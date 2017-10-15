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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in 2020'li yıllarda Mars'a insan gönderme planı Türkiye'nin de ilgisini çekmişe benziyor. İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli'nin ilginç açıklaması:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,7b
1
96
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, popüler uzay şirketi SpaceX'in 2020'li yıllarda Mars'a insan gönderme projesine ortaklık edebileceklerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl kurulan Varlık Fonu'yla yakın zamanda yurt dışında ortaklıklar kurulabileceğini belirten Gedikli, bu doğrultuda Elon Musk'ın dev projeleriyle ilgilendiklerini ve şu anda değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Katıldığı canlı yayında Varlık Fonu'nun henüz yeni bir yaklaşım olduğunu belirten Bülent Gedikli,"Varlık Fonu konsept olarak çok doğru bir yaklaşım. Bütün devletlerin uyguladığı bir şey, aslında biz bunu uygulamak için geciktik bile. Ancak tabi yeni bir yaklaşım olduğu için istediğimiz sonuç henüz ortaya çıkmadı ama ben yine de gelecek için ümitliyim. Yeni bir vizyonla varlık fonu işlerlik kazanacak. Değişik fonksiyonları da olacak. Değişik çalışmalar olacak, mesela Elon Musk, SpaceX'in projesi var biliyorsunuz, oraya bile ortak olabiliriz...Şu an değerlendirme yapılıyor." ifadelerini kullandı.

SpaceX'in de maddi desteğe ihtiyacı var


Bülent Gedikli'nin bahsettiği bu ilginç ortaklık düşüncesinde elbette şu an için netleşmiş bir şey yok. Muhtemelen henüz SpaceX ile de herhangi bir iletişim kurulmamıştır. Ancak adımların atılması halinde SpaceX'in bu konuya sıcak yaklaşma ihtimali epey yüksek görünüyor. Zira şirketin Mars planlarındaki en büyük engellerinden birisi de bildiğiniz gibi yüksek maliyetler.
Elon Musk, uzay araştırmalarındaki bu inanılmaz maliyetlere bir çözüm olabilmek adına bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında SpaceX'i kurmuş ve bir zamanlar hayal olarak görülen tekrar kullanılabilir roketleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başlamıştı. Şirket şu sıralar neredeyse çıktığı her görevde Falcon 9 roketlerini başarıyla Yeryüzü'ne indiriyor ve zaman zaman daha önce indirdiği roketleri de tekrar uzaya fırlatıyor.

Ayrıca Bkz. "SpaceX, 10 ay içerisinde 12. roketini indirdi: İşte görüntüler"
Kısa sürede elde ettiği inanılmaz başarılarla uzay araştırmalarının gözde ismi haline gelen SpaceX, bugünlerde NASA ve ABD ordusu gibi dev kurumlarla ve diğer birçok uluslararası şirketle dolgun anlaşmalar yapıyor. Ancak Elon Musk, tüm bunlara rağmen yine de Mars yolculukları için maddi anlamda yeterli olmadıkları her fırsatta dile getiriyor. Bu doğrultuda artık mümkün olduğunca fazla uzay görevine çıkmaya çalıştıklarını belirten Musk, ayrıca gelir getirebilecek tüm fırsatları da değerlendirmeye çalışıyor.

Yani bir başka deyişle SpaceX'in 2020'li yıllarda Mars'a insan gönderebilmek için her türlü desteğe ihtiyacı var. Türkiye'nin projeye ilgi duyması ve maddi destek olabileceğini belirtmesi büyük ihtimalle Elon Musk'ın da epey ilgisini çekecektir. Umuyoruz Bülent Gedikli'nin şu an için değerlendirme aşamasında olduklarını belirttiği bu düşünce bir an önce somut adımların atılmasıyla sonuçlanır.

http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1670964-gedikli Yorum Yaz
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volkie 2 yıl en beğenilen
marsa ilk ve en büyük camiyi biz yapmalıyız ve açılışına da kainatin lideri de gidecekse neden olmasın.
3 Yanıt Yanıtla +138
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koyunsavar 2 yıl tahir40
Namaz derdi olmayanlar olarak kıblenin ne tarafa olduğu ile neden ilgilisiniz?
3 Yanıt Yanıtla +110
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tahir40 2 yıl
Marsa gidersek kıble ne taraf olacak? Ya namaz saatlerimiz? Diyanetin bu işlere el atması lazım yoksa gidemeyiz.
5 Yanıt Yanıtla +71
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1 Avatar
firtinax 2 yıl
Dostum Elon giderken bizi de Mars'a atıver.
RTE
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SauronArweneAşık 2 yıl
marsa gidek bizde yav
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WarSaw 2 yıl
ha bi sen eksiktin sen önce vatandaşından sömürdüğün paralarla ülkene hizmet et
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mavizaman 2 yıl
mesela Elon Musk, SpaceX'in projesi var biliyorsunuz, oraya bile ortak olabiliriz...Şu an değerlendirme yapılıyor.

