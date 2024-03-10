Peacemaker’ın ikinci sezon çekimleri bu yıl başlayacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılların en başarılı DC yapımlarından sayılan Peacemaker, önümüzdeki yıllarda ikinci sezonuna kavuşacak. James Gunn tarafından yaratılan başarılı yapımın ikinci sezonu, geçtiğimiz yıllarda HBO tarafından onaylanmıştı. Hayranların bir süredir merakla beklediği sezondan ilk bilgiler geldi.

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Peacemaker’ın çekimleri bu yaz başlayacak

Peacemaker dizisinin yaratıcısı James Gunn, geçtiğimiz yıllarda DC’nin başına geçmişti. Sinematik evreni sıfırlamak için çalışmalara başlayan Gunn, bu süreçte birçok farklı proje üzerinde çalışmaya başladı ve Peacemaker’ın yeni sezonu geri plana atılmıştı. Tüm bunlara rağmen stüdyo, yakında dizinin çekimlerine başlayacak. Yapımda Emilia Harcourt rolünü canlandıran Jennifer Holland, sosyal medya üzerinde ikinci sezon çekimlerinin bu yaz başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Gunn bu bilgiyi doğruladı. Görünüşe göre Superman ve Peacemaker çekimleri aynı zamanda gerçekleştirilecek ve bu nedenle Gunn, dizinin tüm bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturamayacak.

Peacemaker hangi evrende geçecek?

Hatırlayacak olursanız Peacemaker’ın ilk sezonu, Zack Snyder tarafından hayata geçirilen DCEU evreninde geçiyordu. Yeni bir DC evreni kurmak için görevlendirilen James Gunn, yeni evrende Peacemaker dizisinin devam edeceğini belirtti. Açıklamaya göre Peacemaker’ın ikinci sezonu, büyük ölçüde ilk sezondan bağımsız olacak ve Superman filmi ile başlayacak olan yeni DC evreninde geçecek.

Gunn, Peacemaker’ın yeni sezonunun Superman filminde işlenecek olan olaylarla bağlantılı olacağını da belirtti. Ayrıca ikinci sezonun ardından DC, Waller dizisi için çalışmalara başlayacak. DC’nin yeni evreni 11 Temmuz 2025’te yayınlanacak Superman filmi ile başlayacak.



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