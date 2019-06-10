Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor

Son yılların en merakla beklenen oyunlarından olan Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi nihayet belli oldu. CD Project Red'in altı yıldır üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de çıkış yapacak.