:D hiç güleceğim yoktu ilahi.
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ElektrikliJeneratör 2 yıl
Bu haber fena yobaz doğurmuş. Severim yobazı. Şşş Yobaz İşine gelir gavur dersin, düşman dersin, işine gelir ortak dersin, müttefik dersin (hatta adamları sonsuza dek cehennemde yakmaktan da geri kalmazsın). Bu tarz vizyon isteyen yatırımlar, yatırımcıda sırf para var diye dahil edilmez ortaklığa. Para ile birlikte "PR" "Kültürel Birikim" ve "yetişmiş muhataplar" ister. Hangisi var bizde? He? Olmadı dimi! Bence de olmadı. Elon a göre de olmaz. Amariga ya göre ise hiiiiiiç olmaz o iş. Hadi yobaz çek çayından bir yudum.
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FightFor1 2 yıl
Tanımadığı insanlara karşı "sizin dinle alakanız yok", "sizin namaz derdiniz yok" gibi karşısındaki insanı kafirlikle, dinsizlikle itham edenler, bunu ima edenler herhalde Peygamberimizin hadisinden haberleri yok. Biraz haddinizi bilin. Alakalı alakasız her konuda dine ve dindarlara saldıranlardan ne kadar nefret ediyorsam, kendisi ve kendisi gibi düşünmeyenlere dinsiz diyenlerden ve ima edenlerden de o kadar nefret ediyorum. Yahu müslümanlık lafla olmaz, müslüman biraz hoşgörülü olur, zehirli bir dil kullanmaz, ayrıştırıcı değil birleştirici olur.
“Her kim bir mü’mini kafirlikle damgalarsa şüphesiz kafir olur. Bir mü’mini kafirlikle suçlamanın küfre yol açmasının sebebi, bu suçlamanın iman özüne karşı girişilmiş bir saldırı niteliği taşımasıdır. “ (El-İslam (Said Havva) Sh: 95, Beyrut/1981)
Rasulullah (s.a.v.): “Herhangi bir kimse, din kardeşine “Ey kafir!” derse, bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise ne ala. Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner.” buyurdular. (Müslim 1/319)
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Mianfei 2 yıl
Bu kadar milleti 15 sene hüptürsem bende olacaklardan korkup marsa kaçardım
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Hümiyettin 2 yıl
Yine alakasız bir konunun altında din tartışması çıkarmayı başarabilmişler
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firat_kilic 2 yıl
elon ın işine yatırım yapıp kar diyor peki geleni milletine bölüştürecekmisin? Cemaatçilik nedir? havuzculuk nedir? toplanan para pay ediliyor mu? bunların en büyüğü millet olmaktır. Cumhuriyeti kurtuluş savaşında her kuran kişi ve alt nesli ortaktır.
1 bu ortaklığa bu cumhuriyeti kuran millete sormadan başka 5 milyon ortak sokamassın.
2 her hangi kar var ise önce ayrım yapmadan dengeli millete bölüştüreceksin. iş yapıp kendi adamına aktarmayacaksın, kendine her yıl kaldırım döşeme işi çıkartıp parayı kendi yandaşlarına aktarmayacaksın. üretmemek içeride bir tarafın diğer tarafı yemesidir. Kanser ile sonuçlanır.
3 artık toplumun %70i neyin ne olduğunu öğrendi.
4 çanlar birileri için çalıyor savaş vs istediğin bahaneyi çıkarsan bile artık uyanış bitmek üzere %70 ok.
5 artık adam gibi asgari ücret vermeyi öğrenin. Türkiyeye gelen her iş ölüyor. Herkes diplomasız herkesin işini yapıyor. Hangi meslek kazandırıyorsa herkes oraya hücum ediyor. Bilgisayarcılar eskiden biftek yerdi şimdi 3.5tl tavuk ekmek bu adam nasıl evlenir nasıl çocuk yapar nasıl ev alabilir? savaşlar önce ekonomik başlar iç savaşı görüyormusunuz ekonomik olanı?
Ben çökertme matematiği görüyorum 2005ten beri. Herkes en sonunda bu noktada görmeye başladı. Ben ise 12yıl kaybettim. Ülke değiştirebilirdim. Uyandırmayı tercih ettim. Uyandırdıklarım ise pirana balıkları olmuş. Devleti düzeltmek yerine beni yemeye çalışanlarıda oldu&oluyor. Devlet yönetmek o kadar da zor değil. İnsanları yaşayan ölüler zombilere, piranalara çevirmesinler.
77milyon asgari ücreti 5bin istesin 5bin verilir. İsteyen nerede? Neredeyse birleşsin ve istesin.
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Joe.Joe 2 yıl
Eey Elon, sen kimsin ya?
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