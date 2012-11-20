CyanogenMod yerleşik müzik uygulaması Play Store’a geldi





Bağımsız ROM geliştirici topluluğu CyanogenMod tarafından, kişisel Android ROM'larında kullanmak üzere geliştirilen yerleşik müzik uygulaması indirmeye sunuldu.





Apollo adındaki uygulama çok beğeniliyor ve kişisel ROM'lar haricinde bağımsız bir uygulama olması için istekler geliyordu.





Yunan retro tarzını yansıtan Apollo, ücretsiz sürümünde reklam gösterimlerine yer veriyor. 0.99$ ücret karşılığı ise bu reklamlardan kurtulabiliyorsunuz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrew.apollo.play