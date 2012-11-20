CyanogenMod yerleşik müzik uygulaması Play Store’a geldi

Haber Editörü
Bağımsız ROM geliştirici topluluğu CyanogenMod tarafından, kişisel Android ROM'larında kullanmak üzere geliştirilen yerleşik müzik uygulaması indirmeye sunuldu.
Apollo adındaki uygulama çok beğeniliyor ve kişisel ROM'lar haricinde bağımsız bir uygulama olması için istekler geliyordu.
Yunan retro tarzını yansıtan Apollo, ücretsiz sürümünde reklam gösterimlerine yer veriyor. 0.99$ ücret karşılığı ise bu reklamlardan kurtulabiliyorsunuz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrew.apollo.play
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Ultra + + + Yobaz dadandı anasayfaya
kaynak istiyorsanız ilgili hadisleri okuyabilirsiniz.
Nediyon la değişik
Sen ne diyon lan.
Beyler adam doğru söylüyor ilahi dinlememiz lazim kafa ucmus hacı abinin
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