SpaceX, 10 ay içerisinde 12. roketini indirdi: İşte görüntüler

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bir zamanlar yalnızca bir hayal olarak görülen "roketlerde tekrar kullanılabilirliği" artık yavaş yavaş sıradan bir iş haline getirmeye başlıyor. Bu hafta sadece üç gün içerisinde 2 farklı göreve çıkan şirket, her iki görevde de kusursuz bir başarı elde etti. Ayrıca görevlerden birisinde daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketi tekrar uzaya fırlatıldı.

2017'de toplam 12 başarılı iniş

Iridium 3 ve Echostar 105/SES-11 görevlerinde çekilmiş muhteşem fotoğraflar için galerimize göz atabilirsiniz:

https://www.theverge.com/2017/10/11/16455292/spacex-live-stream-time-falcon-9-launch-echostar-105-ses-11-reusable-rocket

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Bu haftaki ilk görevine Pazartesi günü çıkan SpaceX, ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait 10 farklı uyduyu yörüngeye taşıdı. Iridium'la toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya sahip olan şirket, Pazartesi günkü görevle birlikte 470 milyon dolarlık anlaşmanın üçüncü ayağını da başarıyla tamamlamış oldu.Haftanın ikinci göreviyse biraz daha enteresandı. Echostar 105/SES-11 isimli bu görevde Kuzey Amerika bölgesine yüksek çözünürlüklü televizyon yayınları sağlayacak bir uyduyu yer eş zamanlı yörüngeye taşıyan SpaceX, üçüncü kez daha önce kullanılmış bir Falcon 9 roketini tekrar uzaya fırlattı. Hatırlayacağınız üzere şirket geçtiğimiz Mart ayında ilk kez bu başarıyı göstermiş ve tekrar kullanılabilirliği tam anlamıyla hayata geçirerek uzay araştırmaları tarihine geçmişti.Echostar 105/SES-11 görevinin kalkış ve iniş görüntüleri:SpaceX, bu hafta çıktığı iki görevle birlikte Aralık 2015'teki ilk başarılı inişinin ardından bugüne kadar toplam 18 Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmeyi başarmış oldu. İniş denemelerindeki başarı yüzdesini her geçen gün artırmaya devam eden şirket; 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise şimdiden 12 Falcon 9 roketi indirdi. Bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Şirket CEO'su Elon Musk, tekrar kullanılabilirlikte arzu edilen seviyeye ulaşıldığında uzay araştırmaları maliyetlerinde 100 kata yakın bir düşüş olacağını söylüyor.Tabi SpaceX'in tüm bu tekrar kullanılabilirlik hayalleri aslında çok daha büyük bir planın bir parçası. Zira Elon Musk'ın nihai hedefi hepinizin de bildiği üzere Mars'ta bir koloni kurmak. Musk, bu nihai hedefini devasa tekrar kullanılabilir uzay araçları ve roketlerle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bakalım şirket, bu büyük Mars hayalini ne zaman gerçeğe dönüştürecek.