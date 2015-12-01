Cyber Monday yine satış rekorlarına sahne oldu ancak gerileme eğilimi var





ABD'de çılgın alışverişlerin yaşandığı en önemli günler Şükran Günü ve takip eden Kara Cuma olarak bilinir. İnternet üzerinden büyük indirimlerin yapıldığı Cyber Monday - Siber Pazartesi ise sonradan ortaya çıkmış yapay bir gün ancak en yüksek ciroya sadece o gün ulaşılıyor.





Yapılan analizlere göre Siber Pazartesi günü ABD'de internet üzerinden toplam 3 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Bu rakam ABD tarihindeki en büyük çevrimiçi alışveriş miktarını gösterirken, geçen yıla göre de yüzde 12 civarında artış yaşandı. Bununla birlikte üç önemli günün art arda gelmesi Siber Pazartesi'nin büyüsünü bozabilir.





Üç büyük günün art arda gelmesi nedeniyle, Şükran Günü öncesinde başlayan indirimler Kara Cuma ve devam eden haftasonuna uzayarak toplamda 4 güne çıkıyor. Siber Pazartesi başladığında ise zaten sınırlı sayıda olan pek çok ürün raflarda kalmamış oluyor. Kaynaklar Siber Pazartesi öncesinde stokların yüzde 70 oranında tükendiğini gösteriyor. Örneğin Samsung'un 60 inçlik 4K LED televizyonu Kara Cuma indirimlerinde tükendi ve Siber Pazartesi'nde bulabilmek mümkün olmadı. Hatta Amazon'un üç hafta öncesinden Kara Cuma indirimlerine başladığına da şahit olduk.





Siber Pazartesi indirimlerinde yaşanan stok sıkıntısı, alışveriş hacmini de düşürebilir zira bu yıl artış oranları çok sınırlı kaldı. Eğer ticaret devleri yeni bir çözüm bulamazlarsa önümüzdeki yıl elde edilen ciroda bu yıl ki kadar yüksek bir rakama çıkılamayacağı tahmin ediliyor.

http://www.cnet.com/news/cyber-monday-breaks-sales-record-again-but-perhaps-not-for-long/