Cycloramic uygulamasına beklenen fotoğraf desteği geldi

Apple'ın iPhone 5 modelinin titreşim özelliği sayesinde 360° video çekimine imkan sağlayan Cycloramic uygulamasına, beklenen fotoğraf desteği 2.0 sürümü ile geldi.

Cycloramic, iPhone 5'in titreşim özelliğini sayesinde telefonu olduğu yerde 360° döndürerek video çekimi ve artık fotoğraf çekimi yapabiliyor. Yeni versiyon ile gelen fotoğraf özelliği sayesinde 360° panoramik fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Uygulamanın yeni versiyonu ile kullanıcılara iki yeni seçenek geliyor. Seçeneklerden ilki rehber modu olarak geçiyor ve bu mod iPhone 4, iPhone 4s ve iPhone 5 modelleri ile çalışıyor. Rehber modu kullanıcılara sesli, görsel ve titreşim özelliği sayesinde 360° çekim yapılabilmesine yardımcı oluyor. Diğer seçenek ise eller serbest modu olarak geçiyor ve sadece iPhone 5 modeli ile çalışıyor. Bu mod seçildiği zaman düzgün zeminler üzerinde iPhone 5, titreşim özelliği sayesinde kendi başına 360° dönerek video ve fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Egos Ventures tarafından geliştirilen Cycloramic, Apple App Store üzerinden $0,99 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/us/app/cycloramic/id587578368?mt=8&ign-mpt=uo%3D4