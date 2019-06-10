Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor

CD Project Red, oyunseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni yapımı Cyberpunk 2077 ile ilgili bugün yeni bazı detaylar verdi. Microsoft'un E3 2019 sunumuna katılan şirket, Cyberpunk 2077'nin yeni bir fragmanını yayınladı ve çıkış tarihini açıkladı. İşte fragman (sürpriz bir son bekliyor):
Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de piyasaya sürülecek. E3 tanıtımının ardından oyunun Steam sayfası da güncellendi. Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca Steam sayfasındaki ifadelere göre Cyberpunk 2077, Türkçe altyazı desteğiyle çıkışını gerçekleştirecek.
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.
KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OL
Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat.
GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City’nin devasa açık dünyasına adım at.
EBEDÎ YAŞAM BAHŞEDEN İMPLANTI ÇAL
Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.
Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020'de piyasaya sürülecek. E3 tanıtımının ardından oyunun Steam sayfası da güncellendi. Türkiye fiyatı 249 TL olarak açıklandı. Ayrıca Steam sayfasındaki ifadelere göre Cyberpunk 2077, Türkçe altyazı desteğiyle çıkışını gerçekleştirecek.
Oyunun tanıtım yazısı:
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.
KANUN KAÇAĞI BİR PARALI ASKER OL
Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat.
GELECEĞİN ŞEHRİNDE YAŞA
Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City’nin devasa açık dünyasına adım at.
EBEDÎ YAŞAM BAHŞEDEN İMPLANTI ÇAL
Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.
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store.playstation.com/...
microsoft.com/...
gamesatis.com/...
az sonra da sosyalist enternasyonel marş linki falan verir gemi iyiden iyiye azıya alırsa ahahahahahahaha.
40 yaş civarı insanlara martaval okuyan ergen irilerinin cidden hastasıyım, yaptığı kakası yalıya inmeden hayatı çözüvermiş haspam. MEH
Ayrıca CPR yine işi kotarmış oyun harika duruyor.
1 Misafir
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oyun, cyberpunk 2077 ve