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Cyanogen'den C-Apps geliyor

Android dünyasının sevilen ekiplerinden Cyanogen, üretici ortaklarının akıllı telefonlarına yönelik olarak geliştirdiği uygulamaları CyanogenMod dünyasına da sunuyor.
3 yıl
3,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyanogen'den C-Apps geliyor


Uzun süre bağımsız Android ROM'ları geliştirerek ekosistemde kendisini tanıtan ve daha sonra ticari hayata atılan Cyanogen topluluğu, şirket yapısında da bölünmeye gitmişti. Android kullanıcılarına yönelik CyanogenMod yapıları geliştirmeye devam eden firma, OnePlus gibi üretici ortaklarının cihazlarına yönelik olarak da Cyanogen OS platformunu ortaya çıkarmıştı. 

Cyanogen OS, firmanın daha çok yatırım yaptığı ve çeşitli ortaklıklara imza attığı resmi bir platform oldu. Trucaller ve Boxer gibi popüler yapımların geliştiricileri ile ortaklık kurularak, teknolojilerini temel alan uygulamaların Cyanogen OS platformuna sunulması buna bir örnek.
Cyanogen ekibi şimdi resmi Cyanogen OS platformu için geliştirdiği uygulamaları bir pakette topladı ve CyanogenMod takipçilerine de sunmaya başladı. Cyanogen C-Apps adındaki bu paket CyanogenMod 12.1 sürümleri ve sonrası ile uyumlu olacak.

Paket içerisinde tema mağazası, Cyanogen hesap yönetim uygulaması, Audio FX ses ayar uygulaması, galeri, Truecaller entegreli Dialer numara çevirici, Boxer entegreli mail uygulaması Email gibi örnekler yer alıyor. Paket an itibariyle indirilebilir durumda.  

https://cyngn.com/c-apps Yorum Yaz
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LGSalesB 3 yıl en beğenilen Patren
patren
Cyanogen birazda samsung icin calissa guzel olcak

Samsung exynons islemcilerinin kaynak kodlarini yayimlasa da calissa..
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fthkn 3 yıl
Girişimcilik budur ya. Zaten hazır bir sistem yardımıyla kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz ama Türkiyede değil tabi dinamizmin merkezi Amerikada. Hala fırsatlar ülkesi olmaya devam ediyor Amerika. Biz de birbirimizi aynen yemeye devam ediyor Celali ayaklanmalarından beri. Paylaşamadığımız nedir anlamıyorum.
Girişimcilik budur ya. Zaten hazır bir sistem yardımıyla kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz ama Türkiyede değil tabi dinamizmin merkezi Amerikada. Hala fırsatla...
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DH Misafiri 3 yıl
Download linki var mı arkadaşlar?
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eXteras 3 yıl
Google telefonlara kendi uygulamalarını önceden yüklüyor diye topa tutup sonra boxer ile vs anlaşıp tükürdüğünü yalayan cyanogen değil mi bunlar?
Hala ana güncellemeyi google çıkarıyor, api eklerse google ekliyor cyanogen de kendi sürümüne uyarlıyor. Böyle olduğu sürece lafta kalır google ın kafasına sıkma planları.
Ve evet arkadaşa stabilite konusunda katılıyorum, artık stabil sürüm bulmak zor alayı nightly.
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wolf silver 3 yıl
Artık Cyanogenmod eskisi gibi değil. İşin içine para karıştı telefonlar daha stabil olamıyor. Cyanogenmod 11 ilk başlarda kullandım iyiydi ancak yavaş yavaş telefon kasmaya zorlamaya başladı.(wipe falan yapmama rağmen) Sonra Cyanogenmodu silip Samsung romunu yükledim. Nasıl olsa ikisi kasıyor diye..
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kadirirdem 3 yıl
Ben Samsung un yerinde olsam bu cyanogen modu alırım...
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Patren 3 yıl
Cyanogen birazda samsung icin calissa guzel olcak
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LGSalesB 3 yıl Patren
patren
Cyanogen birazda samsung icin calissa guzel olcak

Samsung exynons islemcilerinin kaynak kodlarini yayimlasa da calissa..
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fthkn 3 yıl
Girişimcilik budur ya. Zaten hazır bir sistem yardımıyla kendi şirketinizi kurabiliyorsunuz ama Türkiyede değil tabi dinamizmin merkezi Amerikada. Hala fırsatlar ülkesi olmaya devam ediyor Amerika. Biz de birbirimizi aynen yemeye devam ediyor Celali ayaklanmalarından beri. Paylaşamadığımız nedir anlamıyorum.
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