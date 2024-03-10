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    Anlık Bildirim

    Peacemaker’ın ikinci sezon çekimleri bu yıl başlayacak

    DC’nin en başarılı yapımlarından sayılan Peacemaker’ın yeni sezonu hakkında ilk detaylar geldi. Jennifer Holand, ikinci sezonun çekimlerinin bu yıl başlayacağını duyurdu.
    Peacemaker Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılların en başarılı DC yapımlarından sayılan Peacemaker, önümüzdeki yıllarda ikinci sezonuna kavuşacak. James Gunn tarafından yaratılan başarılı yapımın ikinci sezonu, geçtiğimiz yıllarda HBO tarafından onaylanmıştı. Hayranların bir süredir merakla beklediği sezondan ilk bilgiler geldi.

    Peacemaker’ın çekimleri bu yaz başlayacak

    Peacemaker dizisinin yaratıcısı James Gunn, geçtiğimiz yıllarda DC’nin başına geçmişti. Sinematik evreni sıfırlamak için çalışmalara başlayan Gunn, bu süreçte birçok farklı proje üzerinde çalışmaya başladı ve Peacemaker’ın yeni sezonu geri plana atılmıştı. Tüm bunlara rağmen stüdyo, yakında dizinin çekimlerine başlayacak. Yapımda Emilia Harcourt rolünü canlandıran Jennifer Holland, sosyal medya üzerinde ikinci sezon çekimlerinin bu yaz başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Gunn bu bilgiyi doğruladı. Görünüşe göre Superman ve Peacemaker çekimleri aynı zamanda gerçekleştirilecek ve bu nedenle Gunn, dizinin tüm bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturamayacak.

    Peacemaker hangi evrende geçecek?

    Hatırlayacak olursanız Peacemaker’ın ilk sezonu, Zack Snyder tarafından hayata geçirilen DCEU evreninde geçiyordu. Yeni bir DC evreni kurmak için görevlendirilen James Gunn, yeni evrende Peacemaker dizisinin devam edeceğini belirtti. Açıklamaya göre Peacemaker’ın ikinci sezonu, büyük ölçüde ilk sezondan bağımsız olacak ve Superman filmi ile başlayacak olan yeni DC evreninde geçecek.

    Gunn, Peacemaker’ın yeni sezonunun Superman filminde işlenecek olan olaylarla bağlantılı olacağını da belirtti. Ayrıca ikinci sezonun ardından DC, Waller dizisi için çalışmalara başlayacak. DC’nin yeni evreni 11 Temmuz 2025’te yayınlanacak Superman filmi ile başlayacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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