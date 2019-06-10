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Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor

Son yılların en merakla beklenen oyunlarından olan Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi nihayet belli oldu. CD Project Red'in altı yıldır üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de çıkış yapacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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35
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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CD Project Red, oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni yapımı Cyberpunk 2077 ile ilgili bugün yeni bazı detaylar verdi. Microsoft'un E3 2019 sunumuna katılan şirket, Cyberpunk 2077'nin yeni bir fragmanını yayınladı ve çıkış tarihini açıkladı. İşte fragman (sürpriz bir son bekliyor):


Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de piyasaya sürülecek. E3 tanıtımının ardından oyunun Steam sayfası da güncellendi. Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca Steam sayfasındaki ifadelere göre Cyberpunk 2077, Türkçe altyazı desteğiyle çıkışını gerçekleştirecek.

Oyunun tanıtım yazısı:


Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OL
Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat.

GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City’nin devasa açık dünyasına adım at.

EBEDÎ YAŞAM BAHŞEDEN İMPLANTI ÇAL
Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş. 

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GAMBIT 1 hf. en beğenilen
KEANU REEVES
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FEARTR 1 hf. Güney Mestan
ödediğin tutar adamın cebine dolar hesabı girdiği için senin alman ile başkasının alması arasında bir fark yok kardeşim. yurt dışındaki de 40 dolara alıyor sende. Türkçe alt yazıya bence şükür etmelisin ki türkiye de korsan oyun bu kadar yaygınken hala direniyorlar.
ödediğin tutar adamın cebine dolar hesabı girdiği için senin alman ile başkasının alması arasında bir fark yok kardeşim. yurt dışındaki de 40 dolara alıyor sen...
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UnicornKnight 1 hf.
AAA oyunlara ücret karşılığı altyazı çıkaracağı vaadiyle çoluk çocuğun üç kuruşuna çöken fikri mülkiyet hırsızları karalar bağlamışlardır şimdi eheh.
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asko56 1 hf.
250 tl artık çerez parası sizin konsolda oyunun kaç para oldugundan haberiniz yok herhalde steamda 250 tl istedigi kadar olsun oyun kodu olarak 170 -200 arası bulunur
store.playstation.com/...
microsoft.com/...
gamesatis.com/...
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FlyingUnderpants 1 hf.
oha heyecanlandım izleyince ama daha 1 yıl varmış.
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deckartes 1 hf.
ALLAHIM SANA GELİYORUM ! !
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denizbay1 1 hf.
Maalesef ön sipariş fiyatı abartılı pahalı!
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AlaşHun 1 hf.
Kesinlikle parasını hak eden bir oyun
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UnicornKnight 1 hf.
hırsızlığına kılıf uydurup hırsız olmadığına dair kendi kendini kandırmaya çabalayan hırsızların alabildiğine zavallıca ve acınası argümanlarına maruz kalmak da varmış.
az sonra da sosyalist enternasyonel marş linki falan verir gemi iyiden iyiye azıya alırsa ahahahahahahaha.
40 yaş civarı insanlara martaval okuyan ergen irilerinin cidden hastasıyım, yaptığı kakası yalıya inmeden hayatı çözüvermiş haspam. MEH
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denizbay1 1 hf.
Ülkemizdeki medya manipülasyonu, pr, propaganda ve algı değiştirme projeleri bir çok dünya ülkesine göre daha çok yapıldı ne yazık ki! Özellikle de şimdi ki genç kuşak üzerinde bunun derin izlerini, bilhassa kapitalizm ve şirketograsi, sisteme iyi eklemlenme yarışı ve bu durumu savunmayla da net bir şekilde görebilmekteyiz. Örneğin beyaz yaka diye tabir edilen kesim bile yeni yeni uyanarak, aslında şirketograsinin kendilerini nasıl yuttuğunu ancak fark edebildi! Amerika ve Avrupa propagandasıyla yetişen Türk gencinin zihni oldukça kirli. Sadede gelelim. Bu gün karşınıza "Korsan oyun yüzünden Türkçe oyun göremiyoruz" argümanıyla gelenler bilin ki bu kuşağın birer mensubu ve buna inandırıldılar! 1998 yılı sonları ve özellikle de 2000'lerin başında Türkiye de oyun sektörüne adım atan bazı kodamanlar, oyun dergileriyle anlaşma yaparak bu argümanı ürettiler ;) Dileyen geriye doğru bir arama yapabilir ve görecektir ki, piyasadaki birkaç demirbaş oyun ve teknoloji dergisi aynı anda bu sloganı piyasaya sürdüler! İşte bu gençler, bu propagandayı yutan arkadaşlar. Şirketler ve oyun sektöründen nemalanan bazı kesimler, ellerini ovuşturarak bu sloganı ısrarla tekrar ettirmeye devam ediyorlar hala. Oysa onlar da dahil, hepiniz de bilmelisiniz ki, konunun bununla alakası çok ama çok az. Çünkü korsan oyun bu gün, hem de tüm dünya ülkelerinde mevcut olan bir durum. Şöyle düşünün, siz hiç Türk bir Crack grubu gördünüz mü? Çoğunluğu o gelişmiş, kalkınmış ve orijinal oyun satın aldığı iddia edilen Avrupa ülkelerinin grupları ;) Bir de şunu inceleyin, Torrent Türk buluşu bir program mı? Peki, en çok Torrent içerik, site, Server, forum barındıran ve indirenler Türker mi, yoksa Avrupalılar mı? Hadi Skidrow a girip bir yorum kısmına bakın, kaçı Türk ve kaçı Avrupalı! Keza Fitgirl de de, Codex de de aynını göreceksiniz. Peki, elin Arabının, geleneksel Çinlisinin en zor dili bile her oyun da bulunurken Türkçe neden ısrarla yok? Bakın Doğu kıtasına, Crack grupları ve korsan seviyesi en tepeler de! Özetle, şunu bilmelisiniz. Nasıl kı Futbol sadece futbol değil. Nasıl kı Eurovision sadece müzik yarışması değil, nasıl ki bu ikisi de siyasi, işte oyunların dil seçenekleri de aynen bu şekilde siyasi bir durumdur.
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Güney Mestan 1 hf. Steelo
Cd project red çöp satasa orjinalini alirim.
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Güney Mestan 1 hf. Steelo
Cd project red çöp satsa orjinalini alirim
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DH Misafiri 1 hf.
Her şey için korsanı suçlayanlar crysis Türkçe çıktığında kaç satmış baksın adını duymadığım az nüfuslu ülkeler için altyazı desteği koyan sözde büyük firmalar resmen Türkçeyi sansürlüyor bunun tek anlamı bu başka bir şey değil korsan sadece bahane amerika kıtasın da avrupa kıtasın da asya kıtasında hatta afrika kıtasın da Türkçe konuşuluyor kimi lehçeli kimi değil Tükçe sadece Türkiye de konuşulmuyor peki nasıl Türkiye de korsan var diye bir bahane uydururlar ki açıkça dilimizi sansürlüyorlar bunun başka açıklaması yok.
Ayrıca CPR yine işi kotarmış oyun harika duruyor.
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