uzaya fırlatıyor.Kısa sürede elde ettiği inanılmaz başarılarla uzay araştırmalarının gözde ismi haline gelen SpaceX, bugünlerde NASA ve ABD ordusu gibi dev kurumlarla ve diğer birçok uluslararası şirketle dolgun anlaşmalar yapıyor. Ancak Elon Musk, tüm bunlara rağmen yine de Mars yolculukları için maddi anlamda yeterli olmadıkları her fırsatta dile getiriyor. Bu doğrultuda artık mümkün olduğunca fazla uzay görevine çıkmaya çalıştıklarını belirten Musk, ayrıca gelir getirebilecek tüm fırsatları da değerlendirmeye çalışıyor.Yani bir başka deyişle SpaceX'in 2020'li yıllarda Mars'a insan gönderebilmek için her türlü desteğe ihtiyacı var. Türkiye'nin projeye ilgi duyması ve maddi destek olabileceğini belirtmesi büyük ihtimalle Elon Musk'ın da epey ilgisini çekecektir. Umuyoruz Bülent Gedikli'nin şu an için değerlendirme aşamasında olduklarını belirttiği bu düşünce bir an önce somut adımların atılmasıyla sonuçlanır.