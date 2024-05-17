Supergirl: Woman of Tomorrow’un çıkış tarihi açıklandı: Yönetmen belli oldu

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Tam Boyutta Gör Zack Snyder’ın 2013 yılında Man of Steel ile yarattığı DC Evreni, birçok başarısız yapımın ardından geçtiğimiz yılın The Flash filmi ile sıfırlanmıştı. James Gunn ve Peter Safran’ı yeni bir DC evreni kurması için görevlendiren Warner Bros, Supergirl filminin çıkış tarihini ve yönetmenini açıkladı.

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Supergirl: Woman of Tomorrow’un yönetmeni belli oldu

James Gunn’ın başkanlığında yaratılan yeni DC evreni, 11 Temmuz 2025’te çıkış yapacak olan Superman filmi ile hayatımıza girecek. Oldukça farklı projeler ile yeni evrene olan ilgiyi arttıran James Gunn, geçtiğimiz aylarda Supergirl: Woman of Tomorrow filmini duyurmuştu. Aynı adlı çizgi romandan uyarlanacak olan ve bir süredir yönetmenlik arayışında olan yapımdan yeni bilgiler geldi.

Tam Boyutta Gör James Gunn ve DC Studios, Supergirl: Woman of Tomorrow’un yönetmen koltuğuna Craig Gillespie’nin oturacağını duyurdu. Gillespie, daha önce The Finest Hours ve I, Tonya gibi yapımların yönetmenliğini yapmıştı. The House of the Dragon serisinde dikkatleri üzerine çeken Milly Alcock’un Supergirl (Kara Zor-El) karakterini canlandıracağı Supergirl: Woman of Tomorrow’un çıkış tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak belirlendi. Milly Alcock, Supergirl filmi öncesi Superman yapımında karşımıza çıkacak.

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Supergirl filminin yönetmeni ve çıkış tarihi belli oldu