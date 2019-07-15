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Cyberpunk 2077’de çocuklar ve senaryo NPC’leri hariç herkese saldırabileceğiz

Cyberpunk 2077'de çocuklar ve senaryo bağı olan NPC'ler hariç istediğiniz herkese saldırabileceksiniz. CDPR'in bir önceki oyunu The Witcher 3'te olmayan bu özellik yeni oyunda mümkün hale geliyor.
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Cyberpunk 2077’de çocuklar ve senaryo NPC’leri hariç herkese saldırabileceğiz
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Açık dünya oyunlarını daha gerçekçi hale getiren NPC’ler, (non-player character) oynadığımız oyunlara göre farklı muamelelerle karşılaşabiliyor. Bazı oyunlarda sadece görev dağıtıp laflamamıza yarayan karakterler, bazı oyunlarda ise üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdikleri gibi bazen de oyuncuların şiddetine maruz kalabiliyor. Örneğin Fallout ve Elder Scroll serilerinde istisnalar da olsa hemen hemen her NPC’ye saldırabiliyorsunuz.

CD Projekt Red’in (CDPR) merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077’de ise istediğimiz herkese şiddet uygulayıp uygulayamayacağımızı merak eden masoncool4566 rumuzlu bir Reddit üyesi CDPR’e Twitter üzerinden, “Şehirde ne tür barbarlıklara kalkışabiliriz? Sıradan insanlara da saldırabilecek miyiz?” sorularını yöneltmiş.

Kullanıcıya CDPR’den gelen, “Selam, çocuklar ve senaryoyla bağlantılı NPC’ler hariç hemen hemen herkese düşmanca tavırlarınızı gösterebilirsiniz.” şeklindeki cevap bizleri oyunda nasıl bir dünyanın beklediğini gösterir nitelikte olmuş. CDPR, önüne gelene saldırmaya çalışan oyuncuları da uyarmaktan geri kalmamış. Zira, firmaya göre amaçsızca göstereceğimiz düşmanca tavrın bir karşılığı olacak. Çetelerin ya da polisin hâkim olduğu bölgelerde gerçekleştireceğimiz eylemler neticesinde bölgenin sahipleri bize dünyayı dar etmeye çalışacak.

Hatırlanacağı üzere, CDPR’in bir önceki oyunu The Witcher 3’te NPC’lere saldıramıyorduk. Geliştiricinin Cyberpunk 2077’de farklı bir yol izlemesi ise oyunu daha gerçekçi yapma niyeti olarak okunabilir. Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde yayınlandığında Night City’de terör estirmenin sonuçlarını hep birlikte deneyimleyebileceğiz.


https://www.gamesradar.com/cyberpunk-2077-attack-npcs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaleyDeskop 57 dk.
çocuk kadın vs ayar oluyorum, oyun değil mi bu vur geç. Zaten yanı başımızda kaç bin çocuk öldü, hiç kimsede ses çıkarmadı. Çocukken ölmek belki daha iyi olurdu bu kadar sorun ile uğraşmaktansa...
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