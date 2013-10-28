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DARPA, 60 saniyede kendisini imha edebilen cihazlar geliştiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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DARPA, 60 saniyede kendisini imha edebilen cihazlar geliştiriyor

Önemli teknolojik gelişmeler ile sık sık gündeme gelen ABD savunma araştırmaları ajansı DARPA, bu kez kendini imha edebilen cihazlar üzerinde çalışıyor.

Projenin amacı kullanım ömrünü tamamlayan cihazların tekrar geri alınmasına ihtiyaç bırakmadan kaldığı yerde imha edilmesi. Örneğin insan vücuduna bırakılan araştırma robotları herhangi bir enfeksiyona neden olmadan ve geri çekilmeye ihtiyaç kalmadan işi bitince kendi kendini imha edebilecek.  

Denizaltındaki petrol sızıntısını araştıran denizaltılar veya kullandığımız cep telefonları bu sayede geri dönüşüme gerek kalmadan imha edilebilecek ve doğaya herhangi bir zarar da vermeyecek. Elbette kendi kendini imha eden askeri amaçlı casus robotlar da yine yakalanma ihtimaline karşı ortadan kaybolabilecek. 

Bu teknoloji bir süredir araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan bir konu. Örnek çalışmalarda parmak ucu boyutunda ipek, magnezyum ve silikon alt katmanlı entegre devreler suyla temas ettikten bir dakika sonra eriyor. Bu entegre devreler tansistör, diot ve kapasitörlerden oluşuyor ve tam randımanlı çalışıyor.

2012 yılında bir fareye kablosuz olarak çalışan bir entegre devre uygulandı. Bu devre farede oluşan bakterileri ısı yoluyla yok ettti. İki hafta sonra ise kan akışı ile entegre devre kendisini zararsız bir biçimde imha etti.

DARPA'nın projesi içerisinde yer alan Profesör John Rogers, 2008 yılından bu yana yürütülen proje hakkında yorum yapma yetkisinin olmadığını belirtiyor ancak bu devrelerden birisini ağzına aldığını ve herhangi bir tat hissetmeden ağzında eridiğini sözlerine ekliyor. Rogers özellikle yaralanmalarla mücadele konusunda bir veya iki yıl sonra insan vücuduna entegre devre uygulanması testlerinin başlayacağına inandığını da dile getiriyor.  

http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/27/born-to-die-device-will-self-destruct-pentagon Yorum Yaz
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
"2012 yılında bir fareye kablosuz olarak çalışan bir entegre devre uygulandı. Bu devre farede oluşan bakterileri ısı yoluyla yok etti. İki hafta sonra ise kan akışı ile entegre devre kendisini zararsız bir biçimde imha etti."
Fareye nasıl entegre devre uygulandı? Bakteriler devreye nasıl ulaştı? Kan akışında imha olan devre nereye gitti? Tamamen yok mu oldu? Suya mı dönüştü?
Kafam var ya bir milyon şu an.
Nasıl bir teknolojidir hayret ettim doğrusu. Ama gel gelelim nerede kullanılabileceği aşikar bir teknolojik gelişme olmuş.
"2012 yılında bir fareye kablosuz olarak çalışan bir entegre devre uygulandı. Bu devre farede oluşan bakterileri ısı yoluyla yok etti. İki hafta sonra ise kan a...
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Mr.Loney 6 yıl
düşünsene adamı vuruyorsun, tabancayı suya atıyorsun kayboluyor, mermi de vücudunda dağılıp yok oluyor. temiz iş
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Xagdas 6 yıl
Görevimiz Tehlike dizisinde
Bu bant az sonra kendi kendini imha edecektir
Sesi geldikten sonra laptoptan dumanlar çıkmaya başlardı, onu hatırladım :)
2 Yanıt Yanıtla +4
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OverClocK1ng 6 yıl
O da bir şey mi. Görevimiz Tehlikede dinledikleri bant kendi kendini 5 saniye sonra yok ediyordu.


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Divinity 6 yıl
Burada problem cihazın kendini imha etmesi değil ki zaten, cihazın barındırdığı verinin kurtarılamayacak derecede hasar almasını sağlamak, görevimiz tehlikede bant kendini imha ediyordu ama o devir geçti gitti, şimdi istediğin kadar kır dök yak kül et, son yıllarda veri kurtarma teknolojileri çok gelişti, hemen hemen her türlü hasarı almış cihazdan içindeki veriyi kurtarmak doğru teknikler ile mümkün.
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Mr.Loney 6 yıl
düşünsene adamı vuruyorsun, tabancayı suya atıyorsun kayboluyor, mermi de vücudunda dağılıp yok oluyor. temiz iş
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Xagdas 6 yıl
Görevimiz Tehlike dizisinde
Bu bant az sonra kendi kendini imha edecektir
Sesi geldikten sonra laptoptan dumanlar çıkmaya başlardı, onu hatırladım :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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ВAВA 6 yıl Xagdas
Xagdas

Görevimiz Tehlike dizisinde
Bu bant az sonra kendi kendini imha edecektir
Sesi geldikten sonra laptoptan dumanlar çıkmaya başlardı, onu hatırladım :)


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muratkaya 6 yıl

Xagdas
Görevimiz Tehlike dizisinde
Bu bant az sonra kendi kendini imha edecektir
Sesi geldikten sonra laptoptan dumanlar çıkmaya başlardı, onu hatırladım :)

Laptop he mi.
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JoeyBane 6 yıl
Tam ajan işi.
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SilverBallers 6 yıl
Bu tarz güzel teknolojileri duyunca aklım hemen silah ve insansız araç endüstrisine gidiyor.
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
"2012 yılında bir fareye kablosuz olarak çalışan bir entegre devre uygulandı. Bu devre farede oluşan bakterileri ısı yoluyla yok etti. İki hafta sonra ise kan akışı ile entegre devre kendisini zararsız bir biçimde imha etti."
Fareye nasıl entegre devre uygulandı? Bakteriler devreye nasıl ulaştı? Kan akışında imha olan devre nereye gitti? Tamamen yok mu oldu? Suya mı dönüştü?
Kafam var ya bir milyon şu an.
Nasıl bir teknolojidir hayret ettim doğrusu. Ama gel gelelim nerede kullanılabileceği aşikar bir teknolojik gelişme olmuş.
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Hypervenom 6 yıl
vay be...
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