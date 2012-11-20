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CyanogenMod yerleşik müzik uygulaması Play Store’a geldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bağımsız ROM geliştirici topluluğu CyanogenMod tarafından, kişisel Android ROM'larında kullanmak üzere geliştirilen yerleşik müzik uygulaması indirmeye sunuldu.

Apollo adındaki uygulama çok beğeniliyor ve kişisel ROM'lar haricinde bağımsız bir uygulama olması için istekler geliyordu. 

Yunan retro tarzını yansıtan Apollo, ücretsiz sürümünde reklam gösterimlerine yer veriyor. 0.99$ ücret karşılığı ise bu reklamlardan kurtulabiliyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrew.apollo.play

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LegendM 7 yıl en beğenilen
Power amp ustune uygulama cikamazz
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THESTER 6 yıl
Apolloyu bende kullanıyorum çok kaliteli uygulama cidden
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Dexter61 7 yıl
DH Misafiri
müziğin dinimizce haram kılındığını hatırlatırım. bu tarz harama yöneltici haberler yayınlamayalım lütfen...kaynak istiyorsanız ilgili hadisleri okuyabilirsiniz.

Ultra + + + Yobaz dadandı anasayfaya
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marancı 7 yıl
Bu son zamanlarda sıkça rastlanan dini motifli gibi gorunen provakatif yorumlari lütfen kale almayiniz. Maksatkari başka bunu yazan adamlarin
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emiLL 7 yıl
Ben beğenmedim açıkçası. Galaxy s3 stock player daha işlevsel ve minimalist gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
müziğin dinimizce haram kılındığını hatırlatırım. bu tarz harama yöneltici haberler yayınlamayalım lütfen...
kaynak istiyorsanız ilgili hadisleri okuyabilirsiniz.
7 Yanıt Yanıtla
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arda_xl 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
müziğin dinimizce haram kılındığını hatırlatırım. bu tarz harama yöneltici haberler yayınlamayalım lütfen...
kaynak istiyorsanız ilgili hadisleri okuyabilirsiniz.

Nediyon la değişik
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Nemésis 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
müziğin dinimizce haram kılındığını hatırlatırım. bu tarz harama yöneltici haberler yayınlamayalım lütfen...
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Sen ne diyon lan.
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swat882 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
müziğin dinimizce haram kılındığını hatırlatırım. bu tarz harama yöneltici haberler yayınlamayalım lütfen...
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Beyler adam doğru söylüyor ilahi dinlememiz lazim
kafa ucmus hacı abinin
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LegendM 7 yıl en beğenilen
Power amp ustune uygulama cikamazz
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Jacobıan 7 yıl
CyanogenMod birde kendine ait telefon çıkarsa kimse tutamaz
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