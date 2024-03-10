Peacemaker’ın ikinci sezon çekimleri bu yıl başlayacak

Peacemaker’ın çekimleri bu yaz başlayacak
Peacemaker dizisinin yaratıcısı James Gunn, geçtiğimiz yıllarda DC’nin başına geçmişti. Sinematik evreni sıfırlamak için çalışmalara başlayan Gunn, bu süreçte birçok farklı proje üzerinde çalışmaya başladı ve Peacemaker’ın yeni sezonu geri plana atılmıştı. Tüm bunlara rağmen stüdyo, yakında dizinin çekimlerine başlayacak. Yapımda Emilia Harcourt rolünü canlandıran Jennifer Holland, sosyal medya üzerinde ikinci sezon çekimlerinin bu yaz başlayacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Gunn bu bilgiyi doğruladı. Görünüşe göre Superman ve Peacemaker çekimleri aynı zamanda gerçekleştirilecek ve bu nedenle Gunn, dizinin tüm bölümlerinde yönetmenlik koltuğuna oturamayacak.
Peacemaker hangi evrende geçecek?
Hatırlayacak olursanız Peacemaker’ın ilk sezonu, Zack Snyder tarafından hayata geçirilen DCEU evreninde geçiyordu. Yeni bir DC evreni kurmak için görevlendirilen James Gunn, yeni evrende Peacemaker dizisinin devam edeceğini belirtti. Açıklamaya göre Peacemaker’ın ikinci sezonu, büyük ölçüde ilk sezondan bağımsız olacak ve Superman filmi ile başlayacak olan yeni DC evreninde geçecek.
Gunn, Peacemaker’ın yeni sezonunun Superman filminde işlenecek olan olaylarla bağlantılı olacağını da belirtti. Ayrıca ikinci sezonun ardından DC, Waller dizisi için çalışmalara başlayacak. DC’nin yeni evreni 11 Temmuz 2025’te yayınlanacak Superman filmi ile başlayacak.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.