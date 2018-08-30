DC UNIVERSE abonelik hizmeti 15 Eylül'de başlayacak

Çizgi roman devi DC UNIVERSE, Ağustos ayında betasını duyurduğu abonelik hizmetini yılın Batman gününde erişime açıyor.

15 Eylül 2018'de Batman Günü'nü kutlamak için DC UNIVERSE, ABD genelinde hayranlara ilk dijital abonelik hizmetini sunacak.

DC UNIVERSE, hayranlarına, başka hiçbir yerde bulunmayan özel içerik ve deneyimlere erişim sağlayan ilk dijital abonelik hizmetini vaat ediyor. Aylık 7.99 doları ya da yıllık 74.99 doları şeklinde ücretlendirilen DC UNIVERSE, tümüyle yeni orijinal canlı-aksiyon ve animasyon dizileri, klasik TV dizileri ve filmleri, dijital çizgi romanların küratörlüğünü, son dakika haberlerini, geniş bir DC merkezli ansiklopediyi ve özel ürünlere erişimi içerecek.

Ayrıca abonelik hizmetinin özellikleri arasında, hayranlarına DC topluluğundaki diğer kişilerle bağlantı kurma, premium ödüller kazanma ve çekiliş ve yarışmalara katılma fırsatları sunmakta.

Titanlar'ın çıkış tarihi 12 Ekim

Titanların ilk sezonu 12 bölümden oluşacak. Warner Bros. Television, New York Comic Con ile birlikte 3 Ekim 2018'de Titanlar'ın dünya prömiyerini taramasına ev sahipliği yapacak.

Dijital abonelik servisi ile prömiyeri olacak olan çizgi romanların birçoğu şunlar: Batman , Superman ve Wonder Woman'ın ilk görüntüleri. Buna ek olarak: Batman: Gotik , Otorite, Green Arrow: Year One, Shazam , Yeni Genç Titanlar , Kimlik Kriz, Batman Maceraları, Jack Kirby'nin Yeni Tanrıları ve daha birçok DC klasiği mevcut olacak.

Genç Adalet: Outsiders'ın yeni bir klibi

https://www.dccomics.com/blog/2018/08/29/the-countdown-is-on-dc-universe-digital-subscription-service-will-launch-on-batman