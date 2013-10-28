DARPA, 60 saniyede kendisini imha edebilen cihazlar geliştiriyor





Önemli teknolojik gelişmeler ile sık sık gündeme gelen ABD savunma araştırmaları ajansı DARPA, bu kez kendini imha edebilen cihazlar üzerinde çalışıyor.





Projenin amacı kullanım ömrünü tamamlayan cihazların tekrar geri alınmasına ihtiyaç bırakmadan kaldığı yerde imha edilmesi. Örneğin insan vücuduna bırakılan araştırma robotları herhangi bir enfeksiyona neden olmadan ve geri çekilmeye ihtiyaç kalmadan işi bitince kendi kendini imha edebilecek.





Denizaltındaki petrol sızıntısını araştıran denizaltılar veya kullandığımız cep telefonları bu sayede geri dönüşüme gerek kalmadan imha edilebilecek ve doğaya herhangi bir zarar da vermeyecek. Elbette kendi kendini imha eden askeri amaçlı casus robotlar da yine yakalanma ihtimaline karşı ortadan kaybolabilecek.





Bu teknoloji bir süredir araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan bir konu. Örnek çalışmalarda parmak ucu boyutunda ipek, magnezyum ve silikon alt katmanlı entegre devreler suyla temas ettikten bir dakika sonra eriyor. Bu entegre devreler tansistör, diot ve kapasitörlerden oluşuyor ve tam randımanlı çalışıyor.





2012 yılında bir fareye kablosuz olarak çalışan bir entegre devre uygulandı. Bu devre farede oluşan bakterileri ısı yoluyla yok ettti. İki hafta sonra ise kan akışı ile entegre devre kendisini zararsız bir biçimde imha etti.





DARPA'nın projesi içerisinde yer alan Profesör John Rogers, 2008 yılından bu yana yürütülen proje hakkında yorum yapma yetkisinin olmadığını belirtiyor ancak bu devrelerden birisini ağzına aldığını ve herhangi bir tat hissetmeden ağzında eridiğini sözlerine ekliyor. Rogers özellikle yaralanmalarla mücadele konusunda bir veya iki yıl sonra insan vücuduna entegre devre uygulanması testlerinin başlayacağına inandığını da dile getiriyor.

http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/27/born-to-die-device-will-self-destruct-pentagon