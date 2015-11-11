Cyanogen'den C-Apps geliyor





Uzun süre bağımsız Android ROM'ları geliştirerek ekosistemde kendisini tanıtan ve daha sonra ticari hayata atılan Cyanogen topluluğu, şirket yapısında da bölünmeye gitmişti. Android kullanıcılarına yönelik CyanogenMod yapıları geliştirmeye devam eden firma, OnePlus gibi üretici ortaklarının cihazlarına yönelik olarak da Cyanogen OS platformunu ortaya çıkarmıştı.





Cyanogen OS, firmanın daha çok yatırım yaptığı ve çeşitli ortaklıklara imza attığı resmi bir platform oldu. Trucaller ve Boxer gibi popüler yapımların geliştiricileri ile ortaklık kurularak, teknolojilerini temel alan uygulamaların Cyanogen OS platformuna sunulması buna bir örnek.

Cyanogen ekibi şimdi resmi Cyanogen OS platformu için geliştirdiği uygulamaları bir pakette topladı ve CyanogenMod takipçilerine de sunmaya başladı. Cyanogen C-Apps adındaki bu paket CyanogenMod 12.1 sürümleri ve sonrası ile uyumlu olacak.





Paket içerisinde tema mağazası, Cyanogen hesap yönetim uygulaması, Audio FX ses ayar uygulaması, galeri, Truecaller entegreli Dialer numara çevirici, Boxer entegreli mail uygulaması Email gibi örnekler yer alıyor. Paket an itibariyle indirilebilir durumda.

https://cyngn.com/c-apps