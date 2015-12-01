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Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var

ABD'de olduğu kadar ülkemizden de çılgın indirimleri takip edilen Cyber Monday - Siber Pazartesi yine en çok alışveriş yapılan gün oldu ancak gelecek yıl böyle olmayabilir.
3 yıl
2,3b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var


ABD'de çılgın alışverişlerin yaşandığı en önemli günler Şükran Günü ve takip eden Kara Cuma olarak bilinir. İnternet üzerinden büyük indirimlerin yapıldığı Cyber Monday - Siber Pazartesi ise sonradan ortaya çıkmış yapay bir gün ancak en yüksek ciroya sadece o gün ulaşılıyor. 

Yapılan analizlere göre Siber Pazartesi günü ABD'de internet üzerinden toplam 3 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Bu rakam ABD tarihindeki en büyük çevrimiçi alışveriş miktarını gösterirken, geçen yıla göre de yüzde 12 civarında artış yaşandı. Bununla birlikte üç önemli günün art arda gelmesi Siber Pazartesi'nin büyüsünü bozabilir. 

Üç büyük günün art arda gelmesi nedeniyle, Şükran Günü öncesinde başlayan indirimler Kara Cuma ve devam eden haftasonuna uzayarak toplamda 4 güne çıkıyor. Siber Pazartesi başladığında ise zaten sınırlı sayıda olan pek çok ürün raflarda kalmamış oluyor. Kaynaklar Siber Pazartesi öncesinde stokların yüzde 70 oranında tükendiğini gösteriyor. Örneğin Samsung'un 60 inçlik 4K LED televizyonu Kara Cuma indirimlerinde tükendi ve Siber Pazartesi'nde bulabilmek mümkün olmadı. Hatta Amazon'un üç hafta öncesinden Kara Cuma indirimlerine başladığına da şahit olduk.

Siber Pazartesi indirimlerinde yaşanan stok sıkıntısı, alışveriş hacmini de düşürebilir zira bu yıl artış oranları çok sınırlı kaldı. Eğer ticaret devleri yeni bir çözüm bulamazlarsa önümüzdeki yıl elde edilen ciroda bu yıl ki kadar yüksek bir rakama çıkılamayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.cnet.com/news/cyber-monday-breaks-sales-record-again-but-perhaps-not-for-long/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Aynı ürünü, taa Amerikadan üstelik gümrükte vergisi ödenmiş halde, ülkemizden daha ucuza almak da ülkemizin ayıbı herhalde.
Kimse ülkemizde vergi fazla ondan oluyor, sevkiyat masrafları vs demesin. Asusun bir ultrabook modeli Amazonda 700 dolar. Artı gümrük vergisi ve kargosu 850 dolar. Dolar 3 lira desen 2500 tl yapıyor. Ülkemizde ise en ucuz 3500 tl. Yani %40 a yakın daha pahalı.
Aynı ürünü, taa Amerikadan üstelik gümrükte vergisi ödenmiş halde, ülkemizden daha ucuza almak da ülkemizin ayıbı herhalde.Kimse ülkemizde vergi fazla onda...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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alprkrkmz 3 yıl Mode03
Aynen öyle. Bugün bir pentel graphgear kalem bile ülkemize göre yüzde 50 daha ucuz. Bugün standart bir Usb kablosunu bile yurt dışından alıyorsam ülkemiz firmalarının oturup bir düşünmesi lazım. Elin Amerikan alışveriş firması bile bana müşteri olarak daha düzgün hizmet veriyor. Kendi ülkemizde ise firmalar afedersiniz hayvan gibi muamele yapıyorlar müşteriye.
Aynen öyle. Bugün bir pentel graphgear kalem bile ülkemize göre yüzde 50 daha ucuz. Bugün standart bir Usb kablosunu bile yurt dışından alıyorsam ülkemiz firma...
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1BilimAdamı 3 yıl
demin 3buçuk dolara piston2 kulaklık aldım 2 aya gelir bakalım nasıl
aynısı hepsiburadada 89.90tl
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ardabeyim 3 yıl 1BilimAdamı
link var mı
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bazı şeyler çok uygun fiyata düşüyor
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Patren 3 yıl
2 gündür bakıyorum ekran kartı ve işlemcilere hiç bir indirim yok tamamen amerikan vatandaşlarını alışveriş yapsınlar diye goygoyluyorlar
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Aynı ürünü, taa Amerikadan üstelik gümrükte vergisi ödenmiş halde, ülkemizden daha ucuza almak da ülkemizin ayıbı herhalde.
Kimse ülkemizde vergi fazla ondan oluyor, sevkiyat masrafları vs demesin. Asusun bir ultrabook modeli Amazonda 700 dolar. Artı gümrük vergisi ve kargosu 850 dolar. Dolar 3 lira desen 2500 tl yapıyor. Ülkemizde ise en ucuz 3500 tl. Yani %40 a yakın daha pahalı.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Mode03 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
Aynı ürünü, taa Amerikadan üstelik gümrükte vergisi ödenmiş halde, ülkemizden daha ucuza almak da ülkemizin ayıbı herhalde.
Kimse ülkemizde vergi fazla ondan oluyor, sevkiyat masrafları vs demesin. Asusun bir ultrabook modeli Amazonda 700 dolar. Artı gümrük vergisi ve kargosu 850 dolar. Dolar 3 lira desen 2500 tl yapıyor. Ülkemizde ise en ucuz 3500 tl. Yani %40 a yakın daha pahalı.

Bana bu ulkede birseyler ureterek para kazanan birilerini gosterebilir misin ?
O yuzde 40 dediin kar orani bizim yatarak para kazanmayi aliskaanlik haline getirmis esnafımızin cebine gidiyor
10 lira da ucuz olsa acelen yoksa yurtdiaindan alacaksin para oraya gitsin gina geldi bu kan emicilerden
